Záhada vyřešena! Ano, interiér nové Corvette se vejde do Camara z 90. let

Probdělým nocím je konec, záhada byla vyřešena! Ano, interiér z nové Corvette C8 se vejde do Camara ročníku 1992. A když pod přední kapotu ještě nacpete V8 z Corvette C5, bude to ideální.

Už jste někdy chtěli do svého starého auta dostat moderní interiér? Že ne? Americká společnost Stitched by Stick se o to stejně pokusila. Vzala interiér aktuální generace Chevroletu Corvette (C8) a vyzkoušela, zda se jí ho podaří dostat do Chevroletu Camaro IROC-Z ročníku 1992. Pro firmu to není první bláznivá stavba, v minulosti už například zvládla pro amerického rappera Snoop Dogga dostat do Lincolnu Continental z roku 1958 interiér z Bentley a motor LS3.

A víte co? Společnosti Stitched by Stick se to opět podařilo! Do Camara vměstnala interiér Corvetty a dokonce se jí ho podařilo z větší části zprovoznit. V některých případech ale musela být trochu kreativní. Výslednému autu říká IROC-Z06, což je trochu matoucí, protože interiér nepochází z Corvette Z06. Stejně tak z ní nepochází ani motor, jehož dárcem je Corvette C5 – jde o 5,7litrový osmiválec LS1.

Interiér se při zástavbě do starého Camara neobešel bez úprav, které měly za cíl nejen zajistit, aby se vůbec vešel, ale také vylepšit jeho vzhled a funkce. Celý vnitřek vozu byl přečalouněn ve světle modré barvě Maui a obrazovku infotainmentu nahradil iPad. Zřejmě nejzajímavější na celé stavbě však je to, že se interiér podařilo zprovoznit. Alespoň z většiny.

Napojení moderních prvků do starého Camara tak, aby seděly a fungovaly, stálo obrovské množství práce a úsilí. Nejde totiž jen o tlačítka rádia nebo stahování oken, ale dokonce i tlačítka převodovky jsou funkční. Není však zřejmé, zda byla také zachována funkce manuální volby převodů. Naopak s jistotou víme, že fungují elektronická tlačítka pro otevření dveří.

Další modifikace zahrnují například přesunutí ovládání klimatizace na řidičovu stranu středového tunelu (původně v řadě tlačítek mezi řidičem a spolujezdcem) či změnu funkčnosti otočného ovladače jízdních režimů – nyní se jím ovládá hlasitost audiosystému. Za volantem, který pochází z Corvette C7 (proto je kulatý a ne hranatý), se nachází funkční digitální přístrojová deska a výše zmiňovaný iPad obsahuje aplikaci pro klimatizaci.

Výsledek, nebo lépe řečeno odvedené množství práce je působivé. Při bližším pohledu je však znát, že to není nic pro perfekcionisty. Na některých místech je vidět, že díly nelícují, informace zobrazované digitálním přístrojovým štítem se nevejdou celé na obrazovku a vypozorovat by se daly i další neduhy. Stavba přitom nemohla být levná.