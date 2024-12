Vyzkoušeli jsme odtahovku GMC 3500: A vezli hodně ceněný náklad!

Když se jedu někam projet, je to hlavně o osobních pocitech. Zavřu se do své plechové krabičky a ostatní příliš neřeším. Tentokrát tomu bylo úplně jinak a reakce lidí jsem si mimořádně užil. Hotové divadlo.

Autor: Mario Rychtera

Jednou ráno, když jsem si zrovna míchal mléko do kávy, mi Jirka Hladík z Youngtimerclassic Gallery zavolal a poprosil mě o laskavost. Že potřebuje nutně dnes dodat zákazníkovi auto, ale zároveň být na druhém konci republiky. A jestli bych veterána mohl dovézt já. Je to prý bez práce, auto je naložené na odtahovce, kterou právě přivezl, že ji aspoň vyzkouším. Jak rychle stouplo mé nadšení, tak po této informaci opět opadlo, protože se ploužit Fiatem Ducato nebo Ivekem Daily není zrovna zážitek. Jirka mě ale přesvědčoval, že odtahovka není obyčejná a určitě si ji užiju.

Měl pravdu, to, co jsem našel před halou, rozhodně nebyl fiat nebo iveco… Jako monument tam stál typický Američan s obrovskými písmeny GMC na kapotě. Kdybych ho mohl personifikovat, byl by to zarostlý drsňák ve flanelové košili, ošoupaných džínech, s kovbojským kloboukem a koňmi na nohou. Tak se totiž typické westernové obuví říká. Na tvářích jizvy, hluboké vrásky a v puse by měl stéblo trávy.

Vrásky dělají charakter

Vlastně to není úplně mimo, protože karoserii tohoto GMC 3500 pokrývá úchvatná patina. Přesně taková, jakou umějí vytvořit jen léta služby. Tomu přesně odpovídají vybledlé původní plakety a desítky let staré polepy. Naopak mohutná chromovaná příď se stále krásně leskne, což je práce detailera, který ji rozleštil a zbytek karoserie zakonzervoval. Nadšen očekáváním zajímavého výletu jsem si řekl: fajn, co povezu? Byl to Talbot Lago T26. Při premiéře v roce 1946 šlo o nejvýkonnější automobil na světě s šestiválcem 4.5 litru původem z formule. Tohle umělecké dílo má přes pět metrů na délku, výkon 125 kW (170 k) s točivým momentem 330 N.m a cenovku, za kterou nechcete nést odpovědnost. Takže jsem byl docela rád, že ho nevezu „po ose“.

Původ nezapře

Zatímco automobily evropské produkce působí často choulostivě a musí se na ně s citem, u ameriky je vše tak bytelné a jednoduché, že pokud nejste vysloveně chuligán, tak to snad ani nejde rozbít. Ten pocit vám dá už klika těžkých dveří, interiér sice pozbyl původní novoty, ale vše funguje.

V zapalování otáčím klíčkem a na druhé otočení naskočí nízkootáčkový osmiválec 4.7 litru s hlubokým brumláním, které uslyšíte z jeskyně horského medvěda spokojeně se oddávajícího zimnímu spánku. Celý efekt je umocněn umístěním vertikálních výfuků po stranách kabiny. Odhadem je máte 30 cm od hlavy a slovo kultivovanost jim vážně nic neříká, což potvrzuje ujetí prvních pár set metrů.

Síla osobnosti

I když uši nadšené nejsou, srdce jásá, protože celková zvuková kulisa podpořená vrzáním kabiny na nerovnostech vtáhne do děje nejen vás, ale i okolí. Na okreskách pozorujete, jak se ze země v panice zvedají hejna ptáků a prchají pryč. Ostatní auta vám ochotně uhýbají až na hranici příkopu, protože to dunění dělá amerického dříče ještě větším. Ve vesnicích, kde jsou místní zvyklí možná tak na fabii v kombíku, lidé tuhnou a zcela zapomínají na předešlou činnost.

Muži jsou ohromeni, ačkoliv z jejich výrazu lze těžko odhadnout, jestli v dobrém, či špatném smyslu. Ženy dávají pohledem najevo znechucení bezohledností, že si někdo něčím tak zbytečně hlučným, obrovským a neekologickým dovoluje vyjet na silnice. Kočky utíkají z ulic zpět do zahrad a psi na travnatém plácku před domy samou hrůzou přestávají vykonávat velké i malé potřeby. V kontrastu za čelním sklem vidí vousatého týpka, který se dětinsky culí.

Kopce moc neřeší

Když se dostanete do hor, silnice vám okamžitě připomenou evropské standardy a je vás plný pruh. Ještě k tomu musíte dávat pozor na zadní převis, který měří dobré dva metry. Řízení vám situaci moc neulehčuje, protože kromě vůle ve volantu je posilovač extrémně účinný a při drobných korekcích skoro neklade odpor. Volant a přední kola si žijí vlastním životem, ale když si na to zvyknete, docela to funguje.

Ono taky nejedete žádnou závratnou rychlostí. Vidlicový osmiválec není žádný sprinter. Když dáte plyn na zem, začne víc hučet a ručička rychloměru jde nahoru rozvážným tempem. Jenže zároveň máte pocit, že točivý moment je nekonečný, a když máte čas, může se ručička rychloměru dostat i poměrně vysoko, nehledě na náklad. Mám podezření, že si odtahovka talbota vážícího 1,5 tuny vůbec nevšimla.

Jirka můj poznatek později potvrdil, když s GMC vezl BMW Z1. To váží 1250 kg, což lze v americe přirovnat k rodinnému balení toastového chleba. Té si odtahovka rovněž nevšimla a v klidu si po dálnici uháněla sto dvacítkou kopec nekopec. Samozřejmě že takové tempo vyvolá žízeň. Předpokladem bylo dostat se na 25 l/100. Zjištění, že se k této hodnotě nedá přiblížit ani zdaleka, ukončilo veškeré snahy o kalkulace a benzin se tankoval dle potřeby. V tomto kontextu působí ukazatel míry ekonomické jízdy na palubní desce až komicky. Navíc je na pravé straně těsně u tyče řízení, takže na něj prakticky nevidíte.

Jsme v cíli, skládáme!

Takže tu reálně máme přepravník, který sice auto doveze, ale veškerý zisk propije cestou. K čemu tedy je? Nebojte, jen co složím talbota, vysvětlím.

Při příjezdu do cíle oceňuji vzadu namontovanou kameru s osvětlením. Na rozdíl od podvalů, kde se musíte trefit na nájezdy, je tady vše jednodušší. Pro vytvoření hladkého sjezdu se sklopí zadní světla a pak už zbývá umístit krátké nájezdy. Spouštění usnadňuje výkonný naviják. Zajímavým prvkem plošiny je středová kolejnice pro převoz motorky. Takže jestli vezete třeba Fiata 500, můžete s sebou vzít i jednostopého kamaráda.

Obytné zázemí

Když jsem naťukl přepravní nástavbu, prozradím vám tajemství. Tohle GMC 3500 se původně narodilo jako obytný vůz. To znamená, že se za kabinou stále nachází prostor pro přenocování, byť v minimalistickém pojetí.

Mezi předními sedadly je široký průchod, protože obytná část nemá okno. Najdete tu postel rozložitelnou na dvoulůžko pro případ, že byste s sebou chtěli vzít kamarádku. Za ní je skoro metr hluboký šuplík na cestovní potřeby. Další věci lze uložit do skříňky s integrovaným dřezem a plochou pro umístění malého vařiče. Abyste se nemuseli za špatného počasí jít vyprázdnit ven do kbelíku, je tu dokonce chemický záchod. Když máte pod 180 cm, tak se při sezení ani nemusíte krčit. Ano, tohle všechno se do zkoseného prostoru vešlo.

Závěr

Náhle je celý záměr jasný. Tahle odtahovka není nástrojem denní obživy, ale parťákem na motoristický víkend. Protože když máte tu ojedinělou příležitost věnovat dva dny zábavě, chcete si vše užít naplno, včetně cesty na místo. Veterána hodíte ráno na nástavbu, přítulnou slečnu večer na postel a mezitím vyjezdíte pár nádrží ostrým tempem po okruhu. GMC stejně dobře poslouží i jako výstavní exponát na veletrhu. Pozornost budí více než dost.

Talbot Lago (1948)

Převážený Talbot Lago Type T26 je vzácnou verzí kupé. Celkem bylo postaveno 750 kusů, mezi něž se počítají ještě sedany a kabriolety. Jelikož šlo o prestižní luxusní model, řada zákazníků si nechala na povedeném základu postavit zakázkovou karoserii. Produkce běžela mezi lety 1946 až 1953 s modernizací v roce 1951, kdy dostal nadčasovou pontonovou karoserii. Vedle motoru, který patřil k nejvýkonnějším na trhu, je Type T26 zajímavý čtyřstupňovou pre-selektrivní převodovkou Wilson. Ta mu umožňovala dosáhnout maximální rychlosti 170 km/h.