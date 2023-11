TEST Ford Kuga 2.5 Duratec Hybrid AWD Graphite Tech – Poslední čtyřkolka v nabídce

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Dostatečně prostorně působí i zavazadelník, nabízející standardní objem 581 litrů. Je to ovšem o 64 litrů méně, než kolik nabízí kuga s konvenčními spalovacími motory. Rozdíl je však pouze v prostoru pod dnem zavazadelníku. I hybridní kuga přitom nabízí možnost připlatit si za minirezervu a především umí nabídnout i systém pohonu všech kol. Po sklopení zadních opěradel pak Ford Kuga nabízí maximální objem 1530 litrů.

Po stránce prostoru pak není Fordu Kuga příliš co vyčítat. Vpředu je dostatek místa a sportovně tvarovaná sedadla lze snadno nastavit k ideální pozici za volantem. Vpředu navíc potěší i dostatek úložných a odkládacích prostor. Dostatek prostoru je však i v zadní řadě, kdy jsem se při výšce 183 centimetrů posadil sám za sebe s dostatečnou rezervou nad hlavou i před koleny.

Nemohu popřít, že jsem velkým fanouškem ergonomie Fordu Kuga a trochu se obávám, jak bude interiér vypadat po očekávané modernizaci, která se velmi pravděpodobně bude nést v duchu modernizovaného Fordu Focus. A to by mohlo znamenat větší obrazovku infotainmentu a důraz především na dotykové ovládání. Nechme se ale překvapit.

Osobně se mi však u Fordu Kuga líbí především ergonomie. Vůz nabízí příjemnou pozici za volantem, jehož věnec příjemně padne do druhou. Head-up displej je sice řešen jednodušším výklopným sklíčkem, bohatě to ale stačí, stejně jako jednodušší podání digitálního přístrojového štítu s úhlopříčkou 12,3 palce. Jeho grafika je sice jednodušší, je však přehledná, svižná a nabízí dostatek informací.

Karoserii zdobí speciální nemetalický lak šedá Matter a podběhy vyplňují černě lakovaná 19palcová litá kola, zpoza kterých prosvítají červeně lakované brzdové třmeny. Ty jsou částí paketu ST-Line Plus, který navíc obsahuje i lakovaný spoiler karoserie nebo hliníkové pedály.

Ford Kuga třetí generace, představený v první polovině roku 2019 a na český trh uvedený s ročním odstupem, už pomalu vyhlíží modernizaci, jež by měla dorazit pravděpodobně na jaře příštího roku. Než k tomu ale dojde, podíváme se znovu na jeho stávající verzi, která nám do redakční garáže dorazila v poměrně zajímavé specifikaci: s hybridním pohonem všech kol a specifickou výbavou Graphite Tech.

K tomu navíc přičtěte vcelku příjemnou zpětnou vazbu od řízení a hezky dávkovatelné brzdy, které u hybridu nejsou vždy standardem. Kuga zkrátka funguje jako velmi příjemný společník, se kterým se dá pohodlně cestovat do kalendáře i vyrazit na hory, kam vás odveze pohodlně a ještě vám na té správné silnici nabídne možnost si cestu užít.

Navíc mě bavilo sledovat zásahy pohonu všech kol, který hybridní kuga využívá nejen při rozjezdech z místa, ale také při důraznější pružné akceleraci - a to klidně i při rychlostech okolo 100 km/h.

Navzdory baterii s kapacitou pouze 1,1 kWh zvládá vůz i jízdu v čistě elektrickém režimu, avšak pouze na omezeném prostoru a pouze v nižších rychlostech. To je typické například pro popojíždění v koloně, parkování či couvání. Naopak při sundání nohy z plynu začne vůz energii rekuperovat, což lze umocnit ještě jízdním režimem se zesílenou rekureací.

Kombinovaný výkon hybridního pohonného ústrojí dosahuje 140 kW (190 k), což by v případě testované čtyřkolky mělo znamenat zrychlení z 0 na 100 km/h v čase 9,5 sekundy, zatímco nejvyšší rychlost by měla být 195 km/h. Nejde tedy o žádné extrémní parametry, rozhodně však nezklamou. O přenos výkonu na systém pohonu všech kol, který primárně pohání přední nápravu a podle potřeby (i preventivně) posílá výkon na zadní kola, zajišťuje eCVT převodovka. Sluší se přitom zmínit, že hybrid je dnes jedinou motorizací, ve které umí kuga nabídnout pohon všech kol.

Závěr

Ford Kuga patří dlouhodobě mezi mé nejoblíbenější modely v neustále rostoucím a populárním segmentu SUV. Svou zásluhu na tom má jak design, tak především jízdní vlastnosti, které jsou na vůz s vyšší světlou výškou nesmírně příjemné. K tomu přičtěte bezproblémově fungující hybridní systém, solidní odhlučnění a zatím stále ještě sympatickou koncepci ovládání v kabině.

Při pohledu na totemy čerpacích stanic je však stále důležitým tématem i spotřeba, přičem i ta mi v případě hybridní kugy přišla naprosto akceptovatelná. Ostatně jedná se o 1,7tuny vážící SUV, do kterého se pohodlně poskládá i běžná rodina.

A co cena? Zatímco základní čistě zážehový motor 1.5 EcoBoost v nejnižší výbavě Titanium pořídíte od 622.900 Kč, 2,5litrový hybrid s pohonem pouze předních kol začíná s vyšší výbavou ST-Line od 800.900 Kč, čtyřkolka přijde minimálně na 850.900 Kč a náš testovaný kousek startoval na ceně 940.900 Kč. To sice není nejméně, přesto mi kuga dává největší smysl právě s testovanou hybridní čtyřkolkou. Výbava ST-Line X Graphite Tech, která je navíc druhou nejvyšší a standardně tak nabízí řadu komfortních i bezpečnostních vychytávek, ke kterým už není potřeba mnoho připlácet. V našem případě vůz dostal navíc už jen sadu Winter Plus (21.000 Kč), která s vyhřívaným volantem, čelním sklem a sedadly vpředu i vzadu výrazně zpříjemní nadcházející zimu.

Nejlevnější verze modelu 622.900 Kč (1.5 EcoBoost, Titanium) Základ s testovaným motorem 809.900 Kč (2.5 Duratec Hybrid, ST-Line) Testovaný vůz bez příplatků 940.900 Kč (2.5 Duratec Hybrid AWD, ST-Line Graphite X) Testovaný vůz s výbavou 961.900 Kč (2.5 Duratec Hybrid AWD, ST-Line Graphite X)

Plusy

Elegantní design

Ergonomicky zdařilá kabina

Dostatek prostoru

Nízká spotřeba

Systém pohonu všech kol

Přijatelné ceny

Minusy