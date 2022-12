Vyzkoušeli jsme na vlastní kolo unikátní renovaci liťáků: Znovu jako nové!

Můžete být sebeopatrnější, ale čas od času se to stane asi každému – stačí trošku horší odhad, přehlédnutí a zbrusu nové kolo má jizvu. Přesně taková nešikovnost zasáhla liťák našeho čerstvého dlouhodobáku, nového Audi A6 Avant (dočtete se ještě letos). Drobná ranka, vlastně na první pohled ne úplně viditelná, ale když o ní víte…

A tak jsme si vzpomněli na jedno video, které jsme před časem na našich stránkách publikovali. Možná si taky pamatujete na video s extrémním poškozením kola, které tahali po zemi, shodili z vrtulníku, zapálili, prostřelili brokovnicí… Za tímto velmi netradičním pokusem stála firma ProperLak, která se na renovace disků specializuje. Volali jsme tedy na Ostravsko.

Extrém, co by se nevyplatil

Jak přiznává Martin Macků, majitel firmy ProperLak, takto poškozené kolo z videa by se pochopitelně renovovat nevyplatilo. „Ale je to hezká ilustrace toho, co všechno zvládneme,“ dodává. „Dílnu jsme vybavili nejmodernějšími technologiemi a používáme nejkvalitnější možný materiál na trhu, takže celkový postup lakování je totožný s tím, jak se kola lakují v prvovýrobě,“ doplňuje Macků.

Naše poškození zdaleka tak extrémní nebylo, na druhou stranu ale odpovídá klasickému parkovacímu kontaktu s obrubníkem. Jak se v takovém případě postupuje? A co všechno oprava obnáší? A kolik stojí?

V prvé řadě je nutné říct, že i když se jedná o malý, až zanedbatelný škrábaneček, postup se vlastně moc neliší od kompletní renovace. V zásadě je tak jedno, jestli dorazíte s drobnou parkovací tečkou, nebo hulvátsky orvaným ráfkem. I v našem případě – tedy sotva pár centimetrů dlouhého a nijak hlubokého šrámu, se renovovalo komplexně. „Používáme takzvané třívrstvé systémové lakování, kde prvním krokem v procesu je lakování základní barvy, druhým krokem je lakování odstínu a třetím je závěrečný čirý lak,“ vysvětluje Macků. Tomu všemu však předchází ještě náročná příprava, kdy se kola musejí nejdříve chemicky odlakovat, zkontrolovat ovalita (jestli je kolo správně kulaté), následně se otryskají tzv. balotinou (jemný ocelový prach), poté se disky umyjí, odmastí a zbaví oxidace, tedy rzi hliníku. Nic jednoduchého, jen tak prý ale lze zajistit, že kola budou vypadat skutečně jako nová. A že renovace opravdu vydrží. Posoudíme s časem, jak ale vidno z galerie „před a po“, firma Martina Macků se už několika povedenými renovacemi pochlubit může.

Co za to?

V našem konkrétním případě, kdy renovace zahrnovala kompletní lakování v továrním odstínu a opracování čelní plochy na CNC stroji, se bavíme o šesti tisícovkách za kolo. Málo to není, pokud však máte na druhé straně kolo za dvacet, třicet tisíc… A vzhledem k tomu, že výsledek pak odpovídá kondici „z továrny“…

Existuje i levnější cesta, třeba nalakování osmnáctipalcového disku do jednoho odstínu přijde na dva a půl tisíce. V ProperLaku si však poradí i se specialitkami v podobě dvou- a třídílných kol, chromovaných disků, leštěných kol… Levná sranda to není nikdy, pokud vás však poškozený disk vyloženě pálí, náprava existuje.

Ceně však odpovídají i další služby, s poškozeným kolem se nemusíte obtěžovat až na sever Moravy, firma každých čtrnáct dnů disky sváží (po celém Česku a Slovensku), hotové kolo vám pak nazpět znovu přivezou. A po dobu renovace – většinou dva až čtyři týdny, firma případně zapůjčí náhradní.

Určitě fajn zpráva pro detailisty, kteří jsou na sebemenší (ale i sebevětší) poškození hákliví. Když už jsme u těch detailů, naši dlouhodobou Audi A6 bude čekat ještě „výstupní kontrola“ u specialisty na detailing, Petra Kobrleho. Ale to bude zase jiný příběh.