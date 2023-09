WRC v Česku už brzy i ve vašem obýváku! Nová hra vyjde v říjnu

„Levá tři, přes horizont, pravá šest, neřež!“ se znovu vrací do vašeho obýváku. Už brzy se na pultech herních obchodů objeví nový závodní titul s oficiální licencí šampionátu World Rally Championship, který všem nadšencům do závodění na rychlostních zkouškách poskytne virtuální adrenalin. My Češi si navíc zase užijeme vzácný moment, kdy se naše domovina objeví v globální videohře.

Nový závodní simulátor EA Sports WRC duchovně navazuje na úspěšnou hru DiRT Rally 2.0, ale bude se věnovat pouze oficiální licenci WRC. Přicházející nejnovější rallye titul tak nabídne kompletní kalendář soutěží letošního šampionátu a celkem se budeme moci prohánět v 17 lokacích. Krátce po vydání se ve hře objeví i Středoevropská rallye, kterou bude hostit Česko spolu s Německem a Rakouskem.

Virtuálně budeme závodit ve všech dnešních soutěžních speciálech kategorií WRC, WRC2 a Junior WRC. Ty navíc doplní 68 historických soutěžáků. Vývojáři k tomu říkají, že v nejnovějším titulu z prostředí populárních závodů rallye chtějí připomenout šest dekád motoristického sportu. Na co nejrealističtější fyzice a jízdním modelu přitom spolupracují s opravdovými závodníky, jako je Jon Armstrong, bývalý juniorský jezdec WRC.

Novému jízdnímu modelu vývojáři říkají Dynamic Handling Systém a kombinují jej s pokročilou technologií Unreal Engine, která jim umožňuje vytvořit moderní grafiku s realisticky vypadajícími detaily. Technickým nadšencům pak bude k dispozici i tzv. Builder mode, v němž budou moci vyvinout vlastní závodní speciál od mechanických komponent až po exteriér nebo interiér.

Letošní herní novinka EA Sports WRC 23 vyjde už 3. listopadu na PC a herních konzolích PlayStation 5 a Xbox Series S/X. K hráčům s předobjednávkou se přitom titul dostane už 31. října.

Spolu se standardním singleplayerem budete moci závodit i se svými kamarády a jinými rivaly v cross-platform multiplayeru. Nebude tak záležet na tom, na jaké platformě hrajete vy nebo vaši soupeři. A teď už se podívejte na první oficiální trailer.