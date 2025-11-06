Předplatné
Dálniční známka 2026: Ceny a zvýhodnění. Kolik zaplatí elektromobily, plug-iny či CNG?

Dálniční známka 2026
Dálniční známka 2026
Elektronické dálniční známky 2021
Elektronická dálniční známka
Od 1. ledna 2026 se mění ceny dálničních známek v České republice. Bez poplatku nebo se slevou elektromobily mohou dále jezdit elektromobily, vozidla na vodík, na zemní plyn (CNG a LNG) a plug-in hybridy s emisemi CO₂ do 50 g/km.

Od 1. ledna 2026 platí nové ceny dálničních známek. Nárůst cen má odrážet jak meziroční rozšíření dálniční sítě, tak inflaci. Nové ceny bez zvýhodnění jsou následující:

Ceny dálničních známek 2026
Roční2 570 Kč
Měsíční elektronická480 Kč
Desetidenní300 Kč
Jednodenní230 Kč

Policie ČR - dálniční kontroly • Zdroj: Policie ČR

Výhody pro nízkoemisní vozy a osoby se ZTP

Všechny typy známek koupíte předem online na oficiálním webu, zde lze ověřit i vypršení platnosti. Slevy pro nízkoemisní vozidla jsou následující:

Vozy na zemní plyn (CNG a LNG) zaplatí polovinu ceny

● Plug-in hybridy platí čtvrtinu ceny

● Elektromobily (EV) a vozy na vodík jezdí zcela zdarma

Osvobození od poplatku se vztahuje také na vozidla přepravující osoby se zdravotním postižením (ZTP/ZTP-P) nebo děti s vážným onemocněním.

Pro zahraniční vozidla je nutné podat žádost o oznámení osvobození, pokud patří do některé z výjimek.

Roční známka je nejvýhodnější pro pravidelné cesty po dálnicích, zatímco jednodenní nebo desetidenní známka je ideální pro příležitostné řidiče. 

„Všechny peníze z dálničních známek jdou zpět do výstavby a údržby dálnic a slouží tedy těm, kteří je platí,“ dodává Ministerstvo dopravy, které v roce 2026 očekává výnos zhruba 9 miliard Kč.

Zdroj: Ministerstvo dopravy ČR, autorský článek, foto: SFDI a auto.cz, video: Policie ČR

