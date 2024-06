Za volantem modernizované Cupry Formentor: Chudší o válec, nikoliv o zážitky

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Facelift nejúspěšnější cupry v nabídce, crossoveru Formentor, přivál novou příď připomínající žraločí nos, motiv trojúhelníků do světel ve všech rozích auta a techniku vrcholného pětiválcového provedení VZ5 pro dvoulitrový čtyřválec. A všechno tohle vyzkoušet nás automobilka pozvala do okolí španělské Barcelony, kde formentor vznikl a kde se také vyrábí.

Zmíněný „žraločí nos“ na přídi je největší designovou změnou a musím se přiznat, že mi není moc po chuti. Jeho linky a otvory působí nahodile a nesouvisle, i když ani jedním ve skutečnosti nejsou, a pohled na formentor zepředu mi zvláštním způsobem není příjemný – snad kvůli té hraně mezi vnitřními špičkami předních světel, která však neotvírá příď vzduchu; otvory jsou až o pár centimetrů níž.

Trochu rozpačitý jsem také z motivů trojúhelníků ve světlech, ačkoliv automobilka si to na tiskové konferenci krásně obhájila. Logo Cupry se dá rozdělit do několika trojúhelníků (po pár sekundách hledání začínám vidět dva, možná tři) a právě kvůli nim jsou trojúhelníky i ve světelných podpisech.

Zajímavostí nicméně jsou tři trojice trojúhelníkových destiček v zadních lampách – v každé z nich je vyfrézováno něco jiného, co na rozdíl od hladké plochy svítí. Je to poutavý detail – kterého si ale nevšimnete, pokud nebudete osvětlení vozu opravdu detailně zkoumat.

Čeho si jde zvenčí všimnout trochu snáz, je kromě svítícího loga na zádi také absence jména modelu tradičním způsobem, tedy v podobě nalepených písmenek. Vzadu je místo toho jen velký nápis Cupra a příp. logo verze VZ; jméno auta svítí malými písmenky po stranách zadních lamp.

O parník lepší ergonomie

Interiér se oproti zevnějšku změnil jen minimálně, ale zato můžu s radostí prohlásit, že tu není změna, která by byla k horšímu. To dobré zůstalo a to mizerné se zlepšilo – panel k ovládání teploty a hlasitosti pod centrálním displejem je nově podsvícený a infotainment v tom displeji má jinak, intuitivněji poskládaný infotainment.

Automobilka se jím na fotkách detailně nepochlubila, ovšem vězte, že pryč jsou trojice dlaždic na domovských obrazovkách. Místo nich je vpravo velký „widget“ s pro mapu či přehrávač a vlevo dva menší pro funkce, které nepotřebují tolik místa. A hlavně, otevření té které věci přes celý displej je otázkou jednoho klepnutí. Dřív se muselo klepat dvakrát a na to řada lidí nepřišla, takže si myslela, že musí přes menu se všemi aplikacemi.

Lepší jsou také horní a dolní lišty displeje; dole se ovládají ty prvky klimatizace, které nejsou teplota, a nahoru si můžete uložit vlastní zkratky. Po stáhnutí horní lišty dolů lze vypnout třeba stop-start či pár dalších funkcí.

Jak se vypíná „eurohlásítko“ rychlosti, ptáte se? Přístup k těm nejčastěji otravným jízdním asistentům, tedy hlídání čar na silnici a právě ISA, je pod tlačítkem na volantu, které otvírá kratičké menu taky s režimem tempomatu. S menu se následně pracuje kolečkem na pravém rameni. A když jste se změnou nastavení hotovi, přístrojový štít zůstane v tom rozložení, v němž byl dosud.

Co naopak z dosavadního provedení zůstalo beze změn, jsou perfektní sedačky. Už ty základní mají poměrně dobré boční vedení, pro verzi VZ jsou však standardem hlubší sedačky s pevnou hlavovou opěrkou a ty mají tak dobré boční vedení, že můžete zapomenout na nějaké nežádoucí příčné pohyby těla v zatáčkách.

Nad nimi pořád jsou příplatkové sesle s karbonovými zády a ještě výraznějším bočním vedením. Ty jsou součástí výbavy VZ Extreme spolu s potahy vzniklými zčásti z mikrovlákna, z koženky a tkaniny Seaqual, která je recyklovaným plastovým odpadem vyloveným z moří. K mání jsou i jiné verze interiéru, např. s ekologicky činěnou kůží nebo s mikrovláknem, které z většiny pochází z recyklace.

Snad jediná věc mi v interiéru chybí, a to nějaká pozice voliče převodovky, v němž by se řadilo zcela manuálně pomocí pádel pod volantem. Do ručního režimu můžu vstoupit potažením za některé z pádel, ale kdo má pak přemýšlet nad tím, kdy, jestli a jak se vůz sám vrátí k automatice?

Méně válců, stejná technika

Nakousl jsem provedení VZ. Je to de facto výbava, kterou můžete mít s více motorizacemi, nejzajímavější však jistě bude ta nejvýkonnější. Vrcholný formentor přišel o pátý válec; místo 2,5l pětiválce EA855 je tu dvoulitrový čtyřválec EA888. Aby těch trojek kolem formentoru nebylo málo, tak má 333 koní, tedy 245 kW. Zůstalo mu však to nejdůležitější – torque splitter na zadní nápravě místo klasického diferenciálu.

Tenhle kus techniky mělo jako první Audi RS3 a později ho dostal kromě pětiválcového formentoru třeba i golf R. Jeho trik tkví v tom, že není kombinací jedné vícelamelové spojky a klasického diferenciálu, nýbrž je to pevná rozvodovka a až před jednotlivými poloosami jsou spojky, jejichž sevření reguluje elektronika v závislosti na hromadě parametrů. Pod plynem tedy auta vybavená torque splitterem nádherně pomáhají zatáčet vnějším zadním kolem, třebaže by to kvůli své koncepci vůbec neměla umět.

Modernizovaný formentor není výjimkou. Právě za jeho volantem totiž trávím nejvíc času a kilometrů, ať už klidných dálničních, nebo ostrých na uzavřeném kousku klikaté silnice, kterou pro nás Cupra přichystala. Sedím v oněch vrcholných sedačkách s karbonovými zády a knoflíkem na volantu se překlikávám do jízdního režimu Cupra, který znamená nejostřejší všechno pro co nejlepší sportovní zážitky.

Pojí se s tím i zážitky zvukové, o které se tu stará příplatkový výfukový systém značky Akrapovič spolu s novým audiosystémem Sennheiser. Výfuky si v určitých situacích dokáží hezky odfrknout, ale zevnitř to je lépe slyšet než při stažených oknech. A umělé přikrášlení zvuku v reproduktorech, které Cupra vyvíjela právě spolu se Sennheiserem… řekněme, že neurazí, ale jeden ho ke šťastnému životu za volantem formentoru nepotřebuje.

Zmíněná uzavřená cesta je neskutečně klikatá, jedu tady prvně na studených pneumatikách, tak musím opatrně. I tak je ale formentor působivě rychlý a zároveň stabilní, s bryskními reakcemi na volant i perfektním záběrem zadních kol právě díky torque splitteru. „Erzeta“ je však opravdu krátká a já se tak těším, až tuhle techniku vyzkouším někde v Česku, kdy na ni budu mít víc času.

A co ta klidná jízda po dálnici? Tady všechno funguje, jak má, tedy hlavně adaptivní tempomat ve spolupráci s aktivním vedením v jízdním pruhu. I na mizerných španělských dálnicích – kvalita silnic tu je obecně dost podobná české realitě, jen dálnice jsou u nás podstatně lepší – ho stačí jen hlídat a on jede v podstatě sám.

Hledáte-li 333k verzi v českém konfigurátoru, hledáte marně. Prozatím je k mání kromě slabé patnáctistovky pouze plug-in hybrid o výkonu „jen“ 272 koní (200 kW). Jakkoliv může znít lákavě, to nejdůležitější, tedy torque splitter mezi zadními koly, nenabízí – a proto se vyplatí počkat, až české zastoupení Cupry nabídne i tu nejsilnější verzi.

I já si na pořádné svezení s touhle technikou v Česku – ať už ve formentoru, či v kombíkovém leonu, který 333k čtyřválec také dostane; hatchback nikoliv – budu muset počkat. Prozkoumám při něm do detailu jak taje infotanimentu a přístrojového štítu, na které při zhuštěné prezentaci nebylo dost času, tak i jak ve tmě svítí nové světlomety s technologií LED Matrix či jak se pohybuje spotřeba doporučeného 98okt. benzínu při běžnějším použití, než je dynamická prezentace.