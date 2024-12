Youngtimerové škodovky v kalendáři

Třetí letošní Svět motorů Speciál věnovaný třicátému výročí Škody Felicia vznikal za podpory velkého množství nadšenců a významně se na něm podílel i Štěpán Vávra, majitel e-shopu SP-EL.cz. Nyní on sám pro fanoušky připravil oslavu nejen felicie ale i jedenácti let působení svého internetového obchodu.

Připravil vlastní dílo v podobě nástěnného kalendáře, který může být zároveň zajímavým tipem na vánoční dárek. Jelikož se tato firma SP-EL zaměřuje primárně na škodovácké youngtimery od Škody 120/130 právě po model Škoda Felicia – v jejich portfoliu naleznete sportovní a závodní díly a často nesehnatelné součástky pro tyto vozy – není určitě překvapením, že kalendář obsahuje fotografie právě těchto modelů škodovek. Se Štěpánem jsme si povídali o zákulisí, jak kalendář vznikal.

Jak se zrodil nápad nafotit vlastní škodovácký kalendář?

E-shop SP-EL slavil loni v listopadu desáté narozeniny, a tak jsem si řekl, že bychom sebe i naše věrné zákazníky měli nějak odměnit. Právě kalendář mi přišel jako ideální nápad. Kalendář je krásná věc, která dokáže vyšperkovat každý prostor, ať už se jedná o dílnu, garáž, kancelář či pokojíček. Je to hezký dárek, se kterým neuděláte chybu, ani když se v autech moc nevyznáte. Náš kalendář je navíc díky formátu A2 opravdu nepřehlédnutelný.

Škoda Felicia: Průvodce českou klasikou Jan Faltýsek Novinky

Škodovácký kalendář už jeden na českém trhu existuje, nebude si konkurovat?

Ano, to máte určitě pravdu, ale my jsme se rozhodli, že náš kalendář chceme pojmout úplně jinak. V našem kalendáři jsme se rozhodli soustředit na detaily. Je to hlavně proto, že kalendář je určen pro nadšence značky Škoda, pro vyznavače modelů Škoda 120/130, Favorit a Felicia. Tito lidé na těchto vozech milují právě jejich typické detaily. Jim nemusíte ukazovat, jak vůz vypadá. Takže pointa našeho kalendáře jsou detaily. Ať už se jedná o světlo, blatník, kapotu, volant, majitel našeho kalendáře i po probuzení o půlnoci dokáže zcela bezpečně rozpoznat, na kterém modelu a na jakém jeho místě byla fotografie pořízena.

Jak probíhalo focení?

Byl to trochu maraton a do teď nechápu, jak jsme to celé jako realizační tým dokázali stihnout v tak krátkém čase. Stanovili jsme si jasný deadline a to byl křest kalendáře v polovině září. Z důvodu mnoha projektů jak na naší straně, tak i fotografa Honzy Metličky, jsme přitom začali fotit až srpnu. Naštěstí vozy byly domluvené od července, nicméně zbytek realizace se odehrával až během srpna. Řešili jsme lokalitu, oblečení, catering pro štáb, stylistky a další neskutečné množství drobných detailů. Ještě teď se mi z toho potí čelo. Pak nastal den D, vyšlo nám počasí a díky tomu, že jsme investovali opravdu moc do přípravy, tak se nám to povedlo nakonec nafotit za jeden den.

Kalendář Pirelli pro rok 2025 hlásí návrat k smyslné eleganci redakce AUTO.CZ Novinky

Jak jste vybírali vozy do kalendáře?

Jak jsem zmiňoval již na začátku našeho rozhovoru, kalendářem jsme chtěli odměnit sebe i naše zákazníky. Takže jsme oslovili naše nejvěrnější zákazníky a blízké kamarády, kterým srdce tluče pro škodovky. Každého majitele vozu jsme se zeptali, na co je na svém voze obzvláště hrdý a co si myslí, že ho odlišuje od jiných, a těmto detailům jsme se pak věnovali na menších fotografiích v pravé části kalendáře. Pod nimi se pak nachází i krátký text, ve kterém se dočtete technické zajímavosti o voze a jeho výkonové parametry. Už teď mě oslovují další naši zákazníci, zda by byla možnost prezentace jejich vozů v kalendáři na rok 2026. To je pro nás samozřejmě obrovskou motivací, pustit se do toho i příští rok.

V kalendáři máte vedle vozů i modelku, jakou zde ona hraje roli?

Ano, krásné dívky a krásná auta k sobě vždycky patřily a patřit budou. To mi nikdo nevymluví. Občas sice slyším hlasy, že jsme vozy měli vyfotit samotné, ale za mě je to trochu nuda. Samotný vůz si můžete vyfotit třeba u našeho stánku dvakrát do roka na srazu škodovek v Doksech. Za mě to ale není ono. Snažili jsme se vymyslet vždy zajímavé kompozice každé scény, dát do toho nějakou myšlenku a obecně celou scénu vyladit k dokonalosti. Cílem bylo vytvořit synergii mezi modelkou Míšou a každým vozem. Aby vše bylo decentní a vkusné. Rozhodně jsme se chtěli vyvarovat zbytečně vulgárním a laciným kompozicím scén s nahými modelkami.

Škoda Felicia Fun (1997) • Škoda / YouTube

Kde si lze kalendář koupit a máte už na něj už nějaké odezvy?

Kalendář je možné zakoupit jako všechny naše další produkty na e-shopu SP-EL.cz za cenu 472 Kč, případně po domluvě přímo u nás v kanceláři v Praze v Petrovicích. Zpětná vazba od zákazníků je pro nás vždy to nejdůležitější, takže na první reakce jsme netrpělivě čekali. Křest kalendáře proběhl v září na zmiňovaném srazu v Doksech, kde se druhý den prodaly všechny kusy, které jsme měli s sebou. Díky tomu, že jsme e-shop, tak zpětnou vazbu získáváme hlavně na sociálních sítích a pak při osobních odběrech objednávek u nás v kanceláři, kde je kalendář vystaven. Mám hroznou radost, že se zatím v zásadě nestalo, že by zákazník odcházel od nás z kanceláře bez kalendáře! Už jsme dokonce posílali nějaké výtisky do zahraničí - do Švédska, Německa, Rakouska, Maďarska nebo Portugalska.