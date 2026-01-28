Nejprodávanější elektromobily v Evropě v roce 2025: Vítězem Tesla, Škoda druhá
Ačkoliv americká Tesla v Evropě už dva roky ztrácí, pozici prodejně nejúspěšnějšího modelu si zachovala i loni. Českého fanouška pravděpodobně u srdce zahřeje druhé místo Škody Elroq a desáté místo enyaqu.
Registrace elektrických aut v Evropské unii, ve Velké Británii a zemích EFTA (Norsko, Island, Lichtenštejnsko a Švýcarsko) loni dosáhly 1.880.370 exemplářů. Meziročně jde o 29,9 procent lepší výsledek a rekordní hodnotu. Přesto jsou elektromobily s tržním podílem 17,4 % daleko za tradičními pohony.
Poptávka po lokálně bezemisních autech bude na našem kontinentu velmi pravděpodobně sílit i letos, pomyslného stropu jsme totiž ještě nedosáhli.
Zatímco v roce 2024 v Evropě americká Tesla prodala 326.525 aut, loni to bylo „pouze“ 238.656 vozů. Přesto si automobilka udržela pozici nejprodávanějšího modelu, kterým se stalo omlazené SUV Y. Technicky spřízněná Tesla Model 3 pak skončila na třetím místě.
|Nejprodávanější elektromobily v Evropě v roce 2025 (EU+UK+EFTA)
|Pořadí
|Model
|Počet (ks)
|1.
|Tesla Model Y
|151.331
|2.
|Škoda Elroq
|94.106
|3.
|Tesla Model 3
|86.261
|4.
|Renault 5 E-Tech
|81.517
|5.
|Volkswagen ID.4
|80.123
|6.
|Volkswagen ID.3
|78.667
|7.
|Volkswagen ID.7
|76.368
|8.
|BMW iX1
|69.816
|9.
|Kia EV3
|66.802
|10.
|Škoda Enyaq
|65.787
|Zdroj: Dataforce
Mezi oba američany se vklínila loňská novinka z Mladé Boleslavi, která de facto vznikla zkrácením služebně starší Škody Enyaq. Kompaktní SUV Elroq se během jednoho roku podařilo vyšplhat na stupně vítězů, když se přiblížila hranici sto tisíc prodaných aut. Dařilo se ale také zmíněnému enyaqu, který se navzdory ostřejší konkurenci (i z řad vlastní stáje) podařilo probojovat mezi desítku nejlepších.
Parádní výsledek si připsal také Renault 5 E-Tech, který dokazuje, že poptávka po cenově relativně dostupných elektromobilech do města tu zkrátka je. Podporuje to též devátá Kia EV3. A to se brzy do prodeje dostanou podobně laděné elektromobily. Škoda během několika příštích týdnů představí crossover Epiq, Volkswagen ukáže ID. Polo, Cupra zase trochu prémiověji laděný hatchback Raval.
A Renault se vytasí s elektrickým twingem, které tvarově naváže na prodejně veleúspěšnou první generaci. Tenhle model by se měl stát jedním z vůbec nejdostupnějších na evropském trhu. Dá se proto očekávat, že do složení nejoblíbenějších elektrických aut výrazněji promluví. Ale asi až v roce 2027.
Trend je však jasný. Automobilky se od drahých vozů, kterým se paradoxně tolik nedaří, dostávají k levnějším a hlavně menším autům, u kterých elektrický pohon dává největší smysl.
Zdroj: Datafoce, foto a video: auto.cz