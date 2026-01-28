Auta letos povinně dostanou nová brzdová světla. Pokud je uvidíte, zbystřete!
Letošní rok přinese do automobilů povinně některé nové bezpečnostní prvky. Jedním z nich je adaptivní brzdové světlo. Od kdy se bude zavádět a co všechno nabízí?
Bezpečnost automobilů se neustále zvyšuje, jak přicházejí nové bezpečnostní prvky. Tahle kontinuita vývoje trvá už desítky let. Vše začalo deformačními zónami, bezpečnostními pásy a poté plejádou elektronických systémů od ABS, airbagu přes ESP až po inteligentní asistenční a bezpečnostní systémy, jakým je třeba samočinné brzdění.
Od července letošního roku bude u všech nově homologovaných aut v zemích EU povinné adaptivní brzdové světlo. Smyslem jeho zavádění je snížit riziko nárazů jednoho vozidla do zadní části druhé. Jde o typickou situaci třeba při jízdě po dálnici nebo rychlostní komunikaci, kde se vytvoří kolona. Auta před ní začnou silně brzdit, ovšem ne vždy to každý takzvaně dobrzdí. Adaptivní brzdové světlo není žádnou novinkou. Známé jej už od předminulé dekády, ale protože bude od letoška povinné, řekneme si k němu o něco víc.
Jak to funguje? U konvenčního brzdového světla, pokud řidič sešlápne brzdový pedál, dojde k jeho rozsvícení. Brzdové světlo se rozsvítí také u elektromobilů, pokud je aktivována vyšší míra rekuperativního brzdění. Intenzita svícení brzdových svítilen je při zpomalování pořád stejná a tedy nebere ohled na to, jak je velké záporné zrychlení ani to, z jaké rychlosti řidič brzdí.
Adaptivní brzdové světlo naproti tomu pracuje ve dvou režimech. Ty závisí na intenzitě brzdění a dále na rychlosti, z níž vozidlo zpomaluje. Pokud bude řidič brzdit jemně a tedy zpomalení bude malé, budou zadní světla normálně svítit. V případě, že bude zpomalení větší, a tedy řidič se rozhodne prudce brzdit a bude-li to při rychlosti 50 km/h a vyšší (dle některých zdrojů od 60 km/h), aktivuje se adaptivní nouzové brzdové světlo. Místo trvalého svícení bude blikat frekvencí čtyřikrát vyšší než u zapnutých směrových světel. Tím bude řidiči jedoucímu za vámi signalizováno, že prudce brzdíte a to se přece neděje jenom tak. Pokud takové blikání uvidíte, zbystřete!
Snaha zrychlit rozsvícení brzdových světel po sešlápnutí pedálu brzdy se už dříve pojila v nahrazení konvenčních žárovek osvětlením typu LED. Svítící diody mají v porovnání se žárovkami výrazně kratší reakční dobu, pouhých 50 ms. Při brzdění z rychlosti 100 km/h se může díky schopnosti řidiče rychleji reagovat zkrátit brzdná dráha až o několik metrů.
Již řadu let mají auta systém, že při prudkém brzdění se automaticky aktivují výstražná světla (ukazatele směru). V součinnosti s adaptivním brzdovým světlem se ta nouzová aktivují až v okamžiku, kdy vozidlo zastaví. Přitom bude stále trvale svítit brzdová světla.
Adaptivní brzdové světlo není osamoceným novým bezpečnostním prvkem. Jde o součást širšího bezpečnostního balíčku EU. Od poloviny roku 2026 se tak dočkáme u nově homologovaných aut vylepšené ochrany chodců, výkonnějšího systému nouzového brzdění, který by měl pomoci zabránit střetu vozidla s chodci nebo cyklisty.
Novinkou bude zařízení zabraňující v jízdě, pokud řidič požije alkoholické nápoje, a nově má být zahrnut také záznamník dat, který přijde vhod v případě vyšetřování dopravní nehody. Ale o tom až někdy příště.
Zdroj: magazín Auto Bild, Wikipedia, Autolexikon, Foto: archiv Světa motorů