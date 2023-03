Znovuzrozený Scout Motors poodhaluje SUV a pick-up, VW postaví továrnu v Jižní Karolíně

Automobilka Scout Motors, která by měla navazovat na americkou značku International Harvester a v budoucnu by měla na území USA vyrábět čistě elektrická SUV a pick-upy, je opět o krok blíž spuštění výroby. Koncern Volkswagen, pod jehož křídla patří, se totiž rozhodl vybudovat novou továrnu na území Jižní Karolíny.

Investice do nového výrobního závodu by se měla pohybovat okolo 2 miliard dolarů, do budoucna pak továrna zaměstná zhruba 4.000 lidí. S její výstavbou by se mohlo začít již v létě tohoto roku, výroba vozidel by pak mohla být zahájena v roce 2026.

"Je nám ctí, že můžeme být partnerem Jižní Karolíny a zahájit tak novou éru společnosti Scout," řekl Scott Keogh, prezident a generální ředitel společnosti Scout Motors. "Scout je americkou ikonou již od uvedení vozu SUV v roce 1960. Je to vozidlo, které vezlo vaši rodinu na výlet, které umožnilo přístup do přírody a které se každé ráno objevovalo na staveništi. Dnes obnovujeme původní důmyslnost Scoutu a elektrizujeme jeho budoucnost. Přinášíme ducha Scoutu do Jižní Karolíny a bude to pořádná jízda."

Nový závod by měl být vybudován na pozemku s rozlohou 1.600 akrů, přičemž samotná továrna by měla zabrat asi 1100 akrů. Areál ležící asi 20 mil od města Columbia, hlavního města amerického státu Jižní Karolína, by pak měl být dobře dostupný i z dalších velkých měst. Dostupnost je přitom důležitá i pro dodavatele.

Podle automobilky totiž v tomto státě sídlí asi 500 dodavatelů dílů pro automobilový průmysl. Za zmínku navíc stojí, že město Columbia leží asi jen 5 hodin jízdy od města Chattanooga ve státě Tennessee, kde již automobilka Volkswagen provozuje závod vyrábějící například i čistě elektrický crossover VW ID.4. Nový závod by přitom měl být schopen vyrobit až kolem 200.000 vozidel ročně.

Společně s oznámením svých plánů navíc společnost zveřejnila i několik nových snímků. Na většině z nich vidíme návrhy nové továrny, jeden snímek ale přináší další pohled na nové elektrické SUV a crossover, což jsou modely, které by měly tvořit základ nabídky. Design obou vozů se přitom drží původních náčrtů, které automobilky zveřejnila při svém oficiálním vzniku.

Základní obrysy připravovaných vozů už také posloužily jako základ pro různé virtuální grafiky, kteří se pokusili vtisknout jim trochu reálnější podobu. S ohledem na výrobu plánovanou až od roku 2026 je však jisté, že se konkrétnější informace o technice a designu dozvíme teprve časem.