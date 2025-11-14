TEST Volkswagen Passat Variant 1.5 TSI eHybrid – Čtyřkolka by se šikla
Zatímco větší multivan si v plug-in hybridní verzi umí pohánět i zadní kola, Passat Variant tohle nedokáže ani v nejvýkonnější variantě s dvěma stovkami kilowattů. Škoda…
Design, interiér
S ohledem na čtvrtý test nové generace Volkswagen Passat, tentokrát již výhradně jako kombi Variant, nemá moc cenu popisovat design exteriéru, ergonomii kabiny ani prostornost. Tohle všechno znáte z minulých článků.
Není tajemstvím, že aktuální passat je de facto dvojčetem Škody Superb. Oba vozy navrhli a vyvíjeli v Mladé Boleslavi, přičemž místo německého Emdenu, respektive českých Kvasin tahle dvojka vzniká v závodu Volkswagenu nedaleko Bratislavy. Kdysi jedna ze stěžejních modelových řad Volkswagenu tedy zamířila za hranice, což trochu ilustruje její postupný ústup ze slávy. Dokonce i firmy, dominantní zájemci o segment střední třídy v Evropě a Volkswagen Passat obecně, totiž postupně přecházejí na vozy SUV, protože lidé se za volantem vyššího vozu zkrátka cítí bezpečněji, byť to může být často spíše placebo efekt.
To však neznamená, že by se při vývoji nové generace řady Passat nějak výrazně šetřilo. Ano, například z bočního profilu poznáte několik dílů, které má německá legenda společné s českým sourozencem. Ostatně proporce obou aut byly navrženy tak, aby s co nejmenší námahou vznikly dva esteticky co nejvíce odlišné vozy. S tím se pojí trochu málo emotivní vzhled exteriéru volkswagenu i škodovky. Osobně se mi předchozí verze líbily více. Zejména třetí generaci Škody Superb vnímám v rámci mainstreamu za nesmírně povedené a nadčasové auto, které sráží pouze méně invenční ztvárnění kabiny.