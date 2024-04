Zákaz řízení i za projetí křižovatky na oranžovou? Tak horké to zase nebude

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Jednou z nejzásadnějších změn v rámci novely zákona o provozu na pozemních komunikacích je nový bodový systém, který zavádí pásma dvou, čtyř a šesti bodů za různé přestupky podle jejich závažnosti. Detailně jsme se mu věnovali už v minulosti, v posledních týdnech se však různě po internetu objevily zprávy o tom, že za jízdu na oranžovou (resp. žlutou, chcete-li se držet oficiálního názvosloví, třebaže barva toho světla je ve skutečnosti oranžová) skrz křižovatku hrozí i zákaz řízení.

Web iDnes upozornil na případ, kdy řidič projel křižovatku na oranžovou a byl za to trestán. „Nikoho jsem neohrozil a v klidu projel. K mojí smůle vedle mě jela hlídka, která na semaforu zastavila. Čekal jsem, že dostanu tak tisícovku. Policista mi ale řekl, že se od ledna měnil bodový systém a sazba pokut a že nejmenší postih je 4,5 tisíce a 6 trestných bodů,“ cituje web řidiče. V souvislosti s tím web Echo24 uvádí, že od ledna „nově také platí zákaz průjezdu křižovatkou, pokud na semaforu svítí oranžové světlo“.

To nicméně není pravda, § 70 zákona 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích se dle zákona 271/2023 Sb., který je novelizací zákona 361/2000 Sb., nemění. Zůstává tedy v platnosti stejně jako dosud včetně ustanovení písm. d odst. 2, které stanoví, že „signál se žlutým světlem ‚Pozor!‘ (znamená) povinnost zastavit vozidlo před dopravní značkou ‚Příčná čára souvislá‘, ‚Příčná čára souvislá se symbolem Dej přednost v jízdě!‘ a ‚Příčná čára souvislá s nápisem STOP‘, a kde taková dopravní značka není, před světelným signalizačním zařízením; je-li však toto vozidlo při rozsvícení tohoto signálu již tak blízko, že by řidič nemohl vozidlo bezpečně zastavit, smí pokračovat v jízdě“.

Klíčová je zde zejména poslední věta, která dovoluje řidiči křižovatkou projet i na oranžovou – ovšem pouze v případě, že by vozidlo nestihl před křižovatkou bezpečně zastavit. Poměrně častá praktika některých řidičů, kteří při rozsvícení oranžového světla na semaforu zrychlí a křižovatkou projedou, tedy v řadě případů může být přestupkem.

Je to na řidiči

Ovšem vyhodnocení, zda je možné před křižovatkou bezpečně zastavit vozidlo, je výhradně na jeho řidiči, protože jen on zná nejlépe vlastnosti vozidla a třeba i přepravovaného nákladu. Typickým příkladem, kdy je lepší – a legální – křižovatku na oranžovou projet, je jiné auto „nalepené“ zezadu na vašem nárazníku. Taková situace hrozí srážkou, pokud byste se rozhodli křižovatku neprojet a prudce brzdit.

Jediné, co se od nového roku v tomto ohledu změnilo, je sankce za nezastavení vozidla v případě, kdy se prokáže, že by bylo bezpečné zastavit. Místo dosavadních nanejvýš 2.500 korun v příkazním řízení na místě (2.500–5.000 korun ve správním řízení) a 5 trestných bodů je nově přestupek trestán 4.500 –5.000 korunami na místě (7–25 tisíci korunami ve správním řízení) a šesti trestnými body.

Ovšem, prokázat, že by řidič mohl bezpečně zastavit a záměrně to neudělal, musí „žalobce“, tedy ve finále úřad ve správním řízení. Není to naopak, tedy že by řidič musel prokazovat, že bezpečně zastavit nemohl.