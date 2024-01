Vzácný Chevrolet Camaro je na prodej. Bojoval proti škrcení výkonu

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Druhá polovina 70. let minulého století byla pro americké automobilky dobou temna. Nevěděly si pořádně rady s novými předpisy, které cílily na snížení spotřeby paliva a emisí. K výsledkům patřilo třeba to, že čtyř- i pětilitrové osmiválce dávaly výkon hluboko pod 200, leckdy i pod 150 koní. Nevyhýbalo se to ani Chevroletu Camaro, který v letech 1970–1981 byl ve své druhé generaci.

S tím ovšem nesouhlasil Don Yenko, známý americký závodník a prodejce aut – a také úpravce chevroletů. Ten si udělal jméno už s první generací camara, kdy do verze SS montoval silnější sedmilitr z corvette. Posledním camarem, na němž pracoval, byla právě druhá generace posledního modelového roku.

Vzal verzi Z28, poháněnou 5,7l osmiválcem, a namontoval do ní něco, co bylo do té doby v autech naprosto výjimečné – turbodmychadlo. Nebylo kdovíjak silné, tlačilo jen 0,48 baru, nemělo mezichladič stlačeného vzduchu a palivo stále dodával karburátor, nicméně i tak se výkon motoru zvedl ze sériových 130 kW (177 k) na zhruba 184 kW (250 k).

Vůz nazval Yenko Turbo Z a nabízel ho ve dvou specifikacích – Stage I a Stage II. Výkon byl stejný, Stage II měly navíc tlumiče Koni, polyuretanová uložení podvozkových dílů, dvoudílná kola značky Weld a v kabině lepší sedačky a volant. Obě verze jsou dnes extrémně vzácné – všech verzí Yenko Turbo Z vzniklo jen 19 kusů a provedení Stage II existují jen tři.

Bílý kousek na fotografiích, který bude k mání v aukci Kissimmee 2024 pořádané domem Mecum, je jedním z těch tří. Má svůj původní motor i převodovku a odometr ukazuje jen necelých 39 tisíc mil (63 tisíc km), je k němu původní specifikace od prodejce i uživatelský manuál.

Navzdory extrémní vzácnosti a stejně extrémní oblibě Chevroletu Camaro u fanoušků amerických aut však odhad prodejní ceny nemíří do žádných stratosférických výšin – zní na 60–80 tisíc dolarů, tedy 1,3–1,8 milionu korun. Možná je to proto, že camaro druhé generace jako celek je všechno, jen ne vzácné, vyráběly se jich statisíce ročně, v každém případě to ale je relativně levná možnost pořídit velmi vzácný kus historie za rozumné peníze.