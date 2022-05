Vytáčení motoru na dálku? Ford si jej nyní patentoval

Funkce startování motoru na dálku je už nějakou dobu známá. Naopak funkce vytáčení motoru na dálku je novinka, kterou si dle patentové žádosti zveřejněné americkým patentovým úřadem (United States Patent and Trademark Office, zkráceně USPTO) nyní patentovala automobilka Ford. Funkci ilustrovala na modelu Mustang s osmiválcem, protože jejím hlavním účelem má být předvádění zvuku motoru.

Ford v patentové žádosti uvádí, že jedním z hlavních aspektů přitažlivosti sportovních aut je jejich zvuk. K čemu ale řidiči je, když je od něj v interiéru izolován a užívat si ho v plné míře mohou pouze lidé na ulici? Alespoň takhle nějak automobilka uvažuje. Funkce vytáčení motoru na dálku by tedy majiteli umožnila například pomocí mobilní aplikace nejen motor nastartovat, ale také ho vytáčet. Ford dokonce popisuje možnost přes aplikaci otevřít výfukové klapky, případně nastavit přesnou hodnotu otáček, na které chce majitel motor vytočit, nebo jak dlouho chce motor vytáčet.

Nově patentovaná funkce by se ale podle Fordu nemusela omezovat pouze na vozy se spalovacími motory. Automobilka totiž vnímá, že by motorističtí nadšenci měli radost z lépe znějících elektrických aut. Funkce vytáčení motoru by tak místo vyhnání skutečného motoru do otáček mohla přehrávat zvuk vytáčeného motoru skrze reproduktory umístěné na voze. Zkrátka, na rozdíl od funkce startování motoru na dálku nejde o praktickou záležitost, nýbrž pouze o efekt.

Není však zřejmé, zda se podobná funkce někdy dostane do výroby. Automobilky totiž různá technická řešení, případně návrhy designu či jmen, registrují poměrně často, ale ne vždy se záměrem uvést registrované do výroby. Stejně tak ani v případě funkce vytáčení motoru na dálku Ford nezmiňuje, jestli podobné řešení plánuje někdy v budoucnu využít či nikoliv.