Zažijí kabriolety renesanci? Zájemci o ně mohou pocházet z nečekaného místa

Kabriolety, to kdysi byla nadmíru zajímavá kategorie s širokou nabídkou vozů. Jenže Renault Mégane CC, Volkswagen Golf Cabrio, Nissan Micra C+C, Rolls-Royce Drophead Coupé a další jsou už však dávno v propadlišti dějin a očekává se další zužování nabídky. Letos končí Opel Cascada, hovoří se také o škrtání kabrií v modelové řadě BMW a Mercedesu, tyto vozy už zkrátka tolik netáhnou. Jenže možná se blýská na lepší časy!

Renesance kabrioletů by totiž mohla spustit země, od které by se to rozhodně nečekalo, Čína. Nejlidnatější země světa je sice obřím trhem, jenže aut s otevřenou karoserií je tam jako šafránu, i proto, že Asiaté nepovažují opálení pokožky za symbol krásy, a tak se slunění spíše vyhýbají, než aby ho vyhledávali. A tak nemají v oblibě ani kabriolety...

Jenže společnost Webasto vyrábějící komponenty do aut včetně střešních systémů pro otevřená auta naznačuje, že by Číňané mohli mít o kabriolety přece jen rostoucí zájem. Vyplývá to z malého průzkumu, který společnost provedla na dubnovém autosalonu v Šanghaji.

Ze 400 oslovených respondentů více než 80 % prohlásilo, že kabriolety mají rádi a přes 60 % uvedlo, že si do budoucna umějí představit nákup kabria. „Možná, když se v Číně zlepší životní prostředí, nastane renesance kabrioletů,“ říká šéf Webasto Holger Engelmann, který tím zároveň odkazuje na další důvod, proč jsou v Číně kabriolety nepříliš populární – smogová situace v tamějších městech. Z toho důvodu ostatně mnozí výrobci mají speciální klimatizace pro čínský trh, aby v kabině vozidla byl maximálně možný čistý vzduch.

Engelmann nicméně myslí realisticky a tvrdí, že v nejbližší době k nárůstu popularity kabrioletů nedojde. „V následujících pěti letech zůstaneme na nízkých číslech a budeme těžit maximum z trhu, zároveň však budeme připraveni k reakci, až trh opět půjde nahoru,“ prohlašuje šéf společnosti Webasto.

V minulých letech se sice nabídka kabrioletů spíše zužovala, v následujících letech ale v tomto směru přece jen můžeme čekat i nějaké novinky. Vrátit se má Tesla Roadster v podobě nové generace, Volkswagen pak chystá otevřenou variantu T-Rocu, která bude chtít zpopularizovat zatím nepříliš úspěšnou kategorii SUV kabrioletů. Lexus pak chystá sériovou verzi konceptu LC Convertible, zatímco BMW pracuje na nové generaci 4 Cabrio.