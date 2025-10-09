Předplatné
Zbrusu nové audi, letitý fiat a konec operativního leasingu: Nový Svět motorů už dnes na Nova Action!

Šestý díl televizního Světa motorů na vás čeká už dnes ve 20:30. Co v něm uvidíte?

Někdo chce zbrusu nový elektromobil a má na něj hodně peněz, jiný má do kapsy hlouběji a beztak ho novoty tolik nezajímají. Oba si v dnešním televizním Světě motorů přijdou na své – Martin Vaculík otestuje Audi A6 e-tron od předního nárazníku až po difuzor pod tím zadním a Marek Bednář se podívá na zoubek Fiatu Punto, který lze najít hezký už za 50 tisíc korun.

Navzdory podzimním plískanicím nebudou chybět ani motorky – Kamil Holan se sveze na novém Ducati Streetfighter a prozradí, zda je to něco, nad čím by měli příznivci jedné stopy pro příští sezonu přemýšlet.

Naši driftovací crazy káru otestuje člen kapely Lucie, hudební producent a skladatel Michal Dvořák. Co myslíte, trefí papírového Martina, anebo se mu podaří nasbírat jen visící bonusy?

Konečně, David Šprincl přinese důležité informace těm z vás, kteří máte před koncem operativního leasingu. Pojede zjistit, v jakém stavu je nutné auto vrátit, jaké poškození projde a za jaké bude třeba při vracení auta zaplatit.

Šestý díl televizního Světa Motorů na vás čeká už dnes ve 20:30 na Nova Action!

