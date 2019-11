Získal Oscara, měl první saab v Československu a teď se znovu potkali!

Americký režisér Gene Deitch, který se skromně nechlubí oceněním filmovým Oskarem, přijel v roce 1959 do Československa a už tu zůstal. Jako první si u nás pořídil saab, který se zázračně dochoval.

Příběh bílého saabu by nikdo nevymyslel. Jde o úplně první auto švédské značky dovezené v roce 1960 do tehdejšího Československa. Patřilo Američanovi Genemu Deitchovi, žijícímu v Praze, který v srpnu oslavil neskutečných 95 let. Jeho auto tehdy díky cizímu pasu majitele mohlo procestovat Evropu, nabouralo v Německu a motor bez mixu oleje se zadřel ve Švýcarsku.

Zvláštní souhrou náhod se vrak saabu dostal v roce 2011 ke sběrateli Davidu Syrovému, který investoval obrovské úsilí do jeho znovuvzkříšení. A nás pozval exkluzivně na představení obnovené premiéry původnímu majiteli.

Mohl za to Treybal

Na místo setkání do centra Prahy pod Petřín dorazil saab na podvalníku, ještě není dokončena renovace a nesmí tudíž do provozu. Ale vypadá skvěle a už plně funguje. Když spatří Gene Deitch „svoje“ auto, má očividnou radost. Hned si vybavuje detaily a žasne, jak se podařilo sběrateli uvést vůz do původního stavu.

Zakrátko začíná vyprávět příběh mladého Američana, který se v roce 1959 vypravil do socialistického Československa na desetidenní návštěvu místních animátorů. Byli šikovní a levnější než v zámoří. Jenže se zahleděl do vedoucí pražského studia Zdenky Najmanové, která trochu uměla anglicky. A režisér už se do Států nevrátil.

Oba ukončili své vztahy a časem se vzali. Krásně to popisuje Geneho kniha Z lásky k Praze. „Postupně jsem tady poznal úžasné lidi, jako byl automobilový závodník a fotograf Zdeněk Treybal. Když zjistil, že si mohu jako cizí státní příslušník koupit jakékoliv zahraniční auto, přesvědčil mě zrušit objednávku na Fiat 600 a pořídit Saab 96,“ vzpomíná Deitch na kapitalistický motoristický zázrak.

Treybal prý předtím jen četl o podvozku na pružinách místo tehdy obvyklých listových per a revolučním dvoutaktním motoru s volnoběžkou. Režisérovi slíbil veškerý servis, pokud saab zakoupí. A stalo se.

Švédský import v socialismu

Po čase dorazily v obálce klíče a několik týdnů nato volali z nádraží, že jim tam na plošině vagonu dorazil bílý saab. Všichni ho obhlíželi, nikdy takové auto neviděli. Proti vlivu počasí po cestě bylo pokryto silnou vrstvou vosku a pod kapotou přijela i rodinka ptáčků v hnízdě.

Treybal byl ze saabu nadšený a hledal cestu, jak na oficiální dovoz progresivního západního vozu do Československa. „Vyjednal stánek na brněnském veletrhu, kam jsem auto na týden zapůjčil. Na základě toho se podařilo dohodnout dovoz dalších čtyř testovacích kusů,“ směje se Deitch mistrné vyjednávací schopnosti Zdeňka Treybala.

Opravdu se zadařilo, byť jediné auto opravdu posloužilo testování. Druhé dostal k „testování“ komunistický ministr obchodu, třetí koupil Theodor Pištěk a čtvrté Treybal. Dokonce měli značky s čísly po sobě. Jenže během pár let je všichni rozbili. Gene Deitch se svým prvním kusem projezdil Evropu, naboural na ledu v Německu a bavil se reakcemi okolí v době, kdy ještě lidé saaby neznali a neměly je ani osobnosti jako Karel Gott. Později si je oblíbili Václav Havel, Ludvík Vaculík nebo Pavel Landovský. „Všichni si mysleli, že saab je něco, ale byl to neskutečný krám,“ překvapuje Gene Deitch. Po projetí vodou navlhl rozdělovač a motor přestal jet. Notoricky se zanášely zapalovací svíčky a řidič je musel každou chvíli měnit. „Jednou odešly přímo na Václavském náměstí a okamžitě bylo kolem mě srocení lidí. Za chvíli přiběhl i esenbák, že tam pořádám nepovolenou demonstraci. Měl jsem problém svou češtinou vysvětlit, že jen měním svíčky,“ vzpomíná režisér. V kufru prý měl vždy nachystáno aspoň několik náhradních.

Technické údaje: Saab 96 Výroba 1960-1980 Motor dvoudobý tříválec Objem 841 cm3 Výkon 28 kW Převodovka manuální čtyřstupňová Pohon předních kol Nejvyšší rychlost 125 km/h

Úplný obytňák

Postupně zakoupil Gene Deitch další kusy. Zdeněk Treybal ho vždy přesvědčil, že ten novější už bude bez chyb. Pokaždé se ale nějaké objevily a časem Američan přešel k jiným značkám. Proto na první exemplář vzpomíná nejraději. „Kufr byl po sklopení sedaček neuvěřitelně prostorný, běžně jsme v něm při cestách po Evropě spali. Nikdy jsme se nebáli, tehdy bylo bezpečněji než dnes,“ ukazuje nám prostorný interiér vozu. Vzpomíná i na trable, které zažívali s celníky – ačkoliv mohl libovolně cestovat, nesměl u sebe mít při cestě do zahraničí československou měnu. „Pokaždé jsem se bránil, co budu dělat, když se mi auto na zpáteční cestě někde porouchá,“ krčí Deitch rameny. Vzpomíná, jak vozili známým z cest úplně obyčejné věci jako máslo nebo toaletní papír.

Ani tak ale svého rozhodnutí zůstat v Československu nikdy nelitoval. „Režim byl sice totalitní, ale mysl lidí neovládal. Nikdo nevěřil propagandě. A vždy jsem obdivoval typické Čechy, pro které nic není nemožné,“ loučí se Gene Deitch. A manželka Zdenka pohladí někdejší rodinný vůz s uznáním: „Pořád je to krásné auto, že? Ne jako dneska, když jsou všechna stejná.“

Muž, co saab zachránil: Čtyřikrát jsem jel do Švédska

David Syrový z Brandýsa nad Labem je kovaný saabista. Už jako dítě jezdil od roku 1984 v Saabu 95 Kombi. Když kolem puberty pobral rozum, uvědomil si vzácnost rodinného klenotu a začal se o švédskou značku víc zajímat. Odsud už byl jen krůček k pořízení dalších kusů.

Jak jste přišel k saabu Geneho Deitche?

Mám ho osm let a netušil jsem, co to je za auto. Bylo rozebrané, ve velmi špatném stavu a mělo posloužit pouze jako zdroj dílů. Dodnes si pamatuji, jak jsem se začetl do dokladů a tam našel jméno prvního majitele. Bylo mi jasné, že tohle auto na díly nepůjde.

Je mezi ostatními saaby hodně vzácné?

Kromě toho, že jde o první saab u nás, je to kus vystavený v roce 1961 na brněnském výstavišti. Mám mimochodem i standardní model z toho roku.

Byla renovace složitá?

Čtyřikrát jsem byl ve Švédsku kvůli nedostupným součástkám. První roky jsem tak jen sháněl díly, například zadní lišta je úplně nová dochovaná. Posledních pět let pak zabrala samotná renovace.

