Falešné řazení na druhou. Subaru si patentovalo „manuál“ pro elektromobily
Simulované manuální řazení by vyžadovalo s pákou skutečně pracovat, pokud by člověk nezvolil automatický režim. A vypadá to, že by se podobný systém mohl objevit i v nějaké toyotě či lexusu.
Když značka Hyundai u elektrického hot hatche Ioniq 5 N přišla se simulovaným řazením, mnozí nad tím ohrnovali nos, že je to zbytečné, že je to falešné a že s tím je člověk ve výsledku na okruhu pomalejší. Ve skutečnosti je to však docela příjemná věc.
Subaru se nyní patrně vydalo podobnou cestou, jen tu iluzi sporťáku, nad nímž má řidič plnou kontrolu, posouvá o kousek dál. Nechalo si totiž patentovat systém, který simuluje řazení nikoliv osmistupňovou dvouspojkou jako Hyundai, nýbrž šestistupňovým manuálem s klasickou pákou na středovém tunelu.
Patent, který před několika dny zveřejnil americký patentový úřad, obsahuje spojkový pedál a klasickou páku s šesti pozicemi pro dopředné rychlosti a jednu pro zpátečku. Neuvádí konkrétně spojení s ryze elektrickým pohonem, ale všechno označuje za „simulované“ a počítá s použitím u vozidla, které klasickou manuální převodovku nemá.
Naznačuje to možnost použití třeba i u sériového hybridu či pro volbu simulovaných stupňů převodovky CVT. Ty se ve vozech Subaru už objevily, simulovaly však automatickou, nikoliv manuální převodovku.
Manuální aspekt auta má být zdůrazněn tím, že pro „nastartování“ auta má být potřeba sešlápnout spojkový pedál, podobně jako dnes je nutné šlápnout na brzdu. Může to znamenat, že bude vůz vždy startovat v manuálním režimu – anebo prostě jen to, že si výrobce vybral spojku místo brzdy jako pojistku při startování právě proto, že tomu takto je u většiny aut se třemi pedály už mnoho let.
Samozřejmě by mělo být možné volit, zda vůz pojede jako klasický elektromobil, tedy bez řazení a s využíváním pouze plynového a brzdového pedálu, anebo jestli bude řidič muset manuálně „řadit“. V tom případě má vůz fungovat stejně jako zmíněný ioniq – když budete mít v nízké rychlosti zvolený vysoký kvalt a zašlápnete plyn do podlahy, žádné zrychlování se konat nebude. Otázkou také je, zda by se mezi režimy přepínalo nějakým tlačítkem, nebo speciální pozicí řadicí páky.
Chtěli bychom doufat, že by takovýhle systém mohl znamenat návrat řidičský zábavných subaru do Evropy, kde automobilka plánuje zanedlouho nabízet výhradně elektromobily. Nebylo by to však nic víc než zbožné přání.
Co je trochu realističtější, je, že se takovýto systém objeví i v některých elektrických toyotách či lexusech. V minulosti už právě Toyota testovala prototyp takovéhoto systému a nejen na elektrických autech spolu Subaru a Toyota velmi úzce spolupracují.
Zdroj: WIPO/CarBuzz | foto: WIPO | video: Subaru