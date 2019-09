Za volantem Renaultu Clio: Litrové překvapení a čtyřválcové emoce

Renault Clio jízdní dojmy Pátá generace Renaultu Clio konečně dorazila i do Česka a my jsme si ji konečně mohli vyzkoušet i na delší trase: ve městě, na okreskách i na dálnici. A to jak s novým litrovým tříválcem, tak s výkonnější čtyřválcovou třináctistovkou.

První dojmy z nového renaultu Clio přinesl zhruba před měsícem již můj kolega Standa, který se za ním vydal až do Portugalska. Nové Clio páté generace už ale dorazilo i do Česka, kde jsme měli možnost se s ním projet na okruhu dlouhém zhruba 200 kilometrů. Došlo přitom jak na jízdu ve městě, tak po okreskách a nechyběla ani dálnice. A jak nové Clio fungovalo?

Jako první se mi do rukou dostal nový litrový tříválec TCe100, kombinovaný s pětistupňovou manuální převodovkou, který by se měl stát bestsellerem. Oproti motoru TCe90, který nahrazuje, nabízí nový tříválec o 10 koní více (74 kW/100 k) a o 20 Nm vyšší točivý moment (160 Nm/2,750 ot/min.). Motor je navíc osazen nepřímým vstřikem, takže by ani při kratších jízdách po městě nemělo hrozit jeho zanášení. Odpůrce všemožných restrikcí navíc jistě potěší fakt, že motor splňuje přísnější emisní normy i bez filtru pevných částic.

Jenže to je všechno jen teorie. Jak se ale motor chová v provozu? Už během prvních pár kilometrů bylo jasné, že je do města jako dělaný. Zprvu jsem si sice musel zvykat na poměrně vyšší bod záběru spojky a nutnost přidat při rozjezdu více plynu, ale nakonec jsem si s Cliem náramně porozuměl. Startovat s ním od semaforů byla vyloženě radost. Motor má slušný zátah a ve vyšších otáčkách i příjemně jadrný zvuk. Pokud ale patříte ke klidnějším řidičům, prakticky o něm nebudete vědět.

V nižších otáčkách je motor trochu línější a rychlosti jsou spíše delší, takže pokud budete chtít nabrat tempo, nesmíte se brát poslat motor do vyššího spektra a více řadit. To je ale v Cliu celkem zábavné. Zprvu jsem si sice nebyl jist novým stylem středové konzoly, díky které je řadicí páka výš a blíž volantu. Nakonec jsem si ale zvykl a řazení si i celkem užíval. Doby, kdy bylo přeřazení ve francouzských autech spíše o štěstí, jsou zkrátka dávno pasé. Dráhy možná nejsou nejkratší, chod řadicí páky je ale jistý a přesný.

Po vyjetí z města na okresky se Clio proměnilo v celkem sympatického společníka, který mě překvapil poměrně citlivým řízením a překvapivým vyvážením jistoty a komfortu i na horších cestách. A pokud se naučíte správně řadit a držet motor ve vyšších otáčkách, můžete si s Cliem celkem užívat i nějaké to občasné pospíchání a předjíždění.

Motor neztrácel dech ani při nájezdu na dálnici, kde neměl problém udržovat nejvyšší zákonem povolenou rychlost. Současně ale bylo znát, že o něco výš nad zákonným limitem by bylo Clio mimo svou komfortní zónu. Ostatně maximální rychlost by se měla pohybovat okolo 187 km/h a akcelerace z 0 na 100 km/h trvá 11.8 sekundy.

Jediné větší překvapení následovalo až při porovnání papírové a reálné spotřeby. Podle Renaultu by mělo Clio TCe 100 jezdit v průměru za 4,4 litru, podle palubního počítače jsem se však pohyboval okolo 6,2. Je však potřeba dodat, že auta toho ještě neměla příliš mnoho odjeto a můj jízdní styl rozhodně nepatřil k nejklidnějším. Dokud jsem se ale s vozem seznamoval a držel se zkrátka, ukazoval palubní počítač hodnoty dokonce i v rozmezí 5,4 až 5,7 l/100 km.

Testovaný litrový model dostal výbavu Intes (druhá nejvyšší) a za pozornost stojí i jeho modrý lak Seladon, který se v nabídce objevuje poprvé. Novému Cliu ale tahle barva celkem sluší, krásně na ni vynikají drobné detaily a na ulici působí šarmantně francouzsky. Samotný design je oproti čtvrté generaci pouze evolucí. Velice působivým detailem jsou však poupravené světlomety, které již v základní výbavě nabízí LED svícení.

Ovšem zatímco exteriér prošel evolucí, interiér zaznamenal výraznou revoluci. Palubní deska je tvarovaná do vlnky, díky čemuž je i středový tunel lehce orientován směrem k řidiči. Volant dostal užší střed a tenčí ramena s elegantnějšími tlačítky, menší sloupek řízení zdobí hodnotněji působící páčky, včetně nového ovladače audia, a v kapličce se ukrývá buď 4.2 palcový multifunkční displej lemovaný analogovými budíky (Life/Zen), nebo plně digitální přístrojový štít o úhlopříčce 7 palců (Intens / R.S. Line).

Modré litrové Clio dostalo v rámci výbavy Intens digitální přístrojový štít o úhlopříčce 7 palců a ze středu palubní desky čněla 7 palcová dotyková obrazovka infotainmentu Easy Link s navigací. Ovládání multimediálního systému bylo poměrně snadné a intuitivní, i když i tady mě zamrzelo pár drobností. Renault například zcela odstranil manuální kolečko pro úpravu hlasitosti a trochu mě iritovala i absence jednoduchého tlačítka pro změnu jízdních režimů Multi-Sense. To vše se musí řešit přes displej infotainmentu.

Drobné výtky bych pak měl i k sedačkám, které svým bočním vedením zaostávaly za hravostí podvozku. Jinak jsem ale po ergonomické neměl větších výtek, v přední části interiéru má posádka nyní k dispozici až 26 litrů úložných prostorů (+4 oproti min. gen.), čímž se Clio opět řadí na vrchol třídy. Vše je přitom krásně přehledné a při ruce. Díky výraznému navýšení počtu měkčených plastů si navíc člověk připadá v autě ještě o něco příjemněji.

V zadní části už to ale bylo s prostorem poněkud horší. Zatímco kolega si při svých 176 cm pohodlně sedl sám za sebe, já měl při svých 183 cm už celkem smůlu. Přístup na zadní sedačky je sice komfortní, nic to ale nemění na tom, že jsem se koleny dotýkal sedačky řidiče a vlasy už jsem zlehka drhl o strop.

Příjemné překvapení však čekalo u zavazadlového prostoru, kde Renault zvětšil nakládací otvor a zjednodušil vnitřní tvary. Výsledkem je 340 litrů podle VDA, což opět atakuje první pozici ve třídě. Drobným nedostatkem může být vyšší nákladová hrana a nutnost náklad z kufru vyloženě tahat. To se však dá řešit dvojitým dnem, kterým byl vybaven druhý testovaný model.

Tím bylo černé Clio TCe 130 ve vrcholné výbavě R.S. Line, kterým jsem se nechal poněkud unést. A velkou část viny na tom nesly i berounské okresky, kam jsem se s Cliem zatoulal. Ve standardním režimu sice auto nepůsobilo žádným extra dojmem, vyšší výkon na něm byl samozřejmě znát, ale zkrátka nic, z čeho byste si měli sednout na zadek.

Příjemnou změnu však přineslo přepnutí do sportovního režimu, kdy se změnilo prostředí digitálního štítu a zlepšila se i odezva na plyn. Volič automatické převodovky sice postrádá volbu manuálního režimu, ta se však dá aktivovat delším podržením jednoho z pádel pod volantem, jak jsme se dozvěděli během tiskové konference.

S vyšší porcí výkonu pak podvozek Clia opět předvedl, že tohle auto dokáže být až překvapivě zábavné. Ať už jsem s ním jel po lepším či horším asfaltu, Clio stále působilo jistým dojmem a svým zvukem i chutí do otáček a zatáček mě stále popouzelo k ostřejší jízdě. Ta se nakonec zvrhla až v ukázku drobné nedotáčivosti na limitu, ale to asi nikoho nepřekvapí. Ostatně čtyřválcová třináctistovka je o pěkných pár kilo těžší, než kompaktnější tříválec. Během běžné a poklidné jízdy jsem pak neměl výtek ani k motoru, ani k automatické převodovce. Vyšší tempo se však podepsalo na spotřebě, která se pohybovala okolo 8.1 l/100 km. A to je podstatně více, než automobilkou slibovaných 5,2 l/100 km.

Nejvyšší výbava R.S. Line ovšem přináší i sedačky s výrazně lepším bočním vedením, loketní opěrku a v neposlední řadě i větší displej infotainmentu s úhlopříčkou 9,3 palce. Díky němu lépe vynikne řada nových funkcí, včetně schopnosti monitorovat ceny paliva na čerpacích stanicích. Ty jsou pak on-line porovnávány s průměrem a pro lepší přehlednost barevně tříděny.

Rozdíl mezi litrovým Cliem Intens a 1.3 litrovým R.S. Line však činí přes 100.000 Kč, což už je při ceníku Clia skutečně dost peněz. Vůbec se proto automobilce nedivím, že nejvíc sází právě na litrový tříválec. Ten působí ve výbavě Intens jako skvělý společník nejen do města, ale i na běžné cestování. Je moderní, komfortní a potěší i vnitřním prostorem, pokud tedy nemáte příliš vysoké děti nebo přátele. Nechci samozřejmě dělat žádné ukvapené závěry, kvality vozy vždy nejlépe prověří až týdenní testování, ale na prvních cca 200 kilometrech fungovalo Clio naprosto skvěle. A to ať už s litrovým tříválcem, tak s větším 1.3 litrovým čtyřválcem. Jeho ambice udržet si čelní postavení na evropském trhu v B segmentu tak rozhodně mají reálný základ.