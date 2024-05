Proč musíte chodit do práce 40 hodin týdně? Může za to Henry Ford

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Už jste někdy přemýšleli o tom, proč v zaměstnání musíte trávit tolik času? Pět dnů po osmi hodinách jsou normálem pracovního týdne, se kterým se pravidelně setkáváme u našich chlebodárců. I když na světě existuje nespočet různých oborů i společností dávajících lidem práci, dnešní standardní čtyřicetihodinový pracovní týden se překvapivě zrodil v automobilovém průmyslu a za dva roky tomu bude už 100 let. Zavedl jej jeden z největších průkopníků všech dob.

Bylo tomu 1. května 1926, když americká automobilka Ford Motor Company, založená slavným Henrym Fordem, zavedla novou pracovní normu. Stala se jednou z prvních společností ve Spojených státech amerických, která se začala řídit pětidenním čtyřicetihodinovým pracovním týdnem pro dělníky. Ford tak položil základy moderního pracovního týdne, jak jej známe dnes.

Henry Ford o čtyřiceti pracovních hodinách rozložených do pěti dnů uvažoval už od roku 1922, když jej k tomu inspiroval syn Edsel Ford. Ten v rozhovoru pro dnes už legendární novinový deník New York Times řekl, že každý člověk potřebuje na rekreaci a mimopracovní aktivity více než jeden volný den v týdnu. A Henry Ford se o své pracovité dělníky vždy zajímal, takže jim nový standard nabídl jako benefit. Ač se tomu nechce věřit, už to bylo i horší.

Ve skutečnosti tomu však bylo až poté, co jej k tomu dotlačili sami dělníci. Na inovativní pásové výrobní lince je už nebavilo dělat šest dnů tu samou práci a chtěli volno navíc. Hrozili stávkami a dávali hromadné výpovědi, aby upozornili na fakt, že nechtějí být bezejmennými otroky vzkvétajícího automobilového průmyslu i Fordova byznysu.

Henry Ford nakonec v roce 1926 vyhlásil revoluční čtyřicetihodinový pracovní týden se slovy, že je ideální čas, aby se Amerika zbavila představy, že volno pro dělníky je ztracený čas. Americkým zákonodárcům však trvalo dalších 12 let, aby se z nové myšlenky s pevnou pracovní dobou stal standard ve všech oborech i firmách.

Americký prezident Franklin D. Roosevelt podepsal zákon o spravedlivých pracovních normách až v roce 1938. Ten nejprve požadoval 44 hodin týdně. Následně byla pracovní doba zkrácena na 42 hodin týdně až v roce 1940 se všechny americké společnosti musely začít řídit pouhými 40 hodinami. Dnešních standardních čtyřicet hodin práce v pěti dnech tak jsou další inovací pionýra automobilového průmyslu, avšak trochu zapomenutou.