Zpomalení londýnské dopravy snížilo počet úmrtí o čtvrtinu

Na začátku pandemie koronaviru koordinátor londýnské dopravy Transport for London (TfL) pozastavil poplatky za vjezd do centra britské metropole. Tříměsíční odpuštění úhrad London Congestion Charge mělo usnadnit pohyb zejména pracovníkům v přední linii boje proti šíření zákeřné infekce.

Součástí dočasného zrušení poplatků se v březnu 2020 stalo také snížení rychlostního limitu na 20 mph, hranice 32 km/h začala platit v centrální oblasti o rozloze zhruba 21 kilometrů čtverečních. Zpomalení prošlo schválením pod vidinou méně rizikových ulic Londýna, po téměř třech letech zkušebního provozu data záměr potvrdila.

Nedávné výsledky šetření ukázaly, že dotčené silnice a ulice jsou bezpečnější. Organizace TfL ohlásila čtvrtinový úbytek dopravních nehod odůvodněný snížením rychlosti o 10 mph (16 km/h). V zóně bývalého zpoplatnění také o 25 % klesl počet zranění či úmrtí souvisejících s automobily. Množství incidentů s chodci kleslo podstatně více – o zásadních 63 %.

Na zpomalení v srdci Londýna dohlíželi strážníci, kteří v letech 2021 a 2022 uložili více než 475 tisíc pokut z měření radary. Množství pokutovaných řidičů představuje nárůst o 72 % proti dříve sledovaným obdobím.

Ve světle úspěchu plánuje TfL do roku 2024 zdvojnásobit velikost zóny omezené rychlosti na 20 mph (32 km/h). Ambiciózním plánem metropolitní strategie je vymýtit všechna úmrtí a vážná zranění z dopravy (nejlépe do roku 2041). „Je smutné, že na londýnských komunikacích je každý rok zabito a vážně zraněno přes čtyři tisíce lidí. Snížení rychlosti je jednou z nejdůležitějších věcí, které můžeme udělat, abychom snížili nebezpečí na silnicích a učinili pro lidi snazší i bezpečnější chůzi, jízdu na kole nebo používání veřejné dopravy, čímž vytvoříme bezpečnější a zelenější Londýn pro všechny,“ prohlásil Will Norman, místní komisař pro pěší turistiku a cyklistiku.

Angličané inspirují zahraniční samosprávy, asi nejznámější příznivci striktního přístupu k motoristům sídlí v New Yorku. Zástupci nejlidnatějšího města USA sledují londýnskou předlohu, starosta Eric Adams není proti zavedení rychlostních limitů pod 25 mph (40 km/h). TfL návrhy ze světa podporuje argumentací, že osoba, kterou srazí vozidlo jedoucí rychlostí 30 mph (48 km/h), má pětkrát vyšší pravděpodobnost smrti než při ráně v rychlosti 20 mph (32 km/h). Statistika ochuzena o další faktory a souvislosti funguje zejména v hustě obydlených oblastech.