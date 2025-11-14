Také Subaru brzdí s elektromobilitou. Místo toho se zaměří na hybridy
Japonská značka sice nedávno představila hned dvě nové elektrické novinky, z původních sebevědomých plánů ovšem couvá ve prospěch hybridů.
Všeobecné elektrické šílenství ze strany mnohých politiků se u automobilek bohužel nesetkalo s důrazným odporem. Většina značek se místo kritiky nerealistických plánů naopak předháněla ve vyjádřeních, kdy ze spalovacích motorů přepřáhnou na lokálně bezemisní mobilitu. Trh ovšem ukázal, že poptávka po elektromobilech je zatím omezená a tempo růstu tržního podílu pomalé. Například faktický zákaz prodeje nových aut se spalovacími motory v Evropské unii v roce 2035 je proto již delší dob odsouzen k záhubě, ačkoliv někteří zdejší politici to stále odmítají akceptovat.
Na stranu těch, kteří se elektrické plány mírní, se nyní přidalo i Subaru. To má díky kooperaci s Toyotou aktuálně v nabídce hned tři lokálně bezemisní modely: Solterra, Ucharted a E-Outback/Trailseeker. Poslední dva zmíněné vozy jsou čerstvými novinkami, které se do prodeje dostanou v následujících měsících.
Subaru vedle toho plánovalo také několik elektrických modelů z vlastního vývoje, na což automobilka do roku 2030 plánovala vydat 9,8 miliard dolarů, což je přibližně 205 miliard korun. Částku okolo 1,9 miliardy dolarů (40 miliard korun) již Subaru utratilo za zmíněnou trojici SUV ze společného vývoje s Toyotou, přičemž v plánu je ještě čtvrtý vůz.
Vedení Subaru ale původní plány pomalu mění. Trh totiž není na elektromobilitu v širokém měřítku ještě připravený, vysoké investice do nových modelů bez spalovacích motorů by se tudíž nemusely vrátit. Automobilka přitom měla v plánu elektrifikovat segment kei carů a subkompaktů, v kterých je globálně silná.
Hybridy na vzestupu
Jestliže elektromobily si zatím pořizují hlavně nadšenci a firmy, které k tomu často tlačí nařízení či externí subjekty (například banky), prodeje hybridů stoupají napříč všemi segmenty bez nutnosti dotací, subvencí a dalšího zvýhodňování. Právě tahle koncepce totiž představuje přirozený další stupeň mezi čistě spalovacími motory na jedné straně a elektromobily na pomyslném konci.
Tradiční hybridy, kdy spalovací motor pohání kola, případně funguje jako generátor elektřiny pro hlavní trakční elektromotor, jsou z hlediska své nenáročnosti, dostupnosti a spolehlivosti ideálním společníkem do města i na delší cesty. Navzdory malé baterii díky časté rekuperaci zvládnou v městském provozu velkou část kilometrů bezemisně.
Subaru již pohon s elektrickou pomocí v Evropě nabízí. Pohon e-Boxer je ovšem spíše mild-hybridem, protože má pouze 12kilowattový elektromotor, který zvládne jen velmi krátkou jízdu v nízkých rychlostech. V USA pak Japonci nedávno představili klasický hybrid s výkonem necelých 200 koní, který se k nám ovšem dostane až koncem této dekády.
Vedle toho chce Subaru také investovat do plug-in hybridů. Jejich podoba se v následujících letech zřejmě velmi promění. Zatímco dnes u nich hraje prim spalovací motor a elektromotoru funguje primárně jako podpora, v budoucnu si role částečně prohodí. Benzinový agregát bude pracovat hlavně jako generátor elektřiny pro dostatečně velký akumulátor, který ovšem bude možné dobíjet také ze sítě.
Takzvaná koncepce EREV či REEV se zatím rozvíjí hlavní v Číně. Proti dosavadnímu řešení má výhodu v jednodušších spalovacích motorech, které nemusejí mít příliš vysoký výkon ani turbodmychadlo, což zásadně šetří peníze při vývoji a výrobě.
Zdroj: Carbuzz a autorský článek, foto a video: Subaru