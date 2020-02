Zdobí auta a motorky airbrushem: 897 lebek byla úžasná psychoterapie

Tvorbu s americkou retuší alias airbrushem zkusil náhodou. Dnes se devětatřicetiletý Martin Igaz řadí mezi celoevropskou špičku. Jak to dokázal? A co radí začátečníkům?

Žádná velká garáž ani studio. Martin Igaz, známý pod uměleckým jménem IZM, pracuje s americkou retuší alias airbrushem (v překladu vzduchový štětec) v malém ateliéru v přízemí prvorepublikové vily na Praze 6. Devětatřicetiletý muž je samorost každým coulem. „Začínal jsem v devadesátých letech s pouličním graffiti. Z toho divočejšího období jsem si odnesl schopnost vyjádřit se malbou, a hlavně samotnou techniku nanášení barev pod tlakem vzduchu. Když jsem se potom přestěhoval do Čech, objevil jsem airbrush, nakoupil výzbroj a na první dobrou se zamiloval,“ poznamenává Slovák s balkánskými kořeny.

Neodpouští chyby

„Rozhodně se vyplatí do výbavy investovat. Samozřejmě že seženete pistole za dva tisíce korun z Číny. Pak ale strávíte víc času jejich zprovozňováním než samotnou malbou,“ komentuje umělec IZM s tím, že jeho japonská pistole Iwata jej vyšla na patnáct tisíc. Laciné není ani další náčiní: kompresor za 12 000 korun, stejně tak speciální barvy schramstnou pár bankovek s Františkem Palackým. „Nešetřit na kvalitním vybavení – tak zní moje první rada,“ říká sympatický třicátník a pokračuje: „Přestože na internetu najdete miliony instruktážních videí, domnívám se, že si každý musí najít svůj vlastní styl a techniku, tedy poctivě kráčet po stezce pokus-omyl.“ A pokud dojde k chybě? „Americká retuš přešlapy neodpouští. Když to přepísknete, nezůstává než vzít brusný papír, odbrousit to a začít znovu. Dost přehmatů vzniká taky u výběru barev: nevhodná kombinace a chemická reakce na sebe nenechá dlouho čekat,“ usmívá se lišácky Martin, jenž se přes týden živí coby obchodní manažer. A rázem dodává: „Normální zaměstnání si držím kvůli tomu, aby airbrush zůstal ryzí zábavou a vášní.“

Vzpomínka na zesnulého syna

Každý projekt startuje návrhem designu. „Češi jsou stále konzervativní. Pomalovat kapotu vozu si nechá málokdo, neboť myslí rovnou na budoucí prodej. S auty chodí především sběratelé veteránů či skuteční petrolheadi. Nejvíc u nás frčí helmy. Chlápek si koupí motorku a chce, aby mu to s ní ladilo,“ uvádí IZM preference našinců. A vzápětí navazuje: „Baví mě zakázky s příběhy, kdy společně vymýšlíme vše do nejmenších detailů.“ Silnou story má rozdělanou i nyní. „Klient chtěl na helmu Harley-Davidson namalovat svého syna, jenž přišel o život v USA – v Los Angeles. Dohodli jsme se, že namaluji jeho portrét doplněný o andělská křídla, bude tak jezdit se svým tátou a hlídat mu záda seshora,“ popisuje statný muž, zatímco si zaníceně pohrává s cizelováním linek.

Zkouška trpělivosti

Za Mekku airbrushe platí Los Angeles. „Chystám se tam letos podívat a splnit si dávný sen,“ vypráví někdejší sprejer. Za evropský prostor americké retuši zaslíbený lze označit přístavní Hamburk. Znalejší vědí, že zde vychází prestižní magazín Airbrush Step by Step, v němž se objevuje přehled nejzdařilejších počinů ze vzduchového štětce. „Počkejte,“ vyskakuje Martin, „něco vám musím ukázat.“ Za minutu se vrací s německým časopisem a listuje na stranu se svým dílem – s modročernou helmou. Ještě víc si však váží dvojice jiných prací: té vůbec první, kdy kývl na zkrášlení autobusu světoznámé společnosti s energetickými nápoji, a poté celolaku na motocyklu Triumph Rocket III. „Na té mašině jsem makal téměř dva měsíce. Celkově šlo o osm set devadesát sedm lebek! Sice totální zkouška trpělivosti, ale postupem času mi došlo, že airbrush je nejlepší forma psychoterapie. Naučí člověka klidu a sebeovládání,“ svěřuje se nám Slovák, pocházející kousek od Trenčína.

Sedmileté čekání

Díky vodou ředitelným barvám se může IZM „mazlit“ s helmami v klidu ateliéru. „Žádný zápach, není to absolutně cítit. Což je super! V Kanadě dokonce ředidlové barvy v autolakovnách již zakázali úplně,“ doplňuje Igaz. Kompletní malbu tudíž zvládne doma. „Finální produkt následně odnáším za profesionály, kteří na něj nanesou bezbarvý lak a vypálí ho,“ konstatuje úspěšný výtvarník. Přilby vyjdou kolem deseti tisíc korun, nástřik automobilů se může vydrápat až k pětinásobku. Přesto má Martin diář narvaný. Nejbližší volný termín spadá až do srpna, čili za půl roku. Do pořadníku musel napsat už i sám sebe: „Před pár lety jsem si pořídil Alfu Romeo 159, že ji pomaluji a budu s ní křižovat výstavy a exhibice. Ani jsem se jí nedotkl. Proto kovářova kobyla stále chodí bosa.“ Cíle jsou tak pro letopočet 2020 jasné: navštívit centrum airbrushe Los Angeles, pustit se do alfy a pořád se prací pouze bavit.

