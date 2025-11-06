Dálniční známka 2026: Ceny a zvýhodnění. Kolik zaplatí elektromobily, plug-iny či CNG?
Od 1. ledna 2026 se mění ceny dálničních známek v České republice. Bez poplatku nebo se slevou elektromobily mohou dále jezdit elektromobily, vozidla na vodík, na zemní plyn (CNG a LNG) a plug-in hybridy s emisemi CO₂ do 50 g/km.
Od 1. ledna 2026 platí nové ceny dálničních známek. Nárůst cen má odrážet jak meziroční rozšíření dálniční sítě, tak inflaci. Nové ceny bez zvýhodnění jsou následující:
|Ceny dálničních známek 2026
|Roční
|2 570 Kč
|Měsíční elektronická
|480 Kč
|Desetidenní
|300 Kč
|Jednodenní
|230 Kč
Policie ČR - dálniční kontroly
• Zdroj: Policie ČR
Výhody pro nízkoemisní vozy a osoby se ZTP
Všechny typy známek koupíte předem online na oficiálním webu, zde lze ověřit i vypršení platnosti. Slevy pro nízkoemisní vozidla jsou následující:
● Vozy na zemní plyn (CNG a LNG) zaplatí polovinu ceny
● Plug-in hybridy platí čtvrtinu ceny
● Elektromobily (EV) a vozy na vodík jezdí zcela zdarma
Osvobození od poplatku se vztahuje také na vozidla přepravující osoby se zdravotním postižením (ZTP/ZTP-P) nebo děti s vážným onemocněním.
Pro zahraniční vozidla je nutné podat žádost o oznámení osvobození, pokud patří do některé z výjimek.
Roční známka je nejvýhodnější pro pravidelné cesty po dálnicích, zatímco jednodenní nebo desetidenní známka je ideální pro příležitostné řidiče.
„Všechny peníze z dálničních známek jdou zpět do výstavby a údržby dálnic a slouží tedy těm, kteří je platí,“ dodává Ministerstvo dopravy, které v roce 2026 očekává výnos zhruba 9 miliard Kč.
Zdroj: Ministerstvo dopravy ČR, autorský článek, foto: SFDI a auto.cz, video: Policie ČR