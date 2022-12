Nissan GT-R R35 slaví 15. narozeniny! Oslavujte s ním bohatou galerií

Historie Nissanu GT-R, potažmo Nissanu Skyline GT-R, sahá až do konce 60. let, kdy se představila první generace. Konkrétně to bylo 4. února 1969 a vozu se brzy dostalo přezdívky Hakosuka. Stávající iterace modelu se už obešla bez označení Skyline a pod názvem Nissan GT-R vzniká od roku 2007. Letošní rok tedy pro ikonický model znamená 15. narozeniny.

Výročí vozu připomínáme až nyní proto, že se stávající generace R35 představila na 40. ročníku tokijského autosalonu, který se konal od konce října do poloviny listopadu roku 2007. A následně 6. prosince 2007 vstoupil Nissan GT-R do prodeje na domácím japonském trhu. Patnácté výročí odhalení i vstupu do prodeje tedy slaví až v tomto ročním období. Na evropský trh pak dorazil až v březnu 2009.

V době představení generaci R35 poháněl stejný dvojitě přeplňovaný, vepředu uprostřed uložený vidlicový šestiválec o objemu 3,8 litru, jaký se pod kapotou Nissanu GT-R objevuje dodnes. Tehdy produkoval 358 kW a 583 Nm, přičemž jeho hmotnost byla udávána hodnotou 1.740 kg. Dodnes vozu vydržela krom motoru také šestistupňová dvouspojková převodovka, pohon všech kol s preferencí zadní nápravy ATTESA E-TS, lichoběžníková přední náprava, víceprvková zadní, elektronicky stavitelné tlumiče a brzdy Brembo.

Už v roce 2007 byl Nissan GT-R prezentován jako pokořitel supersportů s mnohem vyšší cenovkou a rychle nasbíral řadu rekordů a ocenění. Časem 7:38 na Nürburgringu pokořil například Porsche 911 Turbo generace 997 a v průběhu let jej díky postupným modernizacím vylepšil o půl minuty. Automobilka model průběžně vylepšovala a udržovala ho v kondici až do letošního roku, kdy Nissan GT-R nabídl 421 kW a 633 Nm, potažmo 448 kW a 652 Nm v provedení Nismo. Rok 2016 přitom přinesl velkou modernizaci, která se kromě technických změn zaměřila na přepracování často kritizovaného interiéru.

Během let vznikla také celá řada odvozených verzí a speciálních edic, jejichž výčet by snad vydal na celou knihu. Z nedávné doby jmenujme například unikátní GT-R50 s přepracovanou karoserií ve spolupráci se studiem Italdesign. K oslavě 50. výročí modelů GT-R vzniklo 50 exemplářů, které měly rovněž upravený podvozek a motor naladěný na 530 kW a 780 Nm. Dále šlo například o verze SpecV bez zadních sedadel, luxusně pojatou Egoist, Black Edition s exkluzivními koly a sedadly Recaro, Track Edition zaměřenou na jízdu na okruhu nebo unikátně specifikovanou T-spec s laky karoserie inspirovanými předchozí generací R34.

Za svou patnáctiletou kariéru se Nissan GT-R R35 zvládl účastnit mnoha motoristických sportů, od oficiálních snah automobilky po amatérské. Zvládl okruhové a vytrvalostní závody, drifty, sprinty, závody do vrchu a mnohé další. Sportovní Nissan se stal také vděčným cílem úpravců automobilů a ze spolehlivého 3,8litrového šestiválce se dařilo dolovat až čtyřciferné výkony. Motor se dokonce nachází i pod kapotou českého hypersportu Praga Bohema, což je údajně jediný případ, kdy Nissan jednotku oficiálně poskytl jinému výrobci.

Zatímco na našem trhu už Nissan GT-R R35 oficiální cestou nepořídíte, na některých trzích je teoreticky stále dostupný jakožto modelový rok 2023. Například americké zastoupení Nissanu jej ještě uvádí na svých webových stránkách, byť s poznámkou, že je vyprodáno. Od začátku výroby v roce 2007 Nissan vyprodukoval zhruba 40.000 kusů a v současnosti se mluví o tom, že Nismo už vyvíjí teoretického nástupce. Ovšem s částečně i plně elektrifikovaným pohonným ústrojím. Dle všeho by se tento vůz měl podívat i do Evropy, což se Nissanu Z nepodařilo.