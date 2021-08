Ferrari postavilo zmenšenou repliku Testa Rossa J, V12 nahradily baterky

Historie značky Ferrari je plná nádherných, rychlých a úspěšných strojů, jejichž hodnota neustále roste. Jedním z nich je i Ferrari 250 Testa Rossa, vyráběné od roku 1957, jehož úspěchy jsou nezapomenutelné a tvary jednoduše nádherné nádherné. A nově také nepatrně dostupnější, ačkoliv ve zmenšené formě.

Automobilka Ferrari totiž navázala spolupráci se společností The Little Car Company, která vám možná bude povědomá. V minulém roce totiž o sobě dala vědět parádní replikou Bugatti Baby II, která na sebe okamžitě strhla obrovskou pozornost. A jinak tomu není ani v případě nového Ferrari Testa Rossa J.

Novinka vznikla jako téměř identická replika slavného závodního vozu, zmenšená na ¾ původní velikosti, která se od slavného vzoru liší jediným výrazným detailem. Pod přední kapotou totiž nenajdeme legendární motor V12 Colombo, ale baterie napájející elektromotor.

Až na tento detail by se však zmenšená replika měla prakticky ve všem shodovat s originálem. Ostatně Ferrari poskytlo společnosti The Little Car Company původní technické nákresy šasi a podvozku původní Testa Rossy, což by mělo zaručit maximální podobnost chování.

Karoserie je opět vyrobena z ručně tvarovaného hliníku, v podbězích jsou 12“ drátěná kola obutá do pneumatik Pirelli a brzdění zajišťuje čtveřice kotoučových brzd. V kabině je originální volant Nardi, kůží čalouněná sedadla by měla pojmout i dospělého řidiče a původní zůstalo i rozvržení budíků. Jen ukazatel teploty oleje a vody nahradil ukazatel teploty baterií a elektromotoru.

Pohonná soustava přitom neslouží jen k pomalému korzování po zahradě a chodníku před domem. Vůz nabízí tři nastavení výkonu, díky čemuž se maximální rychlost pohybuje od 20 do 60 km/h. Na první pohled to sice není moc, při velikosti vozu však půjde jistě o zajímavý zážitek.

Ferrari navíc zmínilo, že naladění vozu a podvozku modelu Testa Rossa J bylo ověřeno testovacími jezdci na firemním okruhu Fiorano, kde se testují všechny vozy značky. Je tedy jisté, že i ten nejmenší nabídne zajímavé vlastnosti.

Že nejde pouze o hračku přitom dokazuje i cena. Ferrari totiž plánuje vyrobit pouze 299 kusů repliky Testa Rossa J, přičemž cena startuje od 93.000 eur (cca 2.361.000 Kč). Zákazníci si navíc budou moci vybrat jeden ze 14 původních závodních livrejí a 53 dobových barev. Ve výsledku tak půjde opět o stroj především pro zámožné sběratele.