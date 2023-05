TEST Cupra Leon Sportstourer 2.0 TSI DSG 140 kW – Hobík

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Zamrzela mě ještě jedna záležitost, ta, kterou jsem naťukl výše v souvislosti s digitálními budíky. Vůz byl vybaven aktivním pomocníkem udržujícím auto v jízdním pruhu, aktivovaným po každém nastartování. Vypnout ho můžete buď v infotainmentu (a musíte se k němu proklikat), nebo si lze pomoci tlačítkem na konci levé páčky směrovek. Po jeho stisku se na přístrojovce objeví možnost asistent deaktivovat. Jenže současně s touto nabídkou se změní rozvržení přístrojového štítu, takže se pak musíte přes tlačítka na volantu proklikat zpět na vámi oblíbený layout. Přijde mi to zbytečně komplikované.

Zatím tedy paráda. Celkový dojem bohužel kazí známý nešvar řady aut koncernu Volkswagen: ovládání je až příliš závislé na infotainmentu. Do jeho útrob musíte i kvůli přepínání jízdních režimů, detailnějšímu nastavení klimatizace nebo dokonce deaktivaci systému start-stop. Některé záležitosti lze sice vyřešit hlasovým ovládáním, ale ani to nepovažuji za zcela efektivní řešení. Asistent vám občas nerozumí a některé věci prostě neumí. Samotný infotainment je klasicky velice rozvětvený, takže vyžaduje dost pozornosti během řízení. A občas je pomalejší. O příšerné liště pro regulaci teploty (umí ale i „dvojhmatem“ zapnout vyhřívání sedadel) a hlasitosti audia se snad už nemusím zmiňovat, kritizujeme ji pravidelně.

K materiálům a zpracování nemohu říct nic špatného, zajímavě vypadá světelná lišta ambientního osvětlení táhnoucí se pod čelním sklem a zasahující až do dveří, v kabině je dostatek míst, kam si odložit různé drobnosti, mobil, peněženku, pití a podobně, slušná je také celková prostornost – vpředu i vzadu. Zavazadelník má základní objem 620 litrů, po sklopení zadních opěradel pobere až 1600 litrů. Můžete v něm mít 230V zásuvku, šikovná je polohovatelná podlaha, hodit se mohou kapsy po stranách a praktická je možnost sklápět opěradla přímo z kufru. Nechybí dojezdová rezerva.

Hezky působil také interiér. Ten samozřejmě nabízí stejné uspořádání jako standardní Seat Leon, stejně jako v případě exteriéru ho však oživují prvky s nádechem sportovna. Povedená jsou zejména přední sportovní sedadla, poskytující slušný komfort a především díky výrazným bočnicích solidní oporu těla v zatáčkách. Jen upozorňuji na poměrně úzký sedák, jeho bočnice mohou prostorově náročnějším cestujícím možná trochu „překážet“. Pochválit musím volant, jehož věnec příjemně padne do rukou. Líbí se mi na něm navíc rozmístění ovládacích prvků, sloužících k práci s 10,25palcovým digitálním přístrojovým panelem – tohle řešení jednoduše dává smysl a rychle si na něj zvyknete. A skvělá je i samotná přístrojovka, která potěší jemným rozlišením a bohatými možnostmi přizpůsobení si vzhledu a množství zobrazovaných informací. Mám k němu jen jednu výtku, ale tu si ještě schovám.

S onou „normálností“ se to má tak, že zatímco Cupra Ateca je k mání výhradně v provedení se zážehovým dvoulitrem o výkonu 221 kW, s automatickou převodovkou DSG a pohonem všech kol, u ostatních modelů značky mají zájemci podstatně více možností, včetně takových, jaké byste od vozů s označením Cupra ještě před několika lety asi nečekali. Když vynecháme elektromobil Born, najdeme překvapivě rozsáhlou nabídku pohonných ústrojí u Formentoru, Leonu i testovaného kombíku Leon Sportstourer (ST).

Aktuální nabídka Cupry je docela rozmanitá: že má značka blízko k Seatu (vlastní ji ostatně stále automobilka SEAT S.A.), dokládá přítomnost vlastních verzí Seatů Leon a Ateca, jsou tu ale také svébytné vozy, konkrétně crossover Formentor a elektromobil Born . Během příštího roku dorazí elektrický crossover Tavascan a představeno by mělo být kompaktní SUV Terramar, které ještě nabídne spalovací motory. Dá se tedy očekávat, že v budoucnu se značka Cupra od Seatu více odliší.

Motor, jízdní vlastnosti

Drama ne, ale jede hezky

Už víme, že Cupra Leon je – kromě jiných motorizací - k mání s několika výkonovými verzemi turbodmychadlem přeplňovaného zážehového čtyřválce 2.0 TSI. Testovaný základ dává maximální výkon mezi 4200 až 6000 otáčkami za minutu a nejvyšší točivý moment 320 Nm poskytuje dokonce už od 1500 min-1. A k dispozici je až do 4100 min-1.

Motor funguje velice sympaticky. V praxi hezky zabírá už lehce nad 1500 otáčkami, okolo dvou tisíc ještě ožije a přes silný střed pak poctivě táhne skoro až k omezovači. Díky tomu motor působí příjemně pružně a živě. Také dynamika je velice dobrá, dvoulitr má dost síly na bezpečná a svižná předjíždění, na rychlé přesuny po dálnicích nebo táhlá stoupání. Nečekejte ale nějaké vzrušující zážitky a tělo pod náporem přetížení zatlačené do sedadla, akcelerace samozřejmě není dramatická, spíš „slušná“, tak nějak příjemná. Kombík ostatně zrychluje z klidu na stovku za 7,5 sekundy. Maximálka činí 230 km/h.

Motor je kultivovaný a zvlášť v nízké zátěži o něm v kabině nebudete skoro vědět. V otáčkách se pak ohlásí vcelku sympatickým zvukem, který sice nemohu popsat jako vyloženě jadrný nebo snad sportovní, ale neurazí.

Nejslabší dvoulitr můžete mít výhradně se sedmistupňovou samočinnou převodovkou se dvěma spojkami a pohonem předních kol. Převodovka řadí většinou hladce a především rychle, jen při popojíždění v nižších rychlostech občas cukne, ale to je vlastnost typická snad pro všechny dvouspojky.

Cupra Leon Sportstourer 2.0 TSI DSG 140 kW

Chování pohonného ústrojí ovlivňuje zvolený jízdní režim. Testované provedení umí dva přednastavené a jeden, který si můžete nastavit podle vlastních preferencí. Nejlepší odezvy od motoru a převodovky se pochopitelně dočkáte v módu sportovním, ve výchozím režimu Comfort ale také není špatná, zvlášť reakce na plyn jsou stále pohotové, převodovka se už snaží držet co nejnižší otáčky a občas jí trvá, než podřadí. Předejít se tomu dá přepnutím řazení do sportovního režimu, případně manuálním řazením prostřednictvím páček u volantu.

Nastavení Individual si pak můžete „naštelovat“ s ohledem na spotřebu a využívat v něm schopnost auta „plachtit“ v eko režimu. Musíte pak sice počítat s pomalejší odezvou na plyn, vozu někdy chvíli trvá, než se z plachtění „sebere“, na druhou stranu dokáže překvapit spotřebou. Mně se třeba naprosto běžným tempem povedlo zvládnout 77 kilometrů dlouhou trasu vedoucí přes několik menších měst a obcí a mimo dálnice s průměrem 5,5 l/100 km.

Ve sportovnějším tempu a hustším provozu pak Leon podobně profilovanou cestu dal se spotřebou 7,3 l/100 km. Na dálnici palubní počítač ukazoval průměr 7,5 l/100 km, v ucpané Praze 9,9 l/100 km. Dlouhodobá spotřeba po týdenním testu činila 7,3 l/100 km. Zajímavé však je, že před vynulováním počítače na začátku testovacího týdne na displeji svítil dlouhodobý průměr 9,0 l/100 km – po 858 km. To je oproti mému číslu docela velký rozdíl.

Tak akorát tuhý kombík

A jak se Cupra Leon Sportstourer v základní dvoulitrové verzi řídí? Stručně řečeno – moc pěkně. Zkoušený exemplář dorazil s 18palcovými koly obutými do pneumatik o rozměru 225/40 a základním podvozkem (Cupra mu říká sportovní) – tedy bez adaptivních tlumičů.

Podvozek je tužší, ale tak akorát a auto nepůsobí prkenně. Ano, o nerovnostech vědět budete, a to nejen o těch velkých, ale i menších. Znát jsou také změny povrchu. Na rozbitých „kostkách“ vůz posádku trochu natřásá a ozývá se tlumený dusot kol, důležité však je, že do řízení nepronikají žádné nežádoucí vibrace. Na hlubokých a ostrých výmolech si zase tlumiče občas klepnou do dorazů a kola bouchnou, pneumatiky se ale stále drží povrchu a kombík neodskakuje. Odpružení má tedy spíš tvrdší charakter, ale z mého pohledu v ideální „intenzitě“. Leon ST je pořád dostatečně pohodlný.

Tužší nastavení se pozitivně projevuje v zatáčkách. Kombík ukázkově poslouchá pokyny od relativně strmého řízení, ochotně mění směr, přičemž se u toho skoro nenaklání a potěší velmi slušnou přilnavostí. Na zakroucené okresce ve svižném tempu Sportstourer působí sympaticky agilně a docela lehkonoze. Obstojně odolává nedotáčivosti, přestože si musí vystačit jen se systémem přibrzďování vnitřního kola XDS. Elektronicky řízený samosvorný diferenciál přední nápravy VAQ je vyhrazen výkonnějším verzím s přídomkem VZ. Což je naprosto pochopitelné.

Cupra Leon Sportstourer 2.0 TSI DSG 140 kW

XDS má samozřejmě svůj význam, při opravdu ostrém zacházení však může způsobit přehřívání brzd vedoucí k jejich vadnutí. A zas tak moc vám nepomůže na výjezdech za zatáčky, přibrzďování vnitřního kola se nemůže rovnat efektivnímu přenosu většího točivého momentu na vnější kolo u auta se samosvorem. V Leonu s testovanou motorizací se tak při sportovní jízdě občas budete potýkat s neplynulými a „přiškrcenými“ výjezdy, případně po deaktivaci stabilizačního systému s prokluzem předních kol. Precizní, ostře-sportovní projev tedy od tohoto auta nečekejte. Dokonce i brzdy jsou relativně standardní: přední kotouče s vnitřním chlazením mají rozměr 306x26 mm, zadní 272x10 mm. Stejné rozměry mají kotouče například „civilního“ 85kilowattového Seatu Leon 2.0 TDI. Cupra Leon ST se 140kW „té-es-íčkem“ deceluruje slušně, brzdy mají dobrý účinek a hezky se dávkují, trochu omezená je ale jejich trvanlivost při nevybíravém zacházení.