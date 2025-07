Americký startup chce návrat MPV. Pomoci má obří displej místo masky

V Americe je dnes několik elektromobilních startupů, které dokázaly své modely protlačit do produkce a uspět. Po první Tesle následoval Rivian a Lucid, zkouší to Aptera nebo Slate. Je ale také plno těch, které selhaly. Například Lordstown, který dokázal vyrobit jen asi 30 kusů své prvotiny Endurance, nebo Canoo, jehož originálního elektrického MPV LV vznikly také jen jednotky kusů.

No a někde mezi tím se pohybuje Faraday Future, který je ve finančních problémech v podstatě od založení, ale odmítá umřít. V podstatě od samotného počátku se ve spojení se jménem Faraday Future řeší spíše finanční problémy a další skandály. Faraday Future také dostalo od americké vlády dotace na stavbu továrny v Nevadě, která ale nevznikla.

Zakladatel firmy, čínský podnikatel Jia Yueting, kromě této vlastnil také další automobilku v Číně. LeSee však zvládlo jen ukázat jediný koncept, než se po něm slehla zem. Až 20 % podílu ale vlastnil také v konkurenčním americkém Lucidu. Yueting se sám dostal do vážných finančních problémů v Číně, před kterými se ukrývá ve Spojených státech, i tam ale musel vyhlásit osobní bankrot.

První model Faraday Future, vzhledově netradiční elektrické SUV/MPV FF91, se ve velmi omezeném množství vyrábí, stojí ale v přepočtu kolem 5,2 milionu korun. Není tedy divu, že se zatím prodalo jen 16 kusů. Vyšší prodeje se firma slibuje od novinek, které budou spadat do nové podznačky FX. V jejím rámci se mají objevit hned tři levnější modely.

FX Super One je prvním z nich a představil se v půlce června v Kalifornii, kde Faraday Future sídlí. Na dnešní dobu nezvyklá je volba karosérie typu MPV. Přesto si Faraday věří, že s ním ztíží situaci velkému SUV Cadillac Escalade. Stejně jako on má být Super One luxusní a nabídnout opravdu spousty prostoru. Také má jít podle startupu o první AI auto, nabízející inteligenci na kolech. Co přesně to znamená nezveřejnili, a do aut se funkce dostane se softwarovým updatem později, první zákazníci tedy AI v autě mít z počátku nebudou.

Ze vzhledu novinky je zjevné, že si ve Faraday Future trochu usnadnili práci. Auto totiž využívá karosérii čínského MPV Wey Gaoshan, spadajícího do prémiové značky automobilky Great Wall Motor. Startup pouze přiznává, že na autě spolupracují s čínským výrobcem, nespecifikují ale jakým. Vozy mají být do USA dodávány jako kity, a na místě smontovány, ale prý s až 50 % podílem komponent vyrobených v USA.

Nějaké změny na autě opravdu vidět jsou a tou největší je gigantický displej, nahrazující původní rozměrnou masku. Tomu Faraday říká F.A.C.E. a má jít o příplatkový komunikační nástroj využívající AI. Jako příklad je daná možnost prezentovat svůj produkt na parkovišti, kolemjdoucí mohou s displejem na přídi nějakým způsobem komunikovat. Ale také může promítat jakýkoliv jiný obsah zvolený majitelem. Během jízdy však zůstává obrazovka vypnutá.

Původní Wey Gaoshan využívá sériový hybrid, s baterií o kapacitě 51,6 kWh a pohonem všech kol. Kola roztáčí dva elektromotory o kombinovaném výkonu 358 kW a energii dodává také přeplňovaná čtyřválcová patnáctistovka. Super One také nabídne sériový hybrid, i když firma neudává technické údaje. Doplní jej také čistě elektrická verze, kterou Wey nemá. I bateriová verze má mít pohon všech kol, žádné jiné podrobnosti firma nezveřejnila.

FX Super One • Zdroj: Faraday Future

Proti Escalade má jít Super One také prémiovým interiérem, který nabídne typické čínské rozložení sedaček 2+2+3. Variant ale bude více, včetně luxusní čtyřmístné verze s kapitánskými křesly vzadu a obrovskou obrazovkou oddělující prostor od předních sedaček. I zde auto v podstatě kopíruje nabídku původního Wey Gaoshan.

Za jakou cenu se auto bude prodávat také Faraday Future neřeklo, podle odhadů má začínat někde kolem 70.000 dolarů, tedy asi 1,5 milionu korun. K zákazníkům má zamířit počátkem příštího roku a firma již vybírá vratné 100 dolarové zálohy. Těch prý už v prvních pár hodinách vybrala přes 10.000. Tomu je ale samozřejmě těžké uvěřit. U prvotiny FF91 Faraday Future tvrdilo, že má přes 64.000 objednávek, reálně jich bylo 401. Následovat mají každopádně další dva modely spadající pod značku FX, zřejmě opět získané od čínských automobilek.

