Zmenšená replika Bugatti za cenu dvou Superbů. Je z karbonu a pořízení má podmínku

Britská společnost The Little Car Company Ltd. od roku 2019 vyrábí zmenšené repliky historických vozů. V nabídce aktuálně naleznete v limitovaném počtu vyráběné mini auta Ferrari Testa Rossa J, Bugatti Baby II a Aston Martin DB5 Junior. Jakoby tato dílka nebyla dostatečně unikátní, nyní The Little Car Company Ltd. představila ještě exkluzivnější karbonovou verzi Bugatti Baby II.

Nová limitka Bugatti Baby II je inspirována modelem Mistral, kterým se automobilka Bugatti loučí s ikonickým osmilitrovým motorem W16. Stejně jako na základním provedení, i na této verzi s The Little Car Company spolupracovalo samo Bugatti. Karbonová edice využívá řešení, které obě společnosti nazývají „pokročilá architektura z karbonových vláken“.

Po vizuální stránce Carbon Edition vypadá jako běžné Bugatti Baby II, jen se liší barevným provedením a na některých dílech viditelnou strukturou karbonových vláken. Na přání zákazníka může být bok vozu doplněn ručně malovanou francouzskou vlajkou odkazující na kořeny Bugatti. Kulaté čelní světlomety ukrývají LED svícení uspořádané do vodorovných linek, čímž odkazuje na světla modelu Bugatti Mistral.

The Little Car Company nezmiňuje žádné změny v pohonu vozu, což pravděpodobně znamená zachování motorizací standardního Bugatti Baby II. To je poháněno elektřinou, přičemž v konfigurátoru výrobce jsou nabízeny dvě verze. Základní s 1,4kWh baterií a se dvěma módy – začátečnickým (1 kW, 20 km/h) a „dospělým“ (4 kW, 45 km/h). Vyšší verze se dodává s 2,8kWh baterií a krom výše zmíněných módů nabízí také upgrade Speed Key (10 kW, 70 km/h).

Zní to v každém případě zajímavě, jen tahle hračka není levná. Základní provedení vychází na 36.000 eur, tedy zhruba 874 tisíc korun. Bugatti Baby II Carbon Edition stojí 80.000 eur, což v přepočtu činí téměř 2 miliony korun. Tato cena navíc nezahrnuje daň ani dopravu k zákazníkovi. I kdybyste si vozítko chtěli za takovou cenu pořídit, běžní smrtelníci mají smůlu. Koupit si ho mohou pouze majitelé Bugatti Mistral, jehož produkce byla omezena počtem 99 kusů.