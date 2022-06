Honda a Sony spojují síly. První elektromobil představí v roce 2025

O plánech jsme věděli již dříve, ale nyní je to oficiální a čeká se jen na schválení úřady. Společnosti Sony a Honda založí společný podnik na prodej elektromobilů.

Společnosti Sony Group Corporation a Honda Motor Co., Ltd. oznámily, že podepsaly dohodu o vzniku nového společného podniku. Tím navazují na podpis memoranda o porozumění ze začátku března letošního roku. Nyní se vyčkává již jen na schválení úřadů, aby mohla být nová společnost založena a začala podnikat. Její název bude Sony Honda Mobility Inc.

Nová společnost se zaměří na prodej elektromobilů a poskytování služeb pro mobilitu. Ideou je spojení schopností a umu společností Sony a Honda. Automobilka Honda přispěje ekologickými a bezpečnostními technologiemi, schopnostmi rozvoje mobility a výroby karoserií vozidel, stejně jako zkušenostmi s řízením poprodejního servisu. Sony přidá své znalosti v oblasti vývoje a použití zobrazovacích, snímacích, telekomunikačních, síťových a zábavních technologií.

Dle stávajících plánů se šéfem společnosti Sony Honda Mobility Inc. stane Yasuhide Mizuno z Hondy, který se ke společné firmě vyjádřil takto: „S potěšením podepisujeme tuto dohodu o vzniku společného podniku, která představuje startovní čáru, ze které se pouštíme do důležité výzvy revoluce mobility a vytváření nových hodnot. Plánujeme plně využít technologické schopnosti, které každá ze společností má ve svých odlišných polích. Příkladem jsou snímací technologie Sony a originální schopnosti Hondy v oblasti rozvoje mobility. Poskytneme tím mobilitu a služby, které inspirují a nadchnou naše zákazníky. Spojením odborných znalostí obou společností se snažíme být průkopníkem v nové éře.“

Provozním ředitelem Sony Honda Mobility Inc. bude Izumi Kawanishi ze Sony, který se ke vzniku společného podniku vyjádřil podobně pozitivně. Ani jedna ze zakládajících společností však zatím neupřesnila, co konkrétně můžeme od Sony Honda Mobility Inc. očekávat. Všeobecně se však předpokládá, že se zaměří na prodej elektromobilů vycházejících z konceptů Vision-S 01 a Vision-S 02 od Sony.

Společnost Sony Honda Mobility Inc. má být v návaznosti na schválení příslušnými úřady založena ještě letos. Prodej elektromobilů a poskytování služeb pro mobilitu pak začne v roce 2025. Bližší informace se tedy dozvíme v následujících třech letech.