Ojetý Jeep Grand Cherokee ZJ: Když luxus potká litinu
Tento Američan ve své době měnil zažité pořádky a pomáhal vytvářet novou kategorii amerického snobismu, vozy SUV.
V roce 1992 se tehdy na nejnavštěvovanějším autosalonu v Detroitu předvádí novinka původně vyvíjená společností AMC, ale představená už pod Chrysler Corporation, nový Jeep Grand Cherokee (generace ZJ). Už samotné představení bylo jedinečnou show, při níž tehdejší generální ředitel montážního závodu a starosta Detroitu v novém Grand Cherokee vyjíždí po schodech do budovy a proráží skleněnými dveřmi do kongresového centra Cobo Hall. Novinka měla za cíl nahradit menší Jeep Cherokee (XJ) a stárnoucí Jeep Wagoneer (SJ).
Vůz navržený pod taktovkou designéra Lawrence Kiyoshiho Shinody, který stojí za ikonickými vozy jako Corvette Sting Ray, Chevrolet Corvette (C2 a C3) nebo modely Ford Mustang Boss 302 či Ford Torino King Cobra, se v roce 1993 dostává do prodeje a se svými rozměry, délkou 4476 mm, šířkou 1780 mm, výškou 1630 mm a rozvorem 2690 mm, se řadí mezi takzvané mid-size SUV, tedy střední velikosti SUV. Ihned po uvedení na trh se Grand Cherokee ZJ stává prodejním hitem. Už to není vůz jen na práci, ale díky jeho luxusu se vlastnění tohoto vozu stává určitým statusem.
Grand Cherokee typ ZJ se vyrábí od roku 1993 do konce roku 1998. V roce 1996 přichází lehčí modernizace. Mezi klíčové aktualizace patřila změna předních světel a s tím spojená nová maska a přední nárazník s mlhovkami. Také byl přepracován interiér a jeep dostal novou palubní desku a nový typ volantu. Standardem se pak staly dva přední airbagy. ZJ (pokud bylo vyrobeno v rakouském Štýrském Hradci, tak mělo označení ZG) zůstává po celý svůj výrobní cyklus konstrukčně stejné.
Tento článek je součástí balíčku AUTO+
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!