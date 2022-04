Walther Röhl možná naznačil jméno očekávaného terénního Porsche 911

Není žádným tajemstvím, že automobilka Porsche již nějaký ten pátek pracuje na vývoji dobrodružně laděné verze ikonického modelu 911, jejíž představení se očekává v tomto či následujícím roce. Ostatně nový model už byl zachycen i špionážními fotografy, kteří automobilku přistihli například při testování na Nürburgringu.

Z dosud uniklých materiálů tak máme alespoň základní představu, jak by dobrodružně laděné 911 mohla vypadat. Novinka by měla dostat lehce zvýšený podvozek, vystouplejší blatníky s ochrannými lemy a zřejmě i křídlo ve tvaru bumerangu. Zatím však neznáme jméno očekávané novinky.

Jedním z nejčastějších kandidátů je název 911 Safari, který by navazoval na historii specificky upravených vozů Porsche ze sedmdesátých let. Ostatně právě na tuto sérii navíc v posledních letech navázalo i několik úpravců. Objevují se však i zmínky, že by se nový model mohl jmenovat Dakar.

Automobilka Porsche by tak mohla chtít odkazovat na závodní speciály 911, které se účastnily slavné dakarské rallye v osmdesátých letech. V letech 1984 a 1986 si navíc dakarské vozy Porsche připsaly také vítězství. Na dakarské speciály navíc Walter Röhl, ambasador značky, nedávno upozornil i svým příspěvkem na Facebooku.

Podle kolegů z Carscoops, kteří se odkazují na svého fotografa Andrease z CarPix, ale slavný jezdec použil v příspěvku věnovanému terénním vozům Porsche 911 na Instagramu i klíčové slovo #Dakar, které ale nedlouho poté z příspěvku opět smazal. Bohužel však nikdo nestihl pořídit snímek obrazovky a jde tak pouze o tvrzení zámořských kolegů.

Podle jejich názoru ovšem existuje šance, že nové Porsche 911 může mít právě jméno Dakar, které tak mohl Röhl ve svém instagramovém příspěvku až příliš odhalit. Jeho smazání pak mohlo být na doporučení automobilky, která nechtěla vířit spekulace před oficiální premiérou. Každopádně si na nové terénní Porsche 911 a jeho jméno ještě nejspíš budeme muset ještě chvíli počkat.