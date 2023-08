Xiaomi má důležité povolení k výrobě elektromobilů. Ještě ale nemá vyhráno

O výrobě vlastního automobilu, respektive spíše elektromobilu, už mluvila celá řada původně technologických společností. Nejvášnivější debaty se stále točí kolem tajemného elektromobilu společnosti Apple, japonská společnost Sony už se ale mezitím stihla spojit s Hondou a brzy by finální zelenou k výrobě mohla získat i čínská společnost Xiaomi.

Ta se pochlubila svými plány na výrobu elektromobilů již před dvěma lety, jenže od té doby se mnoho nezměnilo. Nejde přitom o nezájem společnosti, jako spíše o komplikovaný právní proces, během kterého musí plány společnosti posvětit i čínská vláda. Respektive několik důležitých úřadů.

Podle dostupných informací už ale Xioami může začít pomalu slavit. Technologická společnost měla získat zelenou od čínské národní komise pro rozvoj a reformy (National Development and Reform Commision), která je pověřena kontrolou investic do automobilového průmyslu a měla by vyřazovat nevhodné projekty, které se nezdají být životaschopné.

Společnost Xiaomi však měla sítem úspěšně projít, což se podle informací Reuters za posledních bezmála šest let povedlo asi jen čtyřem společnostem. Lépe řečeno automobilkám. Ani teď však Xiaomi nemá zcela vyhráno.

Projekt výroby elektromobilů totiž musí získat potvrzení ještě od čínského ministerstva pro průmysl a informační technologie, které je pověřeno kontrolou bezpečnosti a technologických standardů v nových čínských vozech. Ostatně právě toto ministerstvo pak na veřejnost často vypouští různé ukázky vozidel ještě před jejich oficiální premiérou.

Pokud se Xiaomi podaří získat všechna potřebná povolení, mohla by výrobu svého prvního elektrického modelu – pojmenovaného MS11 – spustit již během příštího roku. Ostatně pro svou výrobu automobilů si společnost již postavila závod poblíž Pekingu, jehož roční produkce by měla dosahovat 200.000 automobilů.

Čínští kolegové z CarNewsChina také již v minulosti přinesli informace, podle kterých by měl být model Xiomi MS11 osazen NMC baterií o kapacitě 101 kW od společnosti CATL, která by měla stačit k dojezdu v rozmezí 650 až 800 kilometrů. Nabíjení by mělo být podporováno při výkonu až 800V.

Aerodynamicky tvarovaný sedan s nízkou siluetou navíc zřejmě nabídne i sofistikovaný systém autonomního řízení, ke kterému by měl přispívat i LiDAR senzor na střeše. Díky zkušenostem s výrobou mobilních telefonů a tabletů navíc očekáváme výkonnou palubní elektroniku, propracovaný software, širokou nabídkou služeb a bohaté možnostmi konektivity.