Záhadný pick-up hledá nového majitele. Měl vzniknout přímo pro BMW

Na rozdíl od Mercedesu se BMW nikdy nepustilo do segmentu pick-upů. O to větší rozruch způsobila užitková verze BMW 1800, která ještě navíc vychází z výkonné řady Ti. Ta sama o sobě patří mezi sběrateli ke svatým grálům. Představa, že by ji někdo amatérsky upravil na pick-up, bolí, ale prodejce je přesvědčen, že se jedná o jeden ze dvou kusů upravených oficiální cestou pro tehdejší dealerství BMW.

Zbytek příběhu je zahalený tajemstvím. Možná se nový majitel o historii tohoto exempláře dozví víc po koupi. Drobnou indicií je nálepka na palubní desce odkazující na francouzského prodejce v Clermont-Ferrand. Pobyt druhého vozu je neznámý.

Na druhou stranu je potvrzené, že se jedná o exemplář vyrobený v roce 1965, a podle VIN čísla jde o originální verzi sedanu 1800 Ti. Jejím největším lákadlem je čtyřválec M10 o objemu 1,8 litru naladěný sportovní divizí Alpina na 81 kW. Těch bylo dosaženo instalací pístů s vyšším kompresním poměrem a karburátorů Solex 40 PHH. Standardní provedení mělo 66 kW. Motor je spojený se čtyřstupňovým manuálem.

Zvenčí bílý lak doplňuje dobové schéma BMW Martini Racing, přičemž až k B sloupku zůstalo auto v původním stavu. Zadní část je přestavěná do podoby pick-upu s pevným krytem ložné plochy a částečně prosklenou přepážkou za předními sedadly. Zajímavým detailem je ponechání spodní části zadních dveří, které usnadňují přístup do nákladového prostoru z boku. Na víku je namontovaný modrý nosič pro převoz dalšího nákladu. Co se nevejde na něj, dá se díky tažnému zařízení naložit na vozík.

Celkově jde o zachovalý vůz bez závad, v dobrém technickém stavu. Karoserie není napadená korozí, ale na laku je patrná odpovídající patina. Celkový dojem dotvářejí designem odpovídající litá kola. Podobně je na tom také interiér. Čalounění je místy ošoupané, koberce a stropnice si zaslouží hloubkové vyčištění a stav podlahy zůstává otázkou. Palubní deska s dřevěným obložením je původní.

Jelikož je vůz prodáván bez závad s možností okamžitého užívání, jde o perfektní ozdobu na výstavy a veletrhy. Budoucí majitel má navíc možnost pátrat po dalších důkazech původu a zkompletovat tajuplný příběh. Možná vypátrá i onen druhý kousek.

BMW M2 Racing • Zdroj: BMW

Zdroj: Car and Classic I Video: BMW