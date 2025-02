ZF vyvinulo speciální airbag pro chodidla. Uplatní se nejen v budoucnu

Nafukovací vak má za úkol především srovnat chodidla do správné polohy, aby se při srážce předešlo vážnějším zraněním.

Dvojice čelních airbagů je u moderního automobilu již dávno standardem. K ní se postupem času přidaly i kolenní či hlavové airbagy, některé automobilky do svých modelů dodávají i vaky, které od vzájemného kontaktu chrání cestující na předních sedadlech.

Německá společnost ZF Lifetec, která byla loni přejmenována z původního názvu ZF Passive Safety Systems, nově představila tzv. Active Heel Airbag, který může pomoci zajistit stabilní bod styku paty s podlahou i při uvolněném sezení se sedadly posunutými dozadu.

Škoda o funkci airbagů: Nafouknutí trvá 25 milisekund, nohy na palubovce jsou hazard Daniel Fuglevič Bezpečnost

S pomalým nástupem autonomních technologií se totiž dá očekávat, že sedadla během cesty mnohem častěji posouvána více dozadu a v budoucnu umístěna do tzv. komfortních poloh. V takovém případě mohou být opěrné plochy pro nohy příliš daleko. Během nehody pak může výsledný nekontrolovaný pohyb nohou zvýšit riziko poranění dolních končetin. Přestože mnoho z těchto zranění není život ohrožující, mohou mít za následek dlouhodobé poškození pohybového aparátu řidiče a spolujezdce.

Crashtest MG HS • Euro NCAP

Při klasické poloze podlaha vozidla poskytuje dostatečnou oporu nohou pro cestující na předních sedadlech, čímž zajišťuje stabilní kontaktní bod paty, který umožňuje řízenou trajektorii kolena. To také zajišťuje, že kolenní kloub se může do kolenního airbagu opřít v nejpříznivějším možném úhlu. Výsledkem je, že velká část energie nárazu může být do konstrukce vozidla přenesena přes stehenní kost – největší, nejdelší a nejsilnější kost v lidském těle.

Airbag pro chodidla ovšem nebude nápomocný jen s nástupem samořiditelných aut, ale prakticky ihned. Spousta spolujezdců totiž při jízdě nemá chodidla v celé své ploše v přímém kontaktu s podlahou, což, jak je zmíněno výše, může způsobit zranění nohou i při srážce v relativně nízkých rychlostech.

Podle ZF Lifetec je možné nový airbag instalovat i do prostoru nohou řidiče, přičemž teoreticky lze tuhle technologii dostatečně i do starších aut. Komerčního nasazení by se Active Heel Airbag mohl dočkat již v roce 2028.