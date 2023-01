Zkratky automobilového světa: Znáte význam jmen těchto modelů?

Nedávno jsme se podívali na význam označení modelů v nabídce japonské automobilky Lexus, jejíž značení dvojicí písmen nemusí dávat na první pohled velký smysl. Na různé zkratky a odvezené názvy ale sází i jiné automobilky. Zde je výběr několika zajímavých jmen, jejichž původ jste možná neznali.

Začít můžeme od elektrického hatchbacku Nissan Leaf, který sice cílil na ekologicky smýšlející zákazníky, jméno Leaf ale neodkazuje pouze na list, jak zní jeho překlad z angličtiny. Leaf totiž vzniklo zkrácením krkolomného označení „Leading Environmentally-friendly Affordable Family“, jak uvádí kolegové z Driving.ca. V překladu bychom se tedy měli bavit o předním/vedoucím, šetrnému k životnímu prostředí, cenově dostupném a rodinném automobilu.

Zajímavý je také původ názvu modelu Subaru Brat, který se u nás sice neprodával, ale i širší veřejnost ho může znát díky seriálu „Jmenuju se Earl“. Čtyřmístný pick-up s dvoumístnou kabinou (další dvě místa byla na korbě) a pohonem všech kol byl japonskou odpovědí na americké vozy jako Chevrolet El-Camino či Ford Ranchero. Jméno Brat přitom vzniklo zkrácením z: „Bi-drive Recreational All-terrain Transporter“. Volně by to šlo přeložit například jako Rekreační transportní terénní vozidlo s dvojím pohonem (pohon obou náprav). Na trzích mimo USA a Kanadu se však model označoval jednoduše Subaru 284.

Složením označení Velocity (v překladu rychlost) a Roadster (označení pro dvoumístný sportovní vůz bez střechy) pak mělo vzniknout označení pro sportovně střižený hatchback Hyundai Veloster. Vůz, který se proslavil především asymetrickým uspořádáním dveří a s tím související skvělou (ale zakázanou) reklamou, přitom nemá s roadsterem absolutně nic společného. Slovíčko Velocity pak naplňuje alespoň verze N, osazená přeplňovaným čtyřválcem o výkonu až 275 koní.

Nevšední jméno dostalo i Mitsubishi Starion, tedy japonský sporťák z osmdesátých let, který měl být konkurencí pro legendy jako Mazda RX-7, Toyota Supra, Honda Prelude a další. Jméno Starion mělo vycházet z výrazu „Star of Arion“ – star je z angličtiny hvězda, Arion bylo jméno koně v řecké mytologii.

Jméno mělo podle prodejní brožury symbolizovat „smysl pro vesmír, sílu a vysoký výkon.“ Podle některých zvěstí, na které upozorňují kolegové z Drive.ca, se však automobil měl původně jmenovat Stallion – v překladu z angličtiny hřebec. Během firemních telefonátů mezi zástupci automobilky v Japonsku a USA však mělo dojít k chybě, která začala žít vlastním životem.

Poněkud jednodušší je původ jména modelu Honda NSX, v zámoří prodávaného pod značkou Acura. Jméno se začalo rodit v roce 1984, kdy Honda představila koncept HP-X, celým označením Honda Pininfarina eXperimental. Jméno tehdy odkazovalo na automobilku, karosárnu a skutečnost, že jde o experiment. Cílem tehdy bylo dohnat či překonat výkon motorů Ferrari V8 při zachování spolehlivosti a dostupnosti značky Honda.

Když se koncept dostal do fáze produkčního vozu, automobilka původně počítala s názvem NS-X, který v sobě měl nést hesla „New“, „Sportscar“ a „eXperimental“. Nakonec se ale vůz dostal do výroby pod označením NSX. Spíš než názvem se však stal zajímavý svými jízdními vlastnostmi.

Zajímavé jsou také zkratky v názvech modelů americké značky Cadillac. Jedním z prvních modelů značky, který s krátkým označením v podobě tří písmen začal, byl model Cadillac CTS. Písmenko C v názvu přitom odkazovalo na předchozí model Catera, který v nabídce nahrazoval. Celé jméno tak znělo Catera Touring Sedan. Později představený honosnější sedan Cadillac DTS pak názvem odkazoval na model DeVille, který v nabídce nahrazoval. Celé jméno tedy nepřekvapivě znělo DeVille Touring Sedan.

Na zkratky v názvu modelů si potrpí také britská automobilka McLaren. Jako jeden ze zajímavých příkladů se nabízí model McLaren MP4-12C, vyráběný mezi lety 2011-2014. Jméno MP4 bylo původně označením pro šasi vozů McLaren Formule 1 od roku 1981. V tomto případě ale znamenalo McLaren Project 4, odkazující na sloučení týmu Project Four (4) a McLaren International. Číslovka 12 pak odkazovala na interní index výkonu vozidel McLaren, vzniklý z kritérií jako výkon, hmotnost, emise nebo aerodynamika. Písmenko C pak odkazovalo na výrazné použití karbonu u tohoto vozu.

Od luxusních a vozů ale zpátky k těm dostupnějším, jako je třeba Suzuki SX4. Malý hatchback, sedan a crossover, představený již v roce 2006, měl svým názvem odkazovat na sportovnost za všech podmínek. Doslovné vysvětlení názvu se může v závislosti na zdroji lehce odlišovat, nejčastěji se však objevuje výraz: „Sports X-over 4 Seasons“, kdy písmenko X má zastupovat výraz cross, jak jsme již zvyklí například i modelu Toyota Aygo X (cross). Podle jiných zdrojů má X v názvu odkazovat na crossover, zatímco číslovka 4 na pohon všech kol. Ke třem písmenkům se pak v pozdějších letech a s dalším vývojem přidal ještě výraz S-Cross.

Na závěr si dáme ještě dva japonské sporťáky, jejichž jména jsou nejspíš dobře známa. Tím prvním je ikonická Mazda MX-5, v zámoří známá jako Mazda Miata a na domácím trhu jako Eunos Roadster. Jméno MX-5 odkazuje na označení Mazda Experiment a projektové číslo 5. Jméno Miata by pak údajně mělo vycházet z výrazu ve staré horní němčině (první vývojová fáze němčiny zhruba z raného středověku) a označovat by měl slovo „odměna“. A kdo MX-5 řídil na správné silnici, jistě uzná, že tohle slovo je vlastně docela výstižné. Fanoušci modelu ale v označení Miata spatřují i zkratku pro „Miata is always the answer“, tedy „Miata je vždy odpovědí“ na všechny otázky kolem aut. Druhým japonským sporťákem, jehož název jistě stojí za připomenutí, je Nissan GT-R. Jeho jméno ale nejspíš není potřeba dlouze rozebírat. Zkratka totiž označuje jednoduché Gran Turismo – Racing.