Po zvláštním pokusu návrat k normálu? Nový Renault Megane dostane klasické proporce
Renault v posledních letech udělal trochu zmatek v nabídce. Nová generace modelu Megane je totiž menší než ty předchozí. U nástupce proto bude tato zvlášnost napravena.
Série vozů Renault Megane běžela ve čtyřech generacích od roku 1995. Od počátku se nabízela jako hatchback, sedan, kupé, kombi i kabriolet. Ve druhé generaci se z kupé stal běžný třídveřový hatchback, zůstal ale kabriolet nově s pevnou skládací střechou. V generaci třetí už se nevyráběl sedan a ve čtvrté už zůstal jen pětidveřový hatchback, kombík a znovu se objevil sedan, který přežil až do loňska.
Jenže v roce 2022 se Renault rozhodnul celou řadu megane nahradit elektrickou novinkou. Generace pátá se proto zmenšila na jediný model, který si nepochybně vzal inspiraci v SUV. Auto na pomezí hatchbacku a crossoveru má veliká kola, vysoký ponton karosérie a bohaté oplastování. Jenže na délku má jen 4,2 metru, což z něj dělá jedno z nejmenších megane vůbec. Podobně velký byl třeba hatchback v první generaci v roce 1995, ve druhé generaci už dokonce elektrickou novinku přerůstá.
Z řady megane se tak stalo auto menší než třeba Renault Captur, který by ale v hierarchii modelů Renaultu měl stát pod megane. I nové Clio je jen o 8 cm kratší a nový Renault 4 jen o 6 cm. Ostatně i v našich testech jsme si nejčastěji stěžovali na stísněný interiér nového megane a také na špatný výhled ven, daný právě pokusem vypadat jako SUV, ale s rozměry tomu neodpovídajícími.
Na podivnou směsku tvarů a proporcí nereagovali zákazníci s velkým zájmem, a tak se nástupce v roce 2028 opět vrátí ke kořenům. Novinka bude opět dlouhá minimálně 4,35 metru, čímž se vrátí do segmentu, kam tradičně patří. A také se zbaví podivných SUV prvků a stane se větším hatchbackem, inspirovaným konceptem Emblème. Ten nemá úplně klasickou záď, ale míří trochu i k profilu liftbacku. Zvláštní ztvárnění zádě ale ostatně k megane také tradičně patří.
Novinka bude stát na platformě AmpR Medium v nové verzi a měla by jako první model značky dostat 800V architekturu. Díky tomu elektrická verze nabídne podstatně rychlejší nabíjení, které je u současného megane také podprůměrné. Cílem je prý dobíjecí čas 15 minut do 80 %. Elektromotory dodá Valeo a měly by být úspornější a dosáhnout výkonu až 210 kW.
Akumulátor využije konstrukci typu „cell-to-chassis“, což ve výsledku zajistí menší výšku a lepší rozložení hmotnosti. Loni v říjnu Renault oznámil, že pracuje na bezkobaltových bateriích s technologií zvanou LXMO (oxid lithia a manganu). Podle vyjádření značky by tento typ baterie měl dosahovat až dvakrát vyšší energetické hustoty než sady založené na chemii NMC nebo LFP.
Produktový šéf Renaultu Bruno Vanel nicméně nedávno přiznal, že nový model může dostat také nějakou formu hybridu. Pravděpodobně půjde o sériový hybrid od Horse, který je možné relativně snadno zabudovat do elektrické platformy. Vanel sériový hybrid nazývá „super hybrid“ a zmiňuje dojezd přesahující 1000 kilometrů. Ve firmě prý není stále úplně rozhodnuto, ale pokud na něj dojde, jako první se jej dočká právě nástupce megane.
