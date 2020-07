Zapomenutý koncept Dodge Copperhead: Pamatujete si Viper pro chudé?

Dodge Viper je dnes už bohužel minulostí, má však pořád legendární status. Logicky ho měl i v dobách své největší slávy, v devadesátých letech. Jenže kvůli jeho mamutímu desetiválci na něj všichni zájemci finančně nedosáhli, a tak automobilka hledala cesty, jak nabídnout jeho levnější alternativu. Právě s takovou myšlenkou vznikl koncept Dodge Copperhead.

Oranžově lakovaný koncept jasně inspirovaný Viperem se světu oficiálně představil v lednu 1997 na tehdejším detroitském autosalonu, v době, kdy tato show ještě patřila mezi klíčové automobilové výstavy na světě.

Design v lecčems připomínal větší Viper (ostatně i použitá platforma byla až na některé úpravy shodná), zároveň však byl koncept jasně rozpoznatelný. Inspirací byl údajně rovněž britský sporťák Austin-Healey 3000, jak tvrdil tehdejší korporátní designér koncernu Chrysler John Herlitz.

Koncept byl od začátku prezentován jakožto levnější alternativa k Viperu, cena případně sériové verze se měla pohybovat okolo hranice 30.000 dolarů. To by znamenalo, že by Copperhead stál méně než polovinu toho co tehdejší Viper. Ten byl v roce 1997 nabízený za 66.000 dolarů. Mezi konkurenty se tak měly řadit vozy typu Hondy S2000 a Porsche Boxster.

Rozdílem měl být také jízdní charakter. Zatímco Viper byl ryzí brutalita zaměřená na co nejvyšší výkon, což znamenalo i mnohdy velkou výzvu z hlediska řízení, Copperhead mělo být skvěle jezdící auto, s perfektními jízdními vlastnostmi i na zatáčkovitých tratích.

Cenu oproti Viperu mimo jiné snižoval použitý motor. Jestliže tehdejší Viper se spoléhal na osmilitrový vidlicový desetiválec, Copperhead poháněl vidlicový šestiválec o objemu 2,7 litru, naladěný na 164 kW a 255 N.m, který původně pocházel z pick-upu Dodge Dakota. Jeho sílu na zadní kola pak přenášel pětistupňový manuál. Podvozek mimochodem tvořilo lichoběžníkové zavěšení, kola byla 18palcová.

Krátce po premiéře se zdálo, že je Dodge Copperhead nadějným projektem, který má velkou šanci na sériovou výrobu. Dokonce se hovořilo o nabídnutí tohoto auta od roku 2000.

Nakonec to ale dopadlo přesně opačně a Copperhead zůstal konceptem vyrobeným v jediném exempláři. Zrušení projektu bylo vlastně logické. Dodge se měl podle tehdejších plánů koncernu zaměřit na výdělečnější projekty typu SUV, což dávalo smysl. Zvlášť v době, kdy v portfoliu koncernu Chrysler byl dost podobný vůz jako Copperhead – řeč je o retro sporťáku Plymouth Prowler.

Navíc se v té době blížilo později nešťastně spojení s Daimlerem. Mercedes přitom měl další obdobné auto ve svém portfoliu, první generaci roadsteru s pevnou skládací střechou SLK, což opět nenahrávalo realizaci Copperheadu.

A tak na Copperhead můžeme dnes vzpomínat jen v dobových materiálech, vedle fotek třeba i v původní hře Gran Turismo. Tam se mimochodem vůz nazývá jednoduše Dodge Concept Car, kvůli tomu, že podobně znějící název Kopperhead měl pro svůj hot rod registrovaný zpěvák skupiny ZZ Top Billy Gibbons. Dodge se o práva na jméno ani nesnažil bojovat, což vlastně naznačuje, že zajímavý koncept měl realizaci přece jen daleko. Dodge alespoň některé prvky konceptu použil u druhé generace Viperu, stejně jako jeho oranžový lak.