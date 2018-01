Adaptivní podvozek Fordu GT: Co se děje při aktivaci supernízkého závodního režimu se zavěšením?

V roce 2015 uvedl Modrý ovál na autosalonu v Detroitu legendární model Ford GT v novém hávu. Nepotěšila sice informace, že původní osmiválcové motory nahradí v rámci downsizingu vidlicové šestiválce, vše ostatní ale fanoušky i zákazníky nadchlo. Vždyť jednotka v útrobách poskytuje výkon 482 kW a 745 N.m točivého momentu, přičemž jeho suchá hmotnost činí 1385 kilogramů. Maximálka nejsilnějšího produkčního auta Fordu šplhá k 347 km/h.

Není to ale jen o síle a rychlosti. Americká automobilka zapracovala i na samotném podvozku, aby byl „řidičsky podmanivější“. Hydraulický podvozek mění vlastnosti vozu při přechodu mezi režimy Normal a Track. Aktivace okruhového módu sníží světlou výšku o 50 milimetrů, vysune zadní spoiler a uzavře kanály v přídi, což při jízdě na hraně pomůže s maximálním přítlakem.

Kromě toho z interiéru pohodlně změníte i tuhost odpružení, charakteristiku pérování a fungování aktivní aerodynamiky. Ford uvádí, že do jedné karoserie zabalil dvě různá auta. Změny při pohledu zvenčí jsou patrné, ale na přiloženém videu můžete vidět i to, co se během aktivace jednotlivých módů děje přímo v útrobách. Prozrazuje to jednoduchá, ale efektní animace.

Kromě okruhových nadšenců ale Ford myslel i na praktické záležitosti. Jednou z funkcí „chytrého“ podvozku je i zvednutí přídě na retardérech či příjezdových cestách, aby nedošlo k poškrábání předního nárazníku. Díky použité technologii probíhá celý proces velmi rychle. Není divu, vždyť Ford svůj klenot označuje jako výstavní síň inovací.

Ppo nástupci ikonického závoďáku se jen zaprášilo. Nejen kvůli velkému zájmu, ale i faktu, že produkce je omezena na 250 kusů ročně a celkem vznikne pouhá tisícovka aut. Pokud ale prahnete po režimu Track, můžete jej dostat i v jiných modelech. Ford jej kromě GT využívá i ve Focusu RS a Fiestě ST.