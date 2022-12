Záchrana spalovacích motorů? Porsche oficiálně spustilo výrobu syntetického paliva

V září minulého roku začala stavba pilotní továrny na výrobu syntetického paliva Haru Oni v Punta Arenas v Chile. Po roce a čtvrt je hotovo a automobilka společně s chilským ministrem energetiky Diego Pardowem, který symbolicky natankoval Porsche 911 e-palivem, tuto továrnu slavnostně otevřela.

K výrobě syntetického paliva se používá voda, která bude za pomoci elektrické energie rozdělena na kyslík a vodík. Vodík se následně spojí s CO2 vyfiltrovaným ze vzduchu, aby vznikl syntetický metanol, následně přeměněný na e-palivo. S tímto procesem by měla být stopa CO2 těchto paliv téměř nulová.

“Porsche se zavázalo k dvojí cestě udržitelnosti: k cestě e-mobility a cestě e-paliv. Používání e-paliv snižuje emise CO2. Podíváme-li se na celý sektor dopravy, výroba syntetických paliv by se měla čím dál více prosazovat. S pilotní továrnou na e-paliva hraje Porsche v tomto vývoji vedoucí roli,” řekla Barbara Frenkel, členka výkonné rady Porsche AG.

“Potenciál e-paliv je obrovský. V současnosti je na světě více než 1,3 miliardy vozidel se spalovacími motory. Mnohé z nich vydrží na silnicích do dalšího desetiletí a e-paliva umožňují majitelům těchto vozů zanechávat téměř nulovou uhlíkovou stopu. Porsche jako výrobce vysoce výkonných a úsporných motorů disponuje širokým know-how v oblasti paliv,” dodal Michael Steiner, další z členů výkonné rady Porsche AG.

Steiner odhaduje, že i za 10 až 20 let se bude po světě prohánět více než miliarda vozů se spalovacím motorem. Právě proto už Porsche investovalo desítky milionů eur do vývoje syntetického paliva.

Produkce e-paliv bude v továrně v Chile pozvolna narůstat. Začne se pouze se 130 tisíci litry ročně, jelikož nejprve bude e-palivo využíváno pouze pro šampionát Porsche Mobil 1 Supercup a na Porsche Experience centrech po celém světě. V polovině dekády už má produkce narůst na 55 milionů litrů ročně s plnou výrobní kapacitou 550 milionů litrů v roce 2027.

Kolik vlastně bude e-palivo stát? Porsche se chce ve výrobních nákladech pohybovat okolo dvou dolarů za litr. Prodejní cenu poté ovlivňuje mnoho faktorů včetně daní v různých zemích atp.. V prvotních fázích tak může být syntetické palivo velmi drahé, s větším počtem továren na výrobu e-paliv a rozšířením výroby obecně pak bude cena logicky klesat. Konkrétní čísla je ale nyní těžké odhadnout.

Možná vás napadá další otázka. Proč se německá automobilka rozhodla pro stavbu továrny podobného rázu zrovna v daleké Chile? Vzhledem k uhlíkové neutralitě se Porsche snaží o udržitelnou výrobu, tedy o využívání co nejvíce obnovitelných zdrojů. Chile tak bylo na základě těchto požadavků vybráno kvůli celoročním silným větrům. Odhaduje se, že až 270 dní v roce jsou zde zaznamenávány silné větry, které umožní provoz větrných turbín na plný výkon.

Michael Steiner si je jistý, že se k Porsche připojí další automobilky. Z koncernu by mohl být dalším do party Bentley. Na vývoji syntetických paliv údajně pracuje také konkurence. To ale Porsche nevadí, ba naopak. S konkurencí se urychlí vývoj a začlenění e-paliv, které mohou být dost možná poslední záchranou aut se spalovacími motory.