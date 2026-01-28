Psychotesty pro řidiče: Kolik stojí, pro koho jsou povinné a co obnášejí? A co když neprojdete?
Psychotesty jsou povinností profesionálů, řidičů žádajících o vrácení řidičského průkazu i některých seniorů. Vysvětlíme, kdy jsou psychotesty pro řidiče nutné, kolik stojí, zda existují i psychotesty online a co skutečně čekat při vyšetření.
Povinné dopravně psychologické vyšetření musí ze zákona absolvovat primárně profesionální řidiči nákladních vozidel a autobusů, řidiči žádající o vrácení průkazu (vybodovaní i řidiči se zákazem činnosti) a senioři, u kterých vyšetření nařídil ošetřující lékař.
Kdy jsou psychotesty povinné?
Psychologické vyšetření je povinné především pro profesionální řidiče, tedy pro ty, kteří skutečně řídí jako výkon povolání nákladní vozidla nebo autobusy. Typicky jde o řidiče skupin C a D. Tito řidiči musí psychotesty absolvovat ještě před zahájením práce a následně poprvé nejdříve šest měsíců před dovršením 50 let. Od tohoto okamžiku se vyšetření opakuje pravidelně každých pět let.
Tato povinnost nemá horní věkový limit – pokud někdo dál pracuje jako profesionální řidič, psychotesty se ho týkají i v pozdějším věku.
Druhou jasně danou skupinou jsou řidiči, kteří žádají o vrácení řidičského průkazu. Pokud někdo přišel o řidičák kvůli vybodování nebo měl zákaz řízení na šest měsíců a déle, psychologický posudek je povinnou součástí návratu za volant. Bez něj nelze řidičské oprávnění znovu získat. V těchto případech nejde o formalitu, ale o skutečné posouzení toho, zda je návrat do provozu bezpečný.
Co s sebou a kolik psychotesty stojí? Cena není jednotná
Cena dopravně psychologického vyšetření není regulovaná zákonem. V praxi se nejčastěji pohybuje mezi 1800 a 3000 Kč. Ve větších městech, zejména v Praze, bývají ceny vyšší. Zdravotní pojišťovny psychotesty nehradí. U profesionálních řidičů ale náklady často přebírá zaměstnavatel.
Před dopravně psychologickým vyšetřením musí mít řidiči, kteří žádají o vrácení řidičského průkazu po zákazu řízení nebo vybodování, platný lékařský posudek o zdravotní způsobilosti, který není starší než 30 dní, a zpravidla také výpis z evidenční karty řidiče.
U profesionálních řidičů absolvujících psychotesty v rámci výkonu povolání zákon tyto dokumenty jako obecnou podmínku nestanovuje, protože podléhají samostatnému systému pravidelných lékařských prohlídek.
Senioři a psychotesty: Nejde o věk
Lehce rozšířená je představa, že řidiči nad 65, 70 nebo dokonce 80 let musí automaticky na psychotesty. To není pravda. Česká legislativa žádnou takovou věkovou hranici nezná. Samotný věk nikdy není důvodem k psychologickému vyšetření.
Starší řidiči povinně absolvují pouze lékařské prohlídky (nově od 70 let věku) a psychologické vyšetření přichází na řadu pouze tehdy, pokud lékař zjistí konkrétní zdravotní nebo kognitivní problém, který by mohl ovlivnit schopnost řídit. Jinými slovy: psychotesty u seniorů nejsou povinností, ale výjimkou v odůvodněných případech.
Jak dopravně psychologické vyšetření skutečně probíhá
Psychotesty probíhají vždy osobně u akreditovaného dopravního psychologa a trvají zpravidla dvě až tři hodiny. Nejde o žádnou psychoterapii ani rozbor osobnosti. Vyšetření má jasnou strukturu a technický charakter.
Začíná krátkým strukturovaným rozhovorem. Psycholog si ověřuje totožnost, zjišťuje důvod vyšetření, základní informace o řidičské praxi a zdravotním stavu. Tento rozhovor slouží výhradně k tomu, aby bylo možné správně vyhodnotit testy – není to „povídání si“ ani hodnocení povahy.
Následují výkonové testy. Ty se zaměřují na reakční dobu, pozornost, schopnost pracovat pod časovým tlakem a stabilitu výkonu v čase. Řidič reaguje na světelné nebo zvukové podněty, sleduje více informací najednou nebo plní úkoly s jednoduchými, ale pevnými pravidly. Nehodnotí se extrémní rychlost, ale přesnost a schopnost udržet výkon bez chyb.
Součástí je i osobnostní část, obvykle formou standardizovaných dotazníků a krátkého rozhovoru. Zkoumá se především impulzivita, zvládání stresu, vztah k pravidlům a rizikové chování. Nejde o správné odpovědi – důležitá je konzistence a věrohodnost.
Různé důvody, různý důraz
Základní struktura psychotestů je stejná, ale další průběh se liší podle důvodu vyšetření. U profesionálních řidičů se klade pozornost na dlouhodobou pozornost a stabilitu výkonu při monotónní zátěži.
U řidičů žádajících o vrácení řidičského průkazu se více sleduje sebekontrola, impulzivita a vztah k pravidlům. U výjimečných případů na doporučení lékaře se hodnotí především kognitivní funkce a orientace.
Jak udělat psychotesty
Na psychotesty se nelze naučit jako na zkoušku, protože netestují znalosti. Přesto se na ně dá připravit rozumně. Nejdůležitější je aktuální stav řidiče. Únava, stres nebo snaha test obelstít jsou nejčastější příčinou špatných výsledků – nikoli nedostatku schopností.
Rozumná příprava znamená přijít vyspalý, bez snahy působit dokonale a samozřejmě střízlivý. U výkonových testů, tedy úkolů zaměřených na reakce, soustředění a práci pod tlakem, je lepší pracovat klidně a přesně než se hnát za rychlostí. U dotazníků a rozhovoru se vyplácí být věcný a pravdivý. Přehnaně ideální odpovědi často působí nevěrohodně a mohou vyvolat zbytečné doplňující otázky.
Výsledek a co z něj plyne
Výstupem je oficiální psychologický posudek. Ten může potvrdit: Způsobilost, způsobilost s podmínkou nebo nezpůsobilost.
Pokud je výsledek negativní, nelze vyšetření hned opakovat – nový termín je možný nejdříve po třech měsících. Systém zároveň brání obcházení různých pracovišť, protože posudky jsou evidované.
Psychotesty pro řidiče jsou cíleným nástrojem, který se používá jen tam, kde to dává smysl – u profesionálů, u řidičů vracejících se za volant po vážném přestupku a výjimečně ze zdravotních důvodů. Pokud víte, proč na ně jdete a co se hodnotí, nejde o nic nepředvídatelného. Celý proces je racionální, technický a férový.
Zdroje: Ministerstvo dopravy ČR, Portál dopravy, Vyhláška č. 31/2001 Sb., Zákon č. 361/2000 Sb.