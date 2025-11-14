Známe české ceny Toyoty C-HR+. Soupeř Škody Elroq vyjde na zajímavé peníze
Japonská automobilka se po počátečním faux pas do elektromobility pořádně opírá. Na český trh aktuálně vstupuje s kompaktním SUV C-HR+, který bude konkurovat hlavně Škodě Elroq.
Toyota je největším světovým výrobcem aut s klasickým hybridním pohonem. Možná kvůli tomu tolik nešlapala do elektromobility, protože si v rámci stále přísnějších emisních limitů vystačila prakticky i bez nich. První elektromobil v podobě kompaktního SUV bZ4X se zpočátku opravdu nepovedlo. Vůz trápila vysoká spotřeba, která dost negativně ovlivňovala dojezd. Po zasloužené kritice přišla řada vylepšení, díky kterým se však tenhle model současné konkurenci vyrovná.
Novinka v podobě Toyoty C-HR+ z bZ4X technicky vychází. Prakticky až po sloupek B jsou oba vozy de facto shodné. C-HR+ je ovšem o něco kratší (4520 vs. 4690 milimetrů) a má o deset centimetrů kratší rozvor (2750 mm). Japonská novinka míří do segmentu „pravých“ kompaktních SUV s délkou okolo 4,5 metru, kdežto bZ4X už je na hranici segmentů C a D.
Elektrická toyota nabízí hned tři konfigurace pohonu. V prvních dvou se jedná o předokolku. Základ tvoří varianta s trakčním elektromotorem o výkonu 123 kilowattů a točivým momentem 269 Nm, který je párován s akumulátorem s kapacitou 57,7 kWh. Tenhle model není homologován pro tažení přívěsného vozíku, počítá se totiž primárně s městským a příměstským provozem.
Prostřední model se 165 kW a taktéž 269 Nm už spoléhá na baterii s kapacitou 77 kilowatthodin, která by měla vystačit až na 535 kilometrů. Chalupáře potěší možnost za auto zapřáhnout brzděný přívěs o hmotnosti maximálně 750 kg. U téhle specifikace se předpokládá, že bude tvořit zhruba polovinu všech prodejů C-HR+ na českém trhu, které mají podle Toyoty dosáhnout zhruba 500 aut ročně.
Na vrcholu stojí čtyřkolka s dvojicí trakčních elektromotorů se systémovým výkonem 254 kilowattů a točivým momentem až 438 Nm, který zvládne až 1500kilový přívěs. I v tomhle případě máte k dispozici baterii se 77 kWh, přičemž vrcholná varianta bude dostupná výhradně v nejvyšší linii Executive.
|Základní ceny Toyoty C-HR+ na českém trhu
|Comfort
|Style
|Executive
|Short Range 123 kW a 57,7 kWh FWD
|999.000 Kč
|-
|-
|Long Range 165 kW a 77 kWh FWD
|-
|1.099.000 Kč
|-
|Long Range 254 kW a 77 kWh AWD
|-
|-
|1.294.000 Kč
Označení C-HR+ na karoserii elektrického SUV paradoxně nenajdete. Znaménko + tam totiž chybí, ačkoliv kvůli lepší přehlednosti a odlišení od technicky jinak řešeného crossoveru C-HR s hybridním a plug-in hybridním pohonem je tato novinka uváděna s plusem v názvu. Ostatně ve srovnání s klasickou Toyotou C-HR je elektrická novinka o výrazných 158 milimetrů delší, 38 mm širší, 31 milimetrů vyšší a má o 110 mm delší rozvor.
Mezi hlavní konkurenty bude zcela nepochybně patřit Škoda Elroq, jedno z nejprodávanějších elektrických aut v Evropě. Kvůli minimálnímu technickému odstupu od prémiového segmentu s elektromobily ovšem Toyota C-HR+ míří například i na BMW iX1/iX2, Ford Capri či Volkswagen ID.4.
|Toyota C-HR+ vs. konkurence
|Toyota C-HR+ Long Range FWD
|BMW iX2 eDrive20
|Ford Capri
|Škoda Elroq 85
|Výkon [kW]
|165
|150
|210
|210
|Točivý moment [Nm]
|269
|250
|545
|545
|Kapacita akumulátoru [kWh]
|77/72 (využitelná)
|66,5/64,8 (využitelná)
|82/77 (využitelná)
|82/77 (využitelná)
|Zrychlení 0-100 km/h [s]
|7,3
|8,6
|6,4
|6,6
|Maximální rychlost [km/h]
|160
|170
|180
|180
|Maximální dobíjecí výkon [kW]
|150
|130
|135
|135
|Poháněná kola
|přední
|přední
|zadní
|zadní
|Vnější rozměry [mm]
|4520 x 1870 s 1595
|4554 x 1845 x 1560
|4634 x 1872 x 1626
|4488 x 1884 x 1625
|Rozvor [mm]
|2750
|2692
|2767
|2765
|Zavazadlový prostor [l]
|416-1207
|525-1400
|572-1510
|470-1580
|Základní cena [Kč]
|999.000
|1.121.900
|1.079.900
|1.032.000
V rámci uvedení na trh tuzemské zastoupení Toyoty na model C-HR+ nabízí plošnou slevu 50.000 Kč, totožnou částku pak jako bonus můžete získat také v případě výkupu starého vozu. Prvních 200 zákazníků navíc získá wallbox zdarma.
Objednávky budou otevřeny již letos 1. prosince, přičemž první vozy jsou očekávány v dubnu 2026.
Zdroj: Toyota a autorský článek, foto a video: Toyota