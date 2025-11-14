Na „Vatikánu“ nejen do Vatikánu. Co nabídne podzimní Retro Garáž?
Aukce spojená s burzou historických vozidel Retro Garáž má už dlouhou tradici. Vždyť v sobotu 15. listopadu se uskuteční už 19. v pořadí. Vybrali jsme nejzajímavější položky.
Nadcházející sobotu se opět otevřou brány výstaviště v Lysé nad Labem, aby hostilo už 19. aukci historických vozidel v rámci Retro Garáže. Aukce nabídne celkem 46 vozidel. Z nich se bude dražit 36 motocyklů a 10 automobilů. V pestré nabídce budou převládat stroje tuzemských značek, například Jawa, ČZ, Tatra, ale také méně známá značka Wikov. Chybět ale nebudou ani jiné značky, z nichž zmíníme původně britské MG, téměř neznámé Raleigh či OEC nebo francouzský Citroën.
Dražit můžete přímo na místě v aukčním sále v reálném čase nebo online prostřednictvím aukčního serveru Aukro.cz. Dražby se tak můžete účastnit fyzicky přímo na místě nebo můžete přihazovat diskrétně online či dokonce po telefonu. Z nabídky již zmíněných 46 vozidel nás zaujaly následující čtyři.
ČZ 500 Tourist „Vatikán“ – jedna z nejvzácnějších našich motorek
Stroj vyrobený v roce 1939 je dnes extrémně vzácný a tomu odpovídá jeho cena. Ta vyvolávací činí 990.000 korun, odhad prodejní ceny je 1,5 až 1,8 milionu korun. Celkem bylo vyrobeno pouhých 587 kusů, což je dokonce výrazně méně než motocyklů Jawa 500 OHV Rumpál. V roce 1939, kdy byl vyroben i tento exemplář, vzniklo 220 kusů.
Tourist je po starší, ovšem velmi kvalitní renovaci v atraktivním vatikánském barevném provedení. Jedná se o originální stroj renovovaný z původních dílů, nikoliv o dnes typickou přestavbu z menších kubatur Tourist 250 a 350. Stroj má původní výrobní štítek a korespondující čísla. Motocykl je plně funkční a pojízdný.
K motocyklu je vyhotoven znalecký posudek soudním znalcem potvrzující originalitu stroje. Dnes v podstatě nesehnatelný motocykl, který se v běžné inzerci (rozuměj veteránské) prakticky neobjevuje. Jedná se o investiční stroj pro velmi náročné klienty.
Citroën DS I.E. 23 Pallas – se vstřikováním benzinu
Zahraniční automobilové značky zastupuje na letošní aukci Retro Garáže skvělý Citroën DS. Pod označením I.E. 23 se ukrývá nejvýkonnější pohon se čtyřválcem o objemu 2,3 litru (číslice 23 v názvu) s elektronickým vstřikováním benzinu od firmy Bosch (I.E. – Injection Électronique) ve vrcholné výbavě Pallas. Jedná se o jedno z prvních velkosériově vyráběných osobních aut s elektronicky řízeným vstřikováním paliva. Vůz je z roku 1974, o rok později byla výroba řady DS ukončena. Vyvolávací cena činí 350.000 korun, prodejní se očekává 600.000 až 800.000 korun.
V roce 2012 byla dokončena renovace v odborné dílně Auto Arnold v Děčíně. Mimo generálky po technické stránce dostal vůz kvalitní černý lak a dále velice luxusní a nákladné kožené čalounění interiéru.
Od té doby bylo vozidlo používáno jen výjimečně a bylo o něj vždy pečlivě staráno. Jeho celkový technický i vizuální stav je vynikající. Lak nese jen drobné známky opotřebení na pár místech karoserie.
Vůz je plně funkční, provozuschopný, s čerstvě absolvovanou technickou kontrolou. Vozidlo je provozováno na standardních českých dokladech a SPZ v novém formátu. V minulosti bylo rovněž testováno na historickou původnost. K vozidlu jsou k dispozici i dobové dokumenty jako např. originální uživatelská příručka a celá řada servisních faktur od 70. do 90. let ještě z Francie.
Čezeta 175/502 „Prase“ – legenda 60. let
Dva výše uvedené stroje vyžadují mít pro dražbu patřičnou bonitu. Aukce se ovšem mohou aktivně zúčastnit i zájemci o veterány, kteří si tak drahé stroje dovolit nemohou. Příkladem je známý skútr Čezeta 175 přezdívaný podle charakteristického tvaru kapotáže Prase. Stroj vyrobený v roce 1961 (jde o první rok výroby) má vyvolávací cenu pouhou 1 korunu. Prodejní cena se očekává 70.000 až 100.000 korun.
Skútr byl pravděpodobně v dávné minulosti již lakován, nicméně opravdu hezky. Všechny chromované lišty a díly jsou ve výborném stavu. Skútr disponuje původním výrobním štítkem, čísla korespondují. Nyní prošel oživovacím servisem po dlouhých letech strávených v soukromé expozici muzea. Skútr je provozuschopný a funkční, bude však potřeba, jak bývá obvyklé, řádně vyčistit nádrž. Motocykl je včetně platných přepsatelných dokladů, které jsou aktuálně uloženy v depozitu.
Škoda 1000 MB – většinu času stála
Přelomová Škoda 1000 MB není zase tak výlučným autem. Jenže tahle má najeto pouhých 8287 kilometrů! Je z roku 1965 a vyvolávací cena činí 270.000 korun. Očekává se, že nový majitel si ji odveze za 500.000 až 700.000 korun.
Vozidlo v maximálně originálním velmi dobrém stavu s extrémně nízkým nájezdem. Za celou dobu pouze dva majitelé. Za prvního majitele vedena ručně psaná kniha jízd zaznamenávající provoz vozidla od roku 1970 až do 4. 9. 1994 se stavem tachometru 8095 km. Poslední jízdy s dalšími najetými 77 km již nebyly do deníku zaznamenány. Následně vůz neprovozován, odstaven na podstavcích v suché garáži.
Po 18 letech v říjnu 2012 byl prodán současnému majiteli, který v uvedeném roce udělal šetrný oživovací servis spočívající v kompletním vyčištění vozidla a palivové soustavy, výměně gumových hadic, kontrole a repasi brzdového systému, výměně provozních kapalin a olejů a přelakování vyměněné motorové (tedy zadní) kapoty. Dále bylo za vlastnictví prvního majitele lakována část levého boku vozu (zadní blatník, část prahu, část dveří).
Od koupě současným majitelem vozidlo prakticky neprovozováno, zakonzervováno a uskladněno v suché garáži, aby byl zachován jeho stav a nízký nájezd. Mimo zmíněných servisních prací je celý vůz 100% originální včetně mimořádně zachovalého čalounění interiéru, které vzhledem k minimálnímu používání vozu nenese prakticky žádné známky opotřebení. Vozidlo je plně pojízdné a provozuschopné s čerstvou STK a platným pojištěním odpovědnosti.
Auto je přihlášeno na standardních českých dokladech, registrační značka je již v novém formátu. Technický průkaz je původní československý. Dále k dispozici zmíněný deník původního majitele dokládající nájezd vozidla.
K vozu je rovněž vypracován znalecký posudek soudního znalce potvrzující originalitu a proběh vozidla. Vzhledem k originalitě a výjimečnému stavu vozidla se jedná o jedinečnou a neopakovatelnou příležitost pro sběratele původních stavů.
