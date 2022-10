Vznikla nová a extrémní bíla barva pro auta. Může dokonce snížit emise

Výběr barvy nového automobilu bývá jednou z posledních otázek, které při koupi řešíme. Barva přitom může mít vliv jak na pozdější prodejní cenu automobilu, tak na jeho bezpečnost (respektive viditelnost pro ostatní účastníky provozu) nebo emise.

To dobře ukazuje nová bílá barva pro automobily, která je schopná odrážet až 97,9 % slunečního záření. Jen díky tomu dokáže barva zajistit snížení teploty v kabině až o citelných 4,5 °C. Chladnější kabina přitom nevyžaduje tak intenzivní a časté používání klimatizace, což by se mělo pozitivně projevit na spotřebě a emisích. A to nejen u automobilů.

Nová barva s působivými schopnostmi odrážet sluneční světlo a teplo má přitom sílu pouze 150 mikrometrů, což je zhruba jen o 30 mikrometrů více, než mívají tradiční automobilové laky. Klíčem k úspěchu měly být nanodestičky hexagonálního nitridu bóru, díky čemuž barva zajišťuje vysokou schopnost odrážet teplo již po nanesení jedné vrstvy.

Síla laku je přitom poměrně zásadním tématem. Profesor Xiulin Ruan z univerzity Purdue se pochlubil bílou barvou s vysokou schopností odrazivosti již v loňském roce, kvůli odlišnému chemickému složení se však barva musela nanášet v síle minimálně 400 mikrometrů, což je více než dvojnásobek běžného laku.

Nová barva by se tak konečně mohla stát ideální i pro aplikaci nejen na automobily, ale i další dopravní prostředky, včetně letadel. Snížení teploty kabiny by totiž mělo všeobecně přispět k mírnějšímu využívání klimatizace, což se podepíše na nižší spotřebě energie a tím i nižší produkci emisí. V případě elektromobilů by se navíc mohl prodloužit i dojezd.

Univerzita Purdue a profesor Ruan už si speciální barvu a její složení nechali patentovat a nyní by se údajně měla zvažovat její komercializace. Všeobecně se však předpokládá, že barva bude poměrně drahá, což může omezit její aplikaci pouze na místa, kde přinese největší úspory.