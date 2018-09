Arnolt-Bristol Bolide Roadster je jedním z nejhezčích vozů s karoserií Bertone  

Po druhé světové válce se pozornost severoamerických automobilek soustředila především na praktické automobily a sportovní vozy byly dováženy z Evropy. Američané, kteří za války sloužili ve Velké Británii, si oblíbili malé anglické sportovní vozy.

Mezi úspěšné dovozce sporťáků z Evropy se chtěl zařadit i obchodník a průmyslník z Chicaga Stanley Harold “Wacky” Arnolt (1907-1963). Díky náhodnému setkání s italským karosářem Nucciem Bertonem na turínském autosalonu v roce 1952 měl nakonec vlastní automobilovou značku.

V Chicagu založil společnost S. H. Arnolt Inc. Ta začala importovat do Spojených států sportovní vozy s britskými podvozky a italskými karoseriemi. Nejprve bylo dodavatelem MG. Výsledkem bylo 67 kupé a 36 kabrioletů postavených v letech 1953 a 1954. Následoval sedm vozů s technikou Aston Martin a jeden Bentley.

Posledním britským spojencem se stal Bristol, který dodával své vlastní podvozky osazené dvoulitrovým řadovým šestiválcem, představujícím evoluci motoru vynikajícího předválečného BMW 328.

Pod značkou Arnolt-Bristol byl nabízen spartánský Bolide Roadster pro závody, komfortní Deluxe Roadster a kupé s pevnou střechou. Karoserie všech tří provedení vyráběných v letech 1953 až 1959 navrhl Franco Scaglione ve studiu Bertone. Celkem vzniklo 142 automobilů, z nichž se do dnešních dnů dochovalo kolem 85 vozů.

Arnolt-Bristol tedy dnes představuje jednu lehce pozapomenutou kapitolu automobilové historie, nabízející úchvatné spojení původně německého motoru s britskou konstrukcí sportovního podvozku a prací italských karosářských mistrů.

Společnost Bonhams nyní nabízí zájemcům možnost vlastnit kus této výjimečné historie, když do své aukce The Zoute Sale pořádané 5. října letošního roku v Belgii zařadila nádherně zrenovovaný Arnolt-Bristol v provedení Bolide Roadster.

Tento konkrétní exemplář s číslem podvozku 3033 a v přídi uloženým dvoulitrovým řadovým šestiválcem, naladěným na nejvyšší výkon kolem 113 kW (152 k), se do Evropy vrátil již v roce 2006. V letech 2016 až 2018 byl zrenovován do své současné podoby, odpovídající stavu, v němž byl v padesátých letech dodán svému prvnímu majiteli a to včetně nádherného odstínu laku karoserie, pojmenovaného Peacock Blue.

Výjimečný Arnolt-Bristol Bolide Roadster míří do aukce s kompletní dokumentací, zahrnující i průběh renovace a očekává se, že bude vydražen za částku v rozmezí 340.000 až 380.000 eur (zhruba 8.700.000 až 9.700.000 Kč).