První setkání s BMW i7: Interiér je luxusní, ale co kontroverzní exteriér?

BMW představilo novou generaci sedmičkové řady, interně označované G70/71, dvacátého dubna tohoto roku. O měsíc později pak automobilka uspořádala na okraji Prahy menší akci, během které jsme si mohli poněkud kontroverzní novinku poprvé prohlédnout naživo. A pohled to byl skutečně zajímavý.

Rozdělené světlomety v kombinaci s obřími (a ještě k tomu podsvícenými) ledvinkami masky chladiče totiž způsobily krátce po premiéře modelu poprask. Pravdou však je, že naživo vůz vypadá podstatně lépe – obzvláště v modro-černé kombinaci, která byla na akci vystavena, a s příplatkovým M paketem, který bude i podle očekávání značky v Česku velmi populární.

Začněme rovnou od toho nejkontroverznějšího, tedy dělených světlometů. Sklo hlavního světlometu působí lehce zatmaveně a zapuštěně, díky čemuž se elegantně ztrácelo v dvoubarevném předním nárazníku. Světlomet totiž navazuje na černou barvu, zatímco aerodynamicky působící plochy po stranách nárazníku jsou lakovány modře.

Výše posazené tenké proužky denního svícení s příplatkovými BMW Krystalickými světlomety Iconic Glow pak skutečně vytvářely speciální světelný efekt připomínající třpytění, ke kterému zřejmě přispívalo 22 krystalů Swarovski v každém světle. Výrazný je navíc i světelný podpis ve tvaru písmene L.

Na obrovskou masku chladiče, jejíž mohutnost podtrhuje světelný rámeček, jsem si asi ještě pořád nezvykl, světelný podpis vozu je však naprosto nepřehlédnutelný, což by mohlo mnohým zájemcům vyhovovat. Jak ostatně zmiňoval designový šéf značky, některá auta cílí na zákazníky, kteří chtějí vystoupit z davu. A sedma jim v tom rozhodně pomůže.

Při pohledu z boku pak znovu vynikalo dvoubarevné lakování karoserie, kdy jako jasný předěl mezi modrou a černou barvou sloužila linka propojující přední a zadní světlomety. V podbězích prezentovaného vozu byly 21“ aerodynamické lité disky z programu Individual, zákazníci však mohou sáhnout také po menších 20“ litých kolech.

Záď, jak už bývá u elektromobilů zvykem, postrádá koncovky výfuku, u verzí se spalovacím motorem by se však koncovky měly lišit v závislosti na motorizaci a výbavě. Vystavovaná sedma ale zaujala alespoň LEDkovými světly, opět vytvářejícími ikonický podpis ve tvaru písmene L, nebo černě lakovaným difuzorem uprostřed nárazníku.

Jako celek vůz působí mohutně, přesto si zachovává určitou eleganci a díky specifickému pojetí přídě přináší i závan futurismu. Při pohledu z profilu se přitom člověk neubrání podezření, že inspiraci značka BMW čerpala od značky Rolls-Royce, spadající do mnichovské skupiny. Toto podezření navíc umocňuje technologie, které si všimnete hned při nastupování.

Vystavované BMW i7, jako první model sedmičkové řady, totiž nabízelo systém příplatkového elektronického otvírání dveří, ke kterému vám stačí stisk jednoho tlačítka. V budoucnu by však mělo být možné vůz na dálku otevřít také prostřednictvím mobilního telefonu, což znovu podtrhne zážitek z luxusu nové sedmičky.

Ještě před dojmy z interiéru se přitom sluší zmínit, že hlavní odlišností BMW i7 od ostatních prémiových elektrických sedanů má být maximální důraz na komfort cestujícího vpravo vzadu. Řidič by si měl stále užívat typický požitek z řízení vozu BMW, hlavní důraz byl ale kladen na komfort vzadu, zatímco konkurenční výrobci elektromobilů se prý soustředí především na řidiče.

Po usednutí za volant potěší tradičně příjemné sedačky, které byly u vystaveného vozu čalouněny kašmírovou vlnou - novinkou v nabídce sedmičkové řady. Působivý je však i pohled na 12,3palcovou obrazovku infotainmentu a 14,9palcovou obrazovku digitálního přístrojového štítu, které společně tvoří panel lehce natočený směrem k řidiči.

Osobně nejsem velkým fanouškem dotykových tlačítek (ať už jsou kdekoliv), tlačítka integrovaná do lišty pod obrazovkou infotainmentu v i7 však působí zajímavě a svižně reagovala, stejně jako samotný infotainment. Lišta, do které jsou tlačítka integrovaná, je navíc vybavena ambientním podsvícením a je protažená až do obložení dveří, díky čemuž vytváří velmi zajímavý efekt.

Za pozornost navíc stojí několik chytrých řešení, jako je například nastavení výdechů ventilace. Výdechy jsou totiž skryty přímo v palubní desce a k jejich nastavení slouží drobné (avšak intuitivní) ovladače pod palubní deskou. Intenzita se nastavuje na dotykovém panelu, který svižně reagoval na dotek.

Do krajů středové lišty palubní desky navíc designéři integrovali i tlačítka elektrického ovládání dveří, po jejichž stisknutí se dveře otevřou a umožní snadné vystupování. Alternativou je stisknutí tlačítka v madle dveří, které dveře pouze odemkne a lehce odskočí. Zřejmě pro případ nouze však byly dveře stále vybaveny i jednoduchými plastovými klikami, šikovně ukrytými pod madly.

Kabina sedmičky přitom jako již tradičně potěší důrazem na detail. Ať už se jedná o kvalitu prošívání palubní desky a sedadel, zvolené materiály, slícování nebo podsvícené reproduktory prémiové audio-soustavy Bowers & Wilkins. Mimochodem její součástí mohou být i reproduktory zabudované v sedadlech.

Jak už jsem ale zmiňoval, hlavní důraz byl kladen především na zadní místa, kde posádku bezpochyby ohromí prostornost. Ať už se budeme bavit o prostoru nad hlavou či před koleny, v žádném případě nebude majitel či posádka strádat. Ostatně nové sedmičkové BMW se do Evropy dováží výhradně v prodloužené verzi.

Testovaný vůz byl vzadu vybaven třímístnou lavicí, v nabídce by však měla být i verze s dvojicí maximálně komfortních kapitánských křesel. I prezentovaná verze nicméně nabízela pravé zadní sedadlo Executive Lounge, které nabízí lepší sklon opěráku a oporu nohou pro maximální komfort a odpočinek na delších cestách.

Všemi očekávanou novinkou pak byla ze stropu výklopná dotyková obrazovka BMW Theatre Screen s úhlopříčkou 31,3 palce, rozlišením 8k, zabudovanou službou Amazon Fire TV a připravovanou podporou různých systémů sdílení a přehrávání médií. K ovládání obrazovky (vyklápění, sklonu, atd.) slouží 5,5“ dotykové displeje v madlech dveří, které jsou příjemně při ruce. Bohužel u prezentovaného vozu, který zřejmě spadal do předprodukce, lehce zlobily a tak nebylo možné naplno vyzkoušet všechny možnosti.

Navzdory jisté kontroverzi kolem designu přídě, hrátkám s krystaly a rostoucímu důrazu na dotykové ovládání na mě nové BMW i7 při prvním setkání skutečně zapůsobilo a přimělo mě i k lehké změně názoru na jeho design. Po technologické i řemeslné stránce navíc technici i designéři opět odvedli pořádný kus práce. Ještě však zbývá zodpovědět otázky, jak se bude nová i7 řídit, jak bude komfortní, jak budou její nové technologie fungovat a jak se bude s novým ovládáním pracovat v praxi. Odpovědi na tyto otázky ale nejspíš dostaneme až za pár měsíců.

Dodejme, že BMW i7 bude na evropské trhy uvedeno ve verzi xDrive 60 s dvojicí elektromotorů, kombinovaným výkonem 400 kW, v podlaze uloženou baterií s kapacitou 101,7 kWh a dojezdem 590 až 625 kilometrů (dle WLTP). Rychlé přesuny na delší vzdálenosti by navíc mělo usnadnit rychlonabíjení, které bude podporovat výkon až 195 kW. Na dostatečně rychlé nabíječce by tak nabití z 10 na 80 procent mělo trvat pouze 34 minut, už za deset minut by však dojezd měl stoupnout až o 170 km.

Na další motorizace, včetně dvou zážehových plug-in hybridů 750e xDrive a M760e xDrive, jednoho dieselu 740d xDrive, základní elektrické zadokolky a vrcholného elektrického Mka i7 M70 xDrive si však budeme muset počkat až do příštího roku. Bez ohledu na pohonné jednotky a jejich výkony by však nové BMW sedmičkové řady mělo být zajímavé i technologickou podporou, kterou řidiči poskytne.

Díky 8 Mpx kamerám kolem celé karoserie a řadě senzorů (v exteriéru i interiéru) by totiž nové BMW řady 7 mělo umět nabídnout asistovanou jízdu na třetí úrovni, automatické parkování (na vzdálenost až 200 metrů, s možností uložit 10 tras a do budoucna zřejmě i bez řidiče), nabídne technologii rozšířené reality a mnoho dalšího.

Na závěr dodejme, že zatím jediná nabízená elektrická verze BMW i7 xDrive 60 startuje od ceny 3.552.900 Kč a již v základu by měla nabídnout vše důležité. BMW je však schopné přihodit ještě pestrou nabídku příplatkového vybavení, které jistě dokáže posunout konečnou cenu o několik stovek tisíc výš.