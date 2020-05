Zpackaný crashtest Wrangleru nemusí odpovídat realitě. Chystá Jeep nápravu?

Jeep Wrangler si z testu čelního nárazu s malým přesahem odnesl smutné prvenství, po němž se do světa začaly šířit protichůdné zprávy.

Minulý týden bylo zveřejněno video americké instituce IIHS (Institute for Highway Safety), které vzbudilo velký zájem. Na videu totiž můžeme vidět poměrně běžný test čelní srážky s malým přesahem v rychlosti zhruba 64 km/h, v němž by si Wrangler mohl vést celkem obstojně. Pokud by se ovšem nepřevrátil.

Jak je totiž ze záběrů patrné, konstrukce Wrangleru dokázala ochránit řidiče před vážnějším nebezpečím, krátce po srážce se ale vůz převrací na bok, což se údajně nikdy předtím žádnému jinému vozu nestalo. Není tedy divu, že si nakonec Wrangler z testu odnesl nízké hodnocení.

Zanedlouho poté pak web Jalopnik přinesl zprávu, podle níž se automobilka v návaznosti na test snaží najít způsob, jak Wrangler upravit. Zajímavé však je, že tato informace nepřišla z koncernu FCA, pod který značka Jeep spadá, ale z institutu IIHS, který test prováděl.

Jeden z pracovníků IIHS měl uvést, že FCA v návaznosti na test „pracuje na změnách pro Wrangler,“ bližší informace však neuvedl. Kolegové z Motor1 se rozhodli informaci ověřit jak u IIHS, tak u FCA. A reakce byly zajímavé.

Představitel IIHS pro Motor1 potvrdil pravost informací, podle nichž by mělo FCA hledat možnosti, jak pro příště změnit výsledky testu IIHS pro čelní srážku s malým přesahem na straně řidiče. Bližší informace ovšem neuvedl.

Od koncernu FCA následně přišlo tiskové vyjádření, které se o možných úpravách Wrangleru nezmiňuje. Poukazuje ale na skutečnost, že nový Wangler splňuje či dokonce přesahuje federální bezpečnostní standardy.

Koncern FCA ve zprávě dále uvádí, že pravidelně sleduje výsledky testů třetích stran a jejich zjištění využívá ve vývojovém procesu. To by tedy mohlo naznačovat, že se Wrangler určitých změn skutečně může dočkat, dojít by k tomu ale mohlo například až během faceliftu.

V následující větě ale koncern FCA dodává, že jsou jeho vozy „navrženy pro výkony ve skutečném světě,“ což se dá vykládat i jako narážka na IIHS a reálnost jejich testu čelní srážky s malým přesahem. Video každopádně vzbudilo velký ohlas a jsme zvědaví, co všechno se bude kolem bezpečnosti nového Wrangleru ještě odehrávat.