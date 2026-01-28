Mercedes-Benz pro náklaďáky věří vodíku. Nová generace ho skladuje kapalný
Přes tisíc kilometrů na jedno naplnění vodíkových nádrží má ujet Mercedes-Benz eActros NextGenH2. Zvládne všechny běžné návěsy i plně naložené a už koncem letoška má vstoupit do ostrého, avšak stále testovacího provozu u zákazníků.
O bezemisní nákladní dopravě se hovoří už dlouho a třebaže elektrické kamiony nabízí již řada výrobců, jejich masové nasazení je ze dvou důvodů problém – kvůli vysoké pořizovací ceně a omezené nabíjecí infrastruktuře, která by byla uzpůsobená pro nákladní auta svým uspořádáním a výkonem. Vodíkové palivové články tak vypadají jako lepší řešení, jenže problémy tam jsou úplně stejné a v případě infrastruktury ještě výrazně větší.
To ovšem nebrání automobilkám vodíková nákladní auta vyvíjet. Daimler Truck přichází s novým modelem NextGenH2, který se má začít vyrábět už letos, byť zatím malosériově ve 100 kusech. Všechny však zamíří do ostrého provozu u některých zákazníků.
Čím je vůz nový? Skladuje vodík nikoliv v plynné, nýbrž v kapalné podobě při teplotě -253 °C, podobně jako kdysi koncepční BMW řady 7 s vodíkovým pohonem. To pomáhá i s omezenou infrastrukturou – v kapalném skupenství je možné vodíku skladovat víc ve stejně objemných nádržích. NextGenH2 tak ujede na jedno naplnění nádrží podle automobilky přes 1000 kilometrů.
Nádrže jsou dvě a pojmou 85 kg vodíku. Jejich naplnění je otázkou 10 až 15 minut, což je poloviční až třetinový čas oproti megawattovému nabíjení, které se pod zkratkou MCS pomalu začíná dostávat na veřejnost právě pro dálkové elektrické kamiony.
Pohon je následně samozřejmě elektrický a stará se o něj dvojice palivových článků s celkovým výkonem 300 kW. Ve špičkách pomáhá 101kWh vyrovnávací baterie, která se dobíjí primárně rekuperací při zpomalování. Maximální výkon hnacího elektromotoru dosahuje 503 koní (370 kW) a jeho součástí je čtyřstupňová převodovka, stejně jako u elektrického tahače eActros 600.
Po stránce náročnosti na prostor neznamená vodík velká omezení. Díky úspornějšímu uspořádání komponent, které jsou kromě podvozku i za kabinou tahače, se podařilo zkrátit rozvor na 4000 mm, což znamená lepší manévrovatelnost a kompatibilitu se všemi standardními návěsy v EU. Zajímavou novinkou je senzorový systém monitorující únik vodíku, u nějž slibuje Mercedes-Benz takovou spolehlivost, že poprvé oficiálně umožňuje řidičům bezpečně přespávat v kabině na lůžkách. To u předchozích verzí kvůli bezpečnostním předpisům nebylo standardem.
Testy v švýcarských Alpách potvrdily, že technologie zvládá extrémní stoupání i mrazy. Projekt NextGenH2 v každém případě není levný – německá vláda a spolkové země jej podpořily částkou 226 milionů eur (5,48 miliardy korun). Daimler Truck míří s vodíkovou technologií k plné sériové výrobě v první polovině 30. let.
zdroj, foto: Daimler Truck