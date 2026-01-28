Tajemné video ukazuje nový model Toyoty. Zřejmě půjde o obří SUV
Na obzoru je nový model, hlásá Toyota v novém videu zachycujícím zadní partie očekávaného přírůstku. Současně se vynořují první indicie naznačující, do jakého segmentu by se mohl zařadit.
Toyota budí pozornost teaserem připravovaného modelu s tajemným sloganem „Something new is on the horizon“ („Něco nového je na obzoru“). Stejně tajemná je automobilka i v samotné prezentaci. K dispozici je pouze jedna fotografie a krátké video na Instagramu a v kanadském mediálním centru.
Video zprvu zachycuje jednoduchý světelný podpis tvořený dvojicí vodorovných linek. Následně se ze stínu vynoří silueta vozu vyšší stavby, pravděpodobně SUV. Vůz má nápadně široké boky, které navazují na užší kabinu, čemuž odpovídá i menší zadní okno. S trochou fantazie si lze představit i pick-up, ačkoliv takto vysoko umístěná světla by byla nepraktická.
Zatím není jasné, co přesně Toyota chystá, ale podle zahraničních médií by mohlo jít o nové SUV Highlander, případně jeho elektrický derivát. To by potvrzovalo slova mluvčího Toyoty, který prozradil, že automobilka plánuje pro americký trh dvě nová SUV se třemi řadami sedadel s výrobou v Kentucky. Portfolio by tam tím doplnila o konkurenta k vozům jako Kia EV9, Hyundai Ioniq 9, Volvo EX90 a dalším. Proslýchá se, že už 10. února bychom se měli dozvědět více.
