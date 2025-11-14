Leapmotor chystá malý crossover s velkým významem. Vypadá jako Mini Countryman
Leapmotor už v Evropě zakotvil s modely T03, C10 a čerstvě uváděným B10, teď ale míří ještě níž. Novinka A10 má délku kolem 4,2 metru a míří přímo na segment B-crossoverů. Díky technice s lidarem a podpoře skupiny Stellantis z něj může být jedno z nejdostupnějších „chytrých“ SUV na trhu.
Značka Leapmotor v Evropě dynamicky roste. Aktuálně už nabízí dva modely – městský kompaktní hatchback T03 a středně velké SUV C10 – a kompaktní crossover B10 se postupně rozjíždí na evropských trzích. Počátkem roku 2026 se objeví ještě větší, sportovně laděný hatchback B05, jehož podobu už známe. Čínská automobilka ale plánuje další model, který má evropský potenciál.
A očekávaná novinka A10 by měla být dostupná na čínském i našem trhu. S délkou přibližně 4,2 metru je větší než T03 a tím pádem přímým konkurentem Alfy Romeo Junior, Škody Kamiq a dalších crossoverů segmentu B. To bude záležet také na tom, jaký typ pohonu Leapmotor nabídne.
Dle fotografií podaných na čínský patentový úřad soudíme, že půjde o elektromobil, u kterého nelze vyloučit ani variantu s malým spalovacím motorem v roli prodlužovače dojezdu po vzoru větších modelů značky. Příď totiž je mimořádně hladká, bez tradiční masky a s pouze minimálními otvory po stranách a centrálním výkrojem v nárazníku. Viditelné tu jsou i prvky panoramatického kamerového systému. Ten využívá po jedné čočce vpředu i vzadu a další najdeme po stranách hned za předními blatníky. Nad čelním sklem je patrný senzor „lidaru“ naznačující pokročilé prvky autonomního řízení a asistentů. Podle agentury Reuters ho má více než polovina objednaných modelů B10.
Z boku A10 nápadně připomíná Mini Countryman včetně masivního sloupku C s trojicí horizontálních pruhů. Záď se čtvercovými světly pak lehce Citroën C3 Aircross. To je ale zcela subjektivní a každý si tam najde něco svého.
Leapmotor A10 zatím nemá oficiální fotografie, natož pevný termín premiéry, ale už teď je jasné, že jeho role bude pro Stellantis klíčová. Skupina má ve značce Leapmotor 21procentní podíl a celkově se zaměřuje na menší a středně velké modely, kde je tradičně silná.
